ನವದೆಹಲಿ: ಶಾಂಘೈ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಟನೆ SCO ಭಾಗವಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ 31 ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ಟಿಯಾಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್, ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರು ಭೇಟಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೂವರ ನಡುವಿನ ಸಭೆಯು ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಲಿದೆ. ಮೂವರು ನಾಯಕರು ಒಟ್ಟಾಗುವ ಮೂಲಕ ಯುರೇಷಿಯನ್ ಶಕ್ತಿಯ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು 'ಏಷ್ಯಾದ ತಿರುವಾಗಿ' ಪರಿವರ್ತಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಭೆಯು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಹುಧ್ರುವೀಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ಮಾಣದಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ಬಹುಮತದ ಇತರ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆತಿಥೇಯರು ಗಣ್ಯರು ಮತ್ತು ಚೀನಿಯರು ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ಅವಿರತವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ 80 ವರ್ಷಗಳು, ಜಪಾನಿನ ಶರಣಾಗತಿ ಮತ್ತು 1945 ರಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ವಿರೋಧಿ ಯುದ್ಧದ ಅಂತ್ಯದ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಚೀನೀ ಮೆರವಣಿಗೆ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3) ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ: ಎಸ್ಸಿಒ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಮೆರವಣಿಗೆ ಎರಡಕ್ಕೂ 20 ಇತರ ನಾಯಕರು ಹಾಜರಿರುವುದನ್ನು ಚೀನಾ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಜೊತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪುಟಿನ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪುಟಿನ್ಗೆ ಚೀನಾ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದೆ. ಇದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಸುಂಕ ಆಘಾತದಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಜಗತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲು ಇದು ಸದಾಕಾಶವಾಗಲಿದೆ. ಭಾರತ ಇನ್ನೂ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅದು ಅಮೆರಿಕದ ಆದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಗ್ಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಇತರ ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. ಭಾರತ- ಚೀನಾ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸಭೆಯು ನಿರೂಪಿಸಲಿದೆ.
ಭಾರತವೀಗ ಎಲ್ಲ ಅರಿತಿದೆ: ಸತ್ಯವೆಂದರೆ, ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾರತ ಅರಿತಿದೆ. ಭಾರತವು ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ನೀತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಚೀನಾದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಉತ್ತಮ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ SCO ಸಭೆಯು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಟಿಯಾಂಜಿನ್ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಘೋಷಣೆಯು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಯುತ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು ಟ್ರಂಪ್ ಸರ್ಕಾರ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಸೆದ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಸುಂಕಗಳ ಆಘಾತದಿಂದ ತತ್ತರಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದರೂ, ಟ್ರಂಪ್ ಸರ್ಕಾರ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವರ ಮೇಲೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ 46% ರಿಂದ 20% ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು) ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯಾನ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಭಾರಿ ಮಂಜೂರಾದ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಗೊಳಗಾದ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಹೊರೆ ಹೊರಿಸಿದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ, SCO ದೇಶಗಳು BRICS ನಂತೆಯೇ ಸ್ಥಿರವಾದ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಯಸಬಹುದು. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮೂಲತಃ ಭದ್ರತಾ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ SCO, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ಬಲವಾದ ಖಂಡನೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ.
ಮಾನವೀಯ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ: SCO ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ-ಯುರೇಷಿಯನ್ ಭದ್ರತೆಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ರಷ್ಯಾ ಉತ್ಸುಕವಾಗಿದೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಂತಹ ಕೆಲವು ಹೊಸ ದೇಶಗಳು ಪೂರ್ಣ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿವೆ. ಇದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಎಸ್ಸಿಒ, ಬ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಯಶಸ್ಸು, ಬಲವರ್ಧನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಕಜಾನ್ (ರಷ್ಯಾ) ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ, ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಗಡಿ ಸಂಘರ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಚೀನಾ - ಭಾರತೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹಳಿಗೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ವಿದೇಶಾಂಗ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯತ್ತ ಸಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಗಡಿ ವಿವಾದದ ಪರಿಹಾರದ ಕುರಿತು ಈ ಇಬ್ಬರು ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ನಡುವಿನ 24 ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ವಾಂಗ್ ಯಿ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರ ಅಜಿ ದೋವಲ್ ಭೇಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ 'ಹತ್ತು ಅಂಶಗಳ ಒಮ್ಮತದ ಚೌಕಟ್ಟು' ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಮಾಲೋಚನೆಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಗಡಿ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ತಜ್ಞರ ಗುಂಪನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ಭಾರತ - ಚೀನಾ ಸಂಬಂಧ: ಪ್ರಾದೇಶಿಕ, ಜಾಗತಿಕ ಶಾಂತಿಯ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ: ಪ್ರಧಾನಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ
ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು ತೈವಾನ್ ಚೀನಾದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಚೀನಾದ ಕಡೆಯವರು ತೈವಾನ್ ವಿಷಯವನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ನಿಲುವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾರತದ ಕಡೆಯವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವು ಮಾಡುವಂತೆ ಭಾರತೀಯರು ತೈವಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ವಾಂಗ್ ಯಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಭಾರತ - ಚೀನಾ ಸಹಕಾರವು 'ಏಷ್ಯನ್ ಶತಮಾನ'ಕ್ಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಒಮ್ಮತವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದರು.
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುಟಿನ್, ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು SCO ಸಭೆಯನ್ನು ಸುಗಮ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಷ್ಯಾ, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಭಾರತವು ಬಹುಧ್ರುವೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿವೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣದ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಅವರ ನೋಟ ಈ ಸಭೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿವೆ.
