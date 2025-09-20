ಬಿಹಾರ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪು ಯಾದವ್ ಎಂಬ ನಿಗೂಢ ವ್ಯಕ್ತಿ: ಇವರ ಪ್ರತಿ ನಡೆಯೂ ಕುತೂಹಲ
ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣಾ ಕಣ ರಂಗೇರಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕ ಸೀಟು ಗೆದ್ದು ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟದ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅದರ ನಾಯಕ ಪಪ್ಪು ಯಾದವ್ ನೆರವಾಗಲಿದ್ದಾರಾ ಎಂಬುದು ಚರ್ಚಾ ವಿಷಯ.
By Dev Raj
Published : September 20, 2025 at 7:40 PM IST
ಪಾಟ್ನಾ (ಬಿಹಾರ) : ಪಪ್ಪು ಯಾದವ್ ಎಂದೇ ಜನಜನಿತವಾಗಿರುವ 57ರ ಪ್ರಾಯದ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ರಾಜೇಶ್ ರಂಜನ್ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳು ಬಿಹಾರದ ರಾಜಕೀಯ ಪಡಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ.
ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಬಿಹಾರ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ (ಬಿಪಿಸಿಸಿ) ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ಪಕ್ಷವು ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ವಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿತು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24 ರಂದು ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ (ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಸಿ) ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ಪಪ್ಪು ಅವರು ಪೂರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದು ಅವರ ಕೆಲವು ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ನಂತರ ಪಪ್ಪು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು. ರೈತರ ನೋವನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು ಅವರು ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಅವರೊಂದಿಗೆ ನನಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಾಂಧವ್ಯವಿದೆ: "ಅಚಲವಾಗಿರಿ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಅವರು ದೇಶದ ಬಡ ಜನರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನೊಂದಿಗಿದೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ನನಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಾಂಧವ್ಯವಿದೆ. ಈ ಬಂಧವು ಮುರಿಯಲಾಗದು" ಎಂದು ಪಪ್ಪು ಯಾದವ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ದೇಶ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು (ಎನ್ಡಿಎ) ಸೋಲಿಸುವುದು ಈಗಿನ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನನಗೆ ವಹಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಾನು ಹೊರುತ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನನ್ನ ಹೃದಯ, ಜೀವನ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಪಪ್ಪು ಹೇಳಿದರು.
ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಸದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿಹಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಅವರು ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರಂದು, ಮತದಾರರ ಅಧಿಕಾರ ಯಾತ್ರೆಯ ಅಂತ್ಯ ಗುರುತಿಸಲು ರಾಹುಲ್, ಖರ್ಗೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನತಾ ದಳ (ಆರ್ಜೆಡಿ) ನಾಯಕ ತೇಜಸ್ವಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಹಲವಾರು ಜನರು ಮಾತನಾಡಿದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸದರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR)ಯಲ್ಲಿನ ಅಕ್ರಮಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಯಾತ್ರೆ ಪೂರ್ಣಿಯಾಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ ಪಪ್ಪು ರಾಹುಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊಗಳಿದರು.
ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್, ತೇಜಸ್ವಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತರ್ಗತ ಒಕ್ಕೂಟ (INDIA) ನಾಯಕರು ಎಸ್ಐಆರ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನವನ್ನು ಹತ್ತದಂತೆ ಪಪ್ಪು ಅವರನ್ನು ತಡೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವರನ್ನು ತಳ್ಳಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು.
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಿಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಕಟಿಹಾರ್ ಸಂಸದ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ತಾರಿಕ್ ಅನ್ವರ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾದರು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪೂರ್ಣಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಆರ್ಜೆಡಿ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲೆಡೆ ತಪ್ಪು ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
ಪಪ್ಪು ಮತ್ತು ತೇಜಸ್ವಿ: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪು ಅವರನ್ನು ಆರ್ಜೆಡಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಪ್ತರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸೀಮಾಂಚಲ್ (ಈಶಾನ್ಯ ಬಿಹಾರ) ಮತ್ತು ಕೋಸಿ (ಸಹರ್ಸಾ, ಸುಪೌಲ್, ಮಾಧೇಪುರ, ಖಗೇರಿಯಾ) ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರ ಬಲಗೈ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರನ್ನು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯನಂತೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಪಪ್ಪು ಎಂಬ ಉಪನಾಮ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಬಿಹಾರದ ಏಕೈಕ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜಾತಿಯಾದ ಯಾದವರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಇದು ರಾಜ್ಯದ 13.07 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 14.26 ರಷ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಲಾಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ರಾಜಕೀಯದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
2014 -15ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಜೆಡಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಪುತ್ರರಾದ ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು 2015 ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ (ಮಹಾಮೈತ್ರಿಕೂಟ) ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಅವರ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿದಾಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಯಿತು.
