ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಾಗಿನಿಂದ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹಳಸಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ಅತಿಯಾದ ಸುಂಕ. ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಆಮದುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.50% ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ವಲಯ ಮತ್ತು ರೈತರು ಸಹ ಇದರ ಬಿಸಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತವು ತೈಲ, ರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕರಣಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಯುದ್ಧದ ಅಮೆರಿಕದ ಕೃಷಿ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಹತ್ತಿಗೆ ಭಾರತ ಮಾರುಕಟ್ಟುಗಳು ತೆರೆಯಲಿವೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದ ಸರ್ಕಾರವು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿದೇಶಿ ಹತ್ತಿಯ ಮೇಲಿನ ಶೇ.11ರಷ್ಟು ಆಮದು ಸುಂಕವನ್ನು 40 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಈ "ವಿದೇಶಿ ಹತ್ತಿ" ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಆಮದಾದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
ವಿದೇಶಿ ಹತ್ತಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಗೆ 50,000 ರಿಂದ 51,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ (355.6 ಕೆ.ಜಿ) ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಕಾಟನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರತಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಗೆ 56,000 ರಿಂದ 57,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ (ಎಂಎಸ್ಪಿ) ಅನ್ನು 61,000 ರೂ.ಗಳೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಭಾರತೀಯ ರೈತರು, ಕಾಟನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮತದಾರರ ಗುಂಪಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೂ ಆದಾಯ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಟ್ಟೆ ತಯಾರಿಕಾ ಉದ್ಯಮ ಅಗ್ಗದ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಭಾರತೀಯ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಅಗ್ಗದ ಹತ್ತಿಯು ಬಟ್ಟೆ ತಯಾರಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದೆ.
ಆದರೆ, ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಪಡೆಯುವ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತನ್ನ ಡೈರಿ, ಜೋಳ, ಸೋಯಾಬೀನ್, ಅಕ್ಕಿ, ಸಕ್ಕರೆ, ಕ್ಯಾನೋಲಾ ಮತ್ತು ಎಥೆನಾಲ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಂತೆ ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿದೆ. 2024 ರವರೆಗೆ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದ ಕೃಷಿ ರಫ್ತು 1.6 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮಿ (868 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್), ಪಿಸ್ತಾ (121 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್), ಸೇಬು (21 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್) ಮತ್ತು ಎಥೆನಾಲ್ (ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ - 266 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್) ಸೇರಿವೆ.
ಭಾರತವು ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆ (WTO) ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಡೈರಿ, ಜೋಳ ಮುಂತಾದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ವಲಯಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. WTO ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದರಿಂದ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಅಮೆರಿಕವು ತಂಬಾಕಿನಂತಹ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ (ಶೇ.350 ರಷ್ಟು) ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಆಮದುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಜಾಹೀರಾತು - ರಹಿತ ಮೌಲ್ಯ (NAV) ಸುಂಕಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದಾಯ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಬೃಹತ್ ಕೃಷಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ, ಇದು ಅಮೆರಿಕದ ರೈತರ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಸರಕುಗಳುಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಸುಂಕಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?: ಸುಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಡಂಪಿಂಗ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ರೈತರ ನಡುವೆ ಬಿರುಕು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಿದೆ.
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಭಾರತವು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಆಮದುಗಳಿಗೆ ಮಣಿಯಬೇಕಾದರೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ರೈತರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ನಾವು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ನಮ್ಮ ಫಿಟೋಸಾನಿಟರಿ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವುದು. ನಾವು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧ ಹೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ಪ್ರಭೇದದ ತಳಿಗಳಿಂದ ಬೆಳೆಸಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಸಾವಯವ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಅದೇ ರೀತಿ, ಜೋಳ ಬೆಳೆಯುವ ಭಾರತೀಯ ರೈತರು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಭಾರತವು ಸಾವಯವವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಜೋಳವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಹಳದಿ ಜೋಳವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ನೀಲಿ, ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ಥಳೀಯ ಜೋಳದ ಆಮದನ್ನು ಅನುಮತಿಸಬೇಕು. GMO ಜೋಳ ಅಥವಾ GMO ಜೋಳದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು. ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಸಣ್ಣ ರೈತ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು.
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯು ಈ ಹಂತವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಅಮೆರಿಕದೊಳಗಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತದಾರರ ಮನಸ್ಸು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು.
ನಮ್ಮ ಆಮದಿನಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ಆರ್ಗನೊ-ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು, ಗ್ಲೈಫೋಸೇಟ್ನಂತಹ ಕಳೆನಾಶಕಗಳು ಇರಬಾರದು ಎಂಬ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಬಾದಾಮಿ, ಸೇಬು, ಕ್ರ್ಯಾನ್ಬೆರಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಂತಹ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಮದುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ವಿಷಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.
ಎಣ್ಣೆಬೀಜಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಸ್ಯಜನ್ಯ ಎಣ್ಣೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನೋಲಾ ಮತ್ತು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಎಣ್ಣೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು GM ಮುಕ್ತ ಆಮದು ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ರೈತರ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವುದಲ್ಲದೇ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನೂ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತೈಲಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಮತ್ತು ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಸೋಯಾಬೀನ್ ಪಶು ಆಹಾರವನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು.
ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉತ್ಪಾದಕರಿಂದ ಕೆನೆ ತೆಗೆದ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಹಾಲನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಭಾರತವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಮಾಂಸಾಹಾರ (blood meals) ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಈ ಹಾಲು ಭಾರತದ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಶುದ್ಧ. ಭಾರತವು ಹಸುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ದೇಶ ಮತ್ತು ಇದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು.
ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಹಾಲು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮವೆಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಡೈರಿ ರೈತರು ಮತ್ತು ಅಮುಲ್ ನಂತಹ ಹಾಲು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನಷ್ಟ. ಭಾರತೀಯ ಉತ್ಪಾದಕರು ಅಮೆರಿಕದ ಡೈರಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಡೈರಿ ಅಥವಾ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ ಆಮದಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕಾದರೆ, ನಾವು ಅಮೆರಿಕದ ಸಾವಯವ ಹಾಲಿನ ಆಮದಿನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕು. ಹಾಲನ್ನು GMO ಅಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರ ಹಸುಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಹಾಲು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಬೇಕು.
ಸಾವಯವ ಹಾಲಿನ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.ಒಪ್ಪಂದದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಬಂದರೆ, ಭಾರತ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಸಾವಯವ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಕೃಷಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ರೈತರ ಆರೋಗ್ಯ, ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಅದು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಲೇಖಕರದ್ದಾಗಿವೆ. ಇದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಲ್ಲ.)
