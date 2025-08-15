21 ನೇ ಶತಮಾನದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸಿಲ್ಪಟ್ಟ ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ಸಂಬಂಧವು ಈಗ ಹೊಸ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ನವದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ನಡುವಿನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಅಂತರವನ್ನು ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಪಥವು ಈಗ ಬದಲಾವಣೆಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಎರಡು ರಾಜಧಾನಿಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದ ಯುಗಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುವ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ.
ಈ ಆಧುನಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಏರಿಕೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಆಳವಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲ ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವುದು. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಕಟ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಂಶೋಧನೆ. ನಾವೀನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಯೋಗ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು 2+2 ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಟ್ಟದ ಸಂವಾದ, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮತ್ತು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಉಪಕ್ರಮ (iCET), ಮತ್ತು TRUST (ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು) ನಂತಹ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಣ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು ಟ್ರಂಪ್ 2ನೇ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯತ್ತ ಸಾಗುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ನೀಡಿದ ತಿರುವು: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಶ್ವೇತಭವನಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಬಳಿಕ ಭಾರತ- ಅಮೆರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯು ಭಾರತದ ಕಡೆಗೆ ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ವಹಿವಾಟಿನ ನಿಲುವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಈ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಭಾರತ- ಅಮೆರಿಕ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿರುವ ಒಡಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದರೆ ಅದು ದೇಶ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಆಮದು ವಿಚಾರವೇ ಆಗಿದೆ. ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಸಾರಿರುವ ರಷ್ಯಾ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿವೆ. ಆದರೆ ಭಾರತ, ಚೀನಾದಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೈಲವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಟ್ರಂಪ್ ದ್ವಿತೀಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವೂ ಒಂದು. ಚೀನಾ ರಷ್ಯಾದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಖರೀದಿದಾರನಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ರಷ್ಯಾದ ಎಲ್ಎನ್ಜಿಯ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಭಾರತದ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಭಾರಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಶ್ವದ ಎದುರು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಈ ನಡುವೆ ಇಂದು ಅಲಾಸ್ಕದಲ್ಲ ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲಾಸ್ಕಾ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವದ ಚಿತ್ತ ನೆಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಭಾರತೀಯರು ಆಸೆಗಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಸಂಭಾವ್ಯ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ಈ ಸಭೆ ಆಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಭಾರತ - ಅಮೆರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ದ್ವಿತೀಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಉಳಿಯುತ್ತವೆಯೇ, ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆಯೇ ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತವೆಯೇ ಎಂಬ ವಿಚಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
- ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಟ್ರಂಪ್ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವುಗಳು: ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಕಠಿಣ ನಿಲುವಿನ ಹಿಂದೆ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯದ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಹತಾಶೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹತಾಶರಾಗಿರುವ ಅವರು, ತ್ವರಿತ, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಮುರಿದುಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಉಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಗಾಜಾದಲ್ಲಿನ ಘರ್ಷಣೆಗಳಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಟ್ರಂಪ್ ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಯುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಕೃತಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಹತೋಟಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಹೊಸ ಹೊಸ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
- ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ಅಮೆರಿಕದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಡೈರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹವಣಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ಪಟ್ಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಇದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಒತ್ತಡ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರೆ. ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ರಷ್ಯಾ - ಸಂಬಂಧಿತ ಅನುಸರಣೆ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ ವ್ಯಾಪಾರ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟ್ರಂಪ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಲುದಾರನನ್ನು ದೂರವಿಡುವ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಅವರು ಎರಡು ನೀತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆದರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರಾದರೂ ನವದೆಹಲಿಯಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ನೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
- ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರಾಜಕೀಯ ಆಯಾಮವಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ವಹಿಸಿದ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೀಡಲು ನವದೆಹಲಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಇದು ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತ ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂತಹ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ಭಾರತ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಕಾರಣಗಳಿದ್ದರೂ ಟ್ರಂಪ್ ಮಾತ್ರ ವಿಚಾರವನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಅಲಾಸ್ಕಾ ಸಭೆ : ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಪುಟಿನ್ ಅಲಾಸ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಈಗ ವಿಶ್ವದ ಚಿತ್ತವನ್ನು ತನ್ನಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಕಠಿಣ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಮಹತ್ವದ ಒಪ್ಪಂದವು ಅಸಂಭವವೆಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಶೃಂಗ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿಯ ಪಾತ್ರವೂ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರನ್ನೂ ಈ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪರಿಹಾರ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ಪುಟಿನ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಭೆಯು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ: ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ರಷ್ಯಾ ತನ್ನ ಯುದ್ಧಭೂಮಿ ಮುನ್ನಡೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಅದು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ? ಮಾತುಕತೆ ವಿಫಲವಾದರೆ ಟ್ರಂಪ್ ದ್ವಿತೀಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಚೀನಾ ವಿರುದ್ಧದ ದಂಡನಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರೆ, ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಪಾಯಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ಇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಮುಂದಾದರೆ, ಮಾಸ್ಕೋಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಭಾರತ - ಅಮೆರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇವಲ ರಕ್ಷಣಾ ಮಾರಾಟ ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೃಂಗಸಭೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ. ಅವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಹ -ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಹವಾಮಾನ ಸಹಕಾರ, ಜಂಟಿ ಮಿಲಿಟರಿ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು, ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ನಿಗ್ರಹ ಸಮನ್ವಯ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಿಶಾಲ-ಆಧಾರಿತ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿವೆ. ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ, ಚೀನಾದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಮತ್ತು ನವದೆಹಲಿ ನಡುವಿನ ನಿಕಟ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ.
ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಶೀತಲ ಸಮರವು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವಲಯವನ್ನು ಮೀರಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಬಹುದು. ಇದು ಕ್ವಾಡ್ನ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬಹುದು. ನಿರ್ಣಾಯಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಕುಶಲತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಭಾರತದ "ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ" ಎಂಬ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲಿನ ಅಮೆರಿಕದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥ, ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಹಂಚಿಕೆಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮೇಲಾಧಾರ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡದೇ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಬಯಸುವ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಲಾಸ್ಕಾ ಶೃಂಗಸಭೆಯು ಅಮೆರಿಕ - ರಷ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ - ಭಾರತ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಪಥಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಮುನ್ನುಡಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಶಾಲವಾದ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ರಚನಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶವು ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸರಾಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಮತ್ತು ನವದೆಹಲಿ ಎರಡೂ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಗಮನಹರಿಸಲು ಜಾಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಶೃಂಗಸಭೆಯೇನಾದರೂ ವಿಫಲವಾದರೆ, ಟ್ರಂಪ್ ದಂಡನಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ನ ಭದ್ರತಾ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವು ಭಾರತ - ಅಮೆರಿಕ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಬಯಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಬಿರುಕುಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಇದೀಗ, ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಅಲಾಸ್ಕಾ ಸಭೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಗಳಿಸಿದ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸವಾಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
