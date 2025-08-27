ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅದೇ ದಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನೆ ಮಗಳು ವರದಕ್ಷಿಣಯ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿರುತ್ತಾಳೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗ್ರೇಟರ್ ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿ, ಪತಿ, ಅತ್ತೆ, ಮಾವ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಕೊಂದ ಪ್ರಕರಣ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆದರೆ, ಇದು ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಕಥೆಯಲ್ಲ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾದರೂ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷದಂತೆ ಹರಡಿರುವ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಎನ್ನುವ ಆ ಕಹಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ದೇವತೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡುವ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಅದೇ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ವರದಕ್ಷಿಣೆಗಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದೇ ಒಂದು ವಿಪರ್ಯಾಸ.
ಗ್ರೇಟರ್ ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹಿಳೆಯ ಸಾವು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮುಗಿದು ಹೋದ ಅಧ್ಯಾಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಅದು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ, ಎಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಕಿರುಕುಳ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಸುಟ್ಟುಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ತಲುಪಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಉಳಿದವುಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಮರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತವೆ.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 7000 ಮಹಿಳೆಯರು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಬಲಿ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲೆ ಸುನೀತಾ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, "ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸರಾಸರಿ 7000 ಮಹಿಳೆಯರು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಅಥವಾ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳು ಅಪೂರ್ಣ. ಏಕೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬಂತೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ವಾಸ್ತವವೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
5 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ವಕೀಲಿ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 498A ಅನ್ನು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಆರೋಪಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳು ಬದಲಾದವು. ಈಗ ಬಂಧನದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕಾನೂನಿನ ವಿಭಾಗವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಎಸಗುವವರಿಗೆ ಭಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ವರದಕ್ಷಿಣೆಗಾಗಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿಗೆ ಸಮಾಜವೂ ಕಾರಣ: ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಯೋಗಿತಾ ಭಯನಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಗ್ರೇಟರ್ ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಸಾವು ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವೈಫಲ್ಯ. ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಮತ್ತು ಕಿರುಕುಳದಿಂದಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಬದುಕುತ್ತಾರೆ, ಸಾಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಜನರು ಭ್ರಷ್ಟರು ಮತ್ತು ಅಸಡ್ಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾರದೋ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಮತ್ತು ಕಿರುಕುಳ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವ ಸಮಾಜ ನಿಜವಾಗಿ ಅಪರಾಧಿ. ವರದಕ್ಷಿಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅದರ ಮೂಲದಿಂದಲೇ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಪಡೆಯುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ವರದಕ್ಷಿಣೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ಸಹ ಅಪರಾಧ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಎನ್ಸಿಆರ್ಬಿ ದತ್ತಾಂಶ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಿ ದಶಕಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಆದರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಪರಾಧ ದಾಖಲೆಗಳ ಬ್ಯೂರೋ (NCRB) ದತ್ತಾಂಶವು ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನಿಷ್ಟ ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 2017 ರಿಂದ 2022 ರವರೆಗೆ, ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ದಾಖಲಾದ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ (1961) ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಸಾವಿನ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುವ ಬದಲು ಹದಗೆಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 17 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳದಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಾವುಗಳು: ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಅಂಕಿಅಂಶ- ವರದಕ್ಷಿಣೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ (1961) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು
|ವರ್ಷ
|ದಾಖಲಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು
|ಸಾವು
|2017
|10,189
|7,466
|2018
|12,826
|7,167
|2019
|13,307
|7,141
|2020
|10,366
|6,966
|2021
|13,568
|6,753
|2022
|13,479
|6,450
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲೂ ಇದೇ ಸ್ಥಿತಿ: ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಂತಹ ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದೆ. 2022 ರಲ್ಲಿ, 131 ಮಹಿಳೆಯರು ವರದಕ್ಷಿಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 18 ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು "ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿವಾದಗಳು" ಎಂದು ಕರೆದು ಮರೆಮಾಚಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ.
ಈಗ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟ ಕಾನೂನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ. ಅದು ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳವಳಿಯಾಗಬೇಕಾದ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇದೇ ರೀತಿ ಬಳಲುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಾವು ನಾಚಿಕೆಪಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇವೆ.
