ಜಿಎಸ್ಟಿ ಇಳಿಕೆ: ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಗುವ ಕನಸಿನತ್ತ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ
ಜಿಎಸ್ಟಿ ಇಳಿಕೆಯು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಿದೆ. ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಬಿಲ್ ಭರಿಸುವುದರಿಂದ ಕೊಂಚ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಲಿವೆ.
Published : September 22, 2025 at 8:10 PM IST
ಡಾ|ಜಿ.ವಿ.ರಾವ್
NEW GST SLABS: ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (ಜಿಎಸ್ಟಿ) ಸುಧಾರಣೆಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ತರಲಿವೆ. ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಔಷಧಿಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದ್ದು, ಇದು ಬಡ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗಲಿದೆ.
ಜಿಎಸ್ಟಿ ಇಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರಾದ ಜಿ.ವಿ.ರಾವ್ ಅವರು ಭಾರೀ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಜಿಎಸ್ಟಿ ಇಳಿಕೆಯು ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ಆಶಾವಾದ ಎರಡೂ ಮೂಡಿತು. ಒಬ್ಬ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ವಾಹಕನಾಗಿ, ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸುಸ್ಥಿರವಾದದ್ದು ಎಂಬುದರ ನಡುವಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೇಖೆಯನ್ನು ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವೈದ್ಯಕೀಯೇತರ ವೆಚ್ಚದ ಹೊರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಔಷಧಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಧನಗಳು, ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಕಂತುಗಳು ಈಗ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಶೂನ್ಯ GSTಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆರೈಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 12ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 5ರ ತೆರಿಗೆ ಸ್ತರಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂವತ್ತಮೂರು ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿನಾಯಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗೆ, ಇದು ವಾರಗಳು ಮತ್ತು ತಿಂಗಳುಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಉಳಿತಾಯವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದುಬಾರಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಸಂಕಷ್ಟ ತುಸು ದೂರ: ಅದೇ ರೀತಿ, ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಕಿಟ್ಗಳು, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಸ್ತುಗಳು, ಆಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ಅರಿವಳಿಕೆಗಳು, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು 5 ಪ್ರತಿಶತ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸ್ತರಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ದುಬಾರಿ ಬಿಲ್ ಭರಿಸಲು ಪರದಾಡುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ, ಇವು ಪ್ರಾಣವಾಯು ಆಗಲಿವೆ. ಸಕಾಲಿಕ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆ ಅಥವಾ ವೆಚ್ಚದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಬೇಕೆ ಎಂದು ದ್ವಂದ್ವದಲ್ಲಿರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇದು ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ಜಾಲಕ್ಕೂ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಶೇಕಡಾ 18 ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳನ್ನು ಈಗ ಜಿಎಸ್ಟಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ವಿಮೆ ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದಂತೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ರೋಗಿಗಳು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ರೋಗಿಗಳು ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗುವ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಉತ್ತಮ ಆರೈಕೆ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ತೀವ್ರ ನಿಗಾಕ್ಕಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಾಗ ರೋಗಿಗಳು ಅನುಭವಿಸುವ ಆತಂಕವನ್ನು ಇದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ವೆಚ್ಚ ತಗ್ಗಿದ್ದರಿಂದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಗ್ಗ: ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ರೋಗಿಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧನಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಯಂತ್ರಾಂಶಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಗಳಿಂದಾಗಿ ರೋಗಿಗಳು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಕಡಿಮೆ-ವೆಚ್ಚದ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸಾಧನಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 18ರಿಂದ 5ರಷ್ಟು ಕಡಿತವು ಈ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ, ಈ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ರೋಗಿಗಳನ್ನು ತಲುಪುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಈಗ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ ಎಂದು ನಾನು ಗುರುತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸುಧಾರಣೆಯ ಅಪಾಯವೆಂದರೆ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅಸಮರ್ಥತೆಯಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಬದಲಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿನ ಖರೀದಿ ತಂಡಗಳು ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪರಿಸರವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು ಪೂರೈಕೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮರು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ರೋಗಿಗಳು ಈ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ವಿಮಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಸಹ ರೋಗಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಮ್ಮ ನೀತಿ ರಚನೆಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಬೇಕು.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗಲಿದೆ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ: ಈ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಖಾಸಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಕಂತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿ ವಿನಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿದಾಗ, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಖಾಸಗಿ ನೀತಿಗಳ ದ್ವಿಮುಖ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಫಲಿತಾಂಶವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಜಾಲದ ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಬಹುದು.
ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರವು ಕೇವಲ ಕೈಗೆಟುಕುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇದೆ. ವೆಚ್ಚದ ಭಾರದಿಂದಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹದಗೆಡುವವರೆಗೆ ರೋಗಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಾನ್-ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಈ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಚೇತರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನನ್ನಂತಹ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರಿಗೆ, ಇದು ಬಹುಶಃ ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ. ವೆಚ್ಚವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿ ನೋಡದೆ, ಸರಿಯಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯರು, ಆಡಳಿತಗಾರರು, ವಿಮಾದಾರರು ಮತ್ತು ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಿಗೂ ತಲುಪುಬಹುದಾದ, ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆರೋಗ್ಯದ ಕನಸು ನನಸಾಗುವತ್ತ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಂತಾಗುತ್ತದೆ.