ಆರ್ಜೆಡಿಯಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ: ತೇಜಸ್ವಿಯವರ ವರ್ಚಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಮತ್ತು ಲಾಲು ಅವರ ನಿಜವಾದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಪಪ್ಪು ಅವರ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರು ಆರ್ಜೆಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರ ಬಂಡಾಯ ಎದ್ದರು. 2015 ರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲಾಯಿತು.
ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಲು ನುಣುಚಿಕೊಂಡರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಪಕ್ಷ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪು ಅವರ ಮಹತ್ವ: ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಹೊರತಾಗಿ, ಪೂರ್ಣಿಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸದರು ಒಳ್ಳೆಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ಎಂಬ ಇಮೇಜ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಾಹ, ಕೋವಿಡ್ -19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಗತ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜನರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದರು.
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ನಿವಾಸವು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಹಾರದಿಂದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಜನರಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ನೆರವು, ಆಹಾರ, ಅವರ ಭೇಟಿಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಿ, ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ, ದಂಗೆಕೋರ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ರಾಜಕಾರಣಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪಪ್ಪು, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೀಮಾಂಚಲ್ ಮತ್ತು ಕೋಸಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಯಾದವರು ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದೊಳಗೆ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಜೆಡಿ ಮತ್ತು ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರನ್ನು ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಚುನಾವಣಾ ನಂತರದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾದವರು ನಾಯಕರಾಗಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಕ್ಕು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೀಮಾಂಚಲ್ ಮತ್ತು ಕೋಸಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ತೇಜಸ್ವಿ ಜೊತೆಗಿನ ಅವರ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ.
ಪಪ್ಪು ಯಾದವ್ ರಾಜಕೀಯದ ಸುತ್ತ: ಅಗಾಧವಾದ ಮೈಕಟ್ಟು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪಪ್ಪು ಯಾದವ್ ಜನಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಯಾಣವು 1990 ರಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರದ ಮಾಧೇಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂಗೇಶ್ವರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಜಯಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. 1991 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪೂರ್ಣಿಯಾದಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸಂಸದರಾದರು.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆರು ಬಾರಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ಣಿಯಾದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಮತ್ತು ಮಾಧೇಪುರದಿಂದ ಎರಡು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ಬಾರಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ, 1998 ರಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಟಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮತ್ತು 2004 ಮತ್ತು 2014 ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನತಾ ದಳ (ಆರ್ಜೆಡಿ) ಟಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.
ಅವರ ಪರಿತ್ಯಕ್ತ ಪತ್ನಿ ರಂಜೀತ್ ರಂಜನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸುಪೌಲ್ ಮತ್ತು ಸಹರ್ಸಾ ಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಎರಡು ಬಾರಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು.
ಜನ ಅಧಿಕಾರ್ ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾಪನೆ: ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಪಪ್ಪು ಅವರನ್ನು 2015 ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಜೆಡಿಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲಾಯಿತು, ನಂತರ ಅವರು ಜನ ಅಧಿಕಾರ್ ಪಕ್ಷ (ಲೋಕತಾಂತ್ರಿಕ್) ಅನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಅದು ಚುನಾವಣಾ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿಲ್ಲ. 2024 ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಆರ್ಜೆಡಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಪೂರ್ಣಿಯಾದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಕೋಪ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣೀರಿನ ನಡುವೆಯೂ, ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಗೆದ್ದರು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗಳಿಸಿದ ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಏನನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಹಾದಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಅಥವಾ ಅವರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಡುವ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅವರು 'ಎಕ್ಸ್-ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್' ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
