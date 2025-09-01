ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಕಾಶ್
ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಗಾಲ್ವಾನ್ ಘರ್ಷಣೆಯ ಹಿನ್ನಡೆ ಮತ್ತು ಜೂನ್ 2020 ರಿಂದ ಸುದೀರ್ಘ ಮಿಲಿಟರಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ನಂತರ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎಲೆಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವ ಕೆಲಸದಂತೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2000 ರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಅವರ ಭಾರತ ಭೇಟಿಯ ನಂತರ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾರತ-ಯುಎಸ್ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಈಗ ಕರಾಳ ಮೋಡ ಆವರಿಸಿದೆ.
ಕಳೆದ ಕಾಲು ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನವದೆಹಲಿ ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವು ಈಗ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿಯುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಭಾರತ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಮರುಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕೇ? ಹಾಗೂ ನಿನ್ನೆಯ ವಿರೋಧಿಗಳು ಈಗ ಪಾಲುದಾರರಾಗಬಹುದೇ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಬಹುದೇ? ಎಂಬುದು ಈಗಿರುವ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ತಕ್ಷಣದ ಘಟನೆಗಳ ಒತ್ತಡವು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯದ ವಿಶಾಲ ವಾಸ್ತವಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮರೆಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆತುರದ ತೀರ್ಮಾನಗಳಿಗೆ ಧಾವಿಸುವ ಬದಲು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಮೊದಲು ಚೀನಾ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿಯೋಣ - ಚೀನಾ - ಭಾರತ ಸಂಬಂಧ: ನಮ್ಮ ಉತ್ತರದ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಚೀನಾ ಸುಮಾರು 4,000 ಕಿ.ಮೀ.ಗಳ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಗಡಿಯನ್ನು ನಾವು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರಮವನ್ನು ತನ್ನದೇ ಆದ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಚೀನಾ ಭಾರತವನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾಕ್ಕಷ್ಟೇ ಭಾರತವನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಸತ್ಯ.
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಶಾಶ್ವತ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಬೀಜಿಂಗ್ ಪದೇ ಪದೆ ತಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂಲದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಮಾಸ್ಟರ್ಮೈಂಡ್ಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧದ ಸಶಸ್ತ್ರ ಸಂಘರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದೆ. ಪದೇ ಪದೆ ಚೀನಾ ಭಾರತಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದಿದ್ದು, ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತವು ತನ್ನ ವಿಶಾಲವಾದ ಭೌಗೋಳಿಕತೆ ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯಾ ತೂಕದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಮಾನಸ್ಥನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುವ ಏಕೈಕ ದೇಶ ಎಂದು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರತದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬೀಜಿಂಗ್ ತನ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೆರೆಹೊರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತದ ಸುತ್ತಲಿನ ಮಿಲಿಟರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2019 ರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು COVID-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ದುರ್ಬಲ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಗಾಲ್ವಾನ್ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಈಗ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದ ಕಾಲಮಾನವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಭಾರತವು ಚೀನಾವನ್ನು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದೆ. ಬೀಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಯುದ್ಧತಂತ್ರದಿಂದ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದೆ - ಇದು ಭಾರತದ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾಯಕತ್ವದ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.
ಕೆಲವು ತಜ್ಞರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ನಡುವಿನ ಸಭೆಯನ್ನು (ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಶ್ರೀ ಟ್ರಂಪ್ ಮರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು) ಬೀಜಿಂಗ್ ನವದೆಹಲಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಮಾವೃತ ಹಿಮಾಲಯ ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಿರರ್ಥಕ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯ ನಂತರ ಈಗ ಸಂಧಾನ ಏರ್ಪಟ್ಟು ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿದೆ. ಚೀನಾದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ದೇಶೀಯ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳಿವೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಶ್ವೇತಭವನಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ಬೀಜಿಂಗ್ನ ಆತಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಟ್ರಂಪ್ ಚೀನಾವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಮರು ಆಯ್ಕೆಯಾದರೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದು ಈಗ ನಿಜವೂ ಆಗಿದೆ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಜಿಂಗ್ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಉತ್ಸುಕವಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಸ್ತಲಾಘವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಅವರ ದೇಹ ಭಾಷೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ಅವರು ಕಹಿ ಮಾತ್ರೆ ನುಂಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಂತೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.
ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ನಡೆಸಲು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಾಗ ಸಹಕಾರದ ಕ್ಷಣಗಳು ತಾನಾಗಿಯೇ ತೆರದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವೆಂದರೆ ಬೀಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನವದೆಹಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮುಂದುವರೆದಿವೆ.
ಈಗ ಅಮೆರಿಕ - ಭಾರತ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಬರೋಣ; ಯುಎಸ್ ಆಡಳಿತವು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ದಂಡನಾತ್ಮಕ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ, ಹಿರಿಯ ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾರತವು ಉಕ್ರೇನ್ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ "ಸುಂಕಗಳ ಮಹಾರಾಜ" ಎಂದು ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು "ಸತ್ತ" ಆರ್ಥಿಕತೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುವ ಹಂತಕ್ಕೂ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಜತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಒಲವು ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿನ ಉಸಿರುಕಟ್ಟುವ ವರದಿ, ರಾಜಕೀಯ ಪಂಡಿತರ ನಿರಂತರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕಳೆದುಹೋಗಿದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.
ಆಳವಾದ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಿಶಾಲವಾದ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಇಂದು ನಾವು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು "ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಹೊರಗಿದೆ" ಎಂಬ ಉತ್ತರದ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಮೆರಿಕ ಆಡಳಿತವು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಗಣನೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವಿರೋಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಿವೇಚನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಬೀಸುತ್ತಿದೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದ NATO ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ಈಗ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೆನಡಾವನ್ನು 51 ನೇ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎನ್ನುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಷ್ಯಾವನ್ನು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಉಕ್ರೇನ್ ತನ್ನ ಖನಿಜ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕಾದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದೆ ಅಥವಾ ಸಿಲುಕಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಾಜಕೀಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು, "ಬಲವೇ ಸರಿ" ಎಂಬುದು ಅಮೆರಿಕದ ಈಗನ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ: ಅಮೆರಿಕವು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಈಗಲೂ ಉಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಆಳುವ ಏಕೈಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ . ರಷ್ಯಾ, ಚೀನಾ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಸ್ಥಾಪಿತ ಮತ್ತು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿವೆ - ಅವು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನ ಅಸಮಂಜಸ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮಣಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಲ್ಲ.
ಬಾಹ್ಯ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಎರಡೂ ರೀತಿಯ ಪುಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಫೆಡರಲ್ ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮಧ್ಯಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದ ಸಮತೋಲನವು ಬದಲಾಗಬಹುದು. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ನಡವಳಿಕೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವು ರೂಢಿಗಿಂತ ಒಂದು ಅಪವಾದವಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಒಂದು ವಿಪಥನವೂ ಆಗಿದೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ, ಮಿಲಿಟರಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನರಿಂದ ಜನರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಬಹು ಆಯಾಮದ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿವೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಮೋದಿ ಉತ್ತಮ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಹಠಾತ್ತನೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವೇನೂ ಅಲ್ಲ ಬಿಡಿ.
(ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬರಹಗಾರರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾದ ಸಂಗತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ)