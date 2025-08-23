ಲೇಖಕರು: ಅಚಲ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ
ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರ ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್ ಅವರ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಚೀನಾ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ವಾಂಗ್ ಯಿ ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್ 18-19 ರಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ಗಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ (ಎಸ್ಆರ್ಗಳು) 24 ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಸಂವಾದದ ಸಹ-ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಗಡಿ ವಿವಾದ ಇತ್ಯರ್ಥದ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು 2003ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.
ಚೀನಾ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಡಾ. ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರು. 2020ರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಸೈನಿಕರ ನಡುವಿನ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಘರ್ಷಣೆಗಳ ನಂತರ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುತ್ತವ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಮಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ವಾಂಗ್ ಯಿ ಅವರ ಈ ಭೇಟಿಯೂ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಿಂತಿದ್ದವು. ನಂತರ 2024ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21 ರಂದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಗಸ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಕುರಿತು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದವು. ಇದು 2020 ರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂಬ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಚೀನಾ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು ಸಭೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.
ಚೀನಾ- ಭಾರತದ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ವೃದ್ಧಿ: ಕಳೆದ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ವಿದೇಶಾಂಗ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಚೀನಾದ ರಾಯಭಾರಿಯ ನೇಮಕಾತಿ, ಭಾರತೀಯ ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಕೈಲಾಸ ಮಾನಸರೋವರ ಯಾತ್ರೆ ಪುನರಾರಂಭ, ನೇರ ವಿಮಾನಗಳ ಪುನಾರಂಭ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿವೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಆಗಸ್ಟ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ SCO ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ವೇಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಭಾರತ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚೀನಾದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಮುದಾಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿನ ಹಳಸುವಿಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಗಿದೆಯಾದರೂ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಒತ್ತಿಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸಮರ್ಥನೀಯ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯ ಕೊರತೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಗಡಿ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಪುನರಾರಂಭವಾದ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಚೀನಾ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಕ್ಸಾಯ್ ಚಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಎರಡು ಹೊಸ ಕೌಂಟಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದಾಗಿ ಚೀನಾ ಘೋಷಿಸಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 2024 ರ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಟಿಬೆಟ್ನ ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಚೀನಾ ಘೋಷಿಸಿತು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ನೀರನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಸುಂಕಗಳ ಕುರಿತು ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮನೋಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗಿನ ಭಾರತದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹಳಸುತ್ತಿವೆ. ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲಿನ ಅಮೆರಿಕದ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ, ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಸುಂಕ ಮತ್ತು ದಂಡಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದನ್ನು ಚೀನಾ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದು ಅಚ್ಚರಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ರಿಂದ ದ್ವಂದ್ವ ನೀತಿ: ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಅದರ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ರಷ್ಯಾದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದರೂ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ದೊಡ್ಡ ಸುಂಕ ಹೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಬೆಸೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ತೆಗಳುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ರಂಪ್ ಇದೀಗ, ಅದರ ಜೊತೆ ಸಖ್ಯ ಬೆಳೆಸಲು ಹವಣಿಸುತ್ತಿರುವುದು ದ್ವಂದ್ವ ನೀತಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜೊತೆಗಿನ ಸಖ್ಯವು ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಮುಸುಕಿನ ಗುದ್ದಾಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ವರ್ತನೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ "ಜಾಗತಿಕ ಸಮಗ್ರ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ"ಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳಿಂದ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ನರು ಮತ್ತು ಡೆಮೊಕ್ರಟಿಕ್ಗಳಿಂದ ಭಾರತ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಬದಿಗಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ, ಎರಡೂ ಘಟನೆಗಳು ಘಟಿಸಿವೆ. ಒಂದು 2020ರಲ್ಲಿ ಮುನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಚೀನಾ ಭಾರತದ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಣದ ಪಥದಲ್ಲಿ ತರಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅಮೆರಿಕ ಜೊತೆಗಿನ ಭಾರತದ ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಣ್ಣ ಬಿರುಕುಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಕೆಲವು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಭಾರತವು ಚೀನಾದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಜೋಡಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕುಸಿಯಲು ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಮೊದಲು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಭಾರತದ ನಿರ್ಧಾರವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಬೇಕು.
ಉಕ್ರೇನ್- ರಷ್ಯಾದ ಯುದ್ಧದ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ಅವಲಂಬನೆ: ಭಾರತವು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಾಹ್ಯ ಪರಿಗಣನೆಗಳಿಂದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ನಡುವೆ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ತರುವ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬೀಳುವವರೆಗೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಭಾರತವು ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯಮವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸಂಘರ್ಷ ಬಗೆಹರಿದರೆ, ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲಿನ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ/ಸಡಿಲಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವುದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಅದು ಸಂಭವಿಸದಿದ್ದರೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಭಾರತವು ನಿವಾರಿಸಲು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯೊಂದಿಗೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು.
(ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಲೇಖಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ)
