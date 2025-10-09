ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆ: ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಮೇಲುಗೈ?: 2020 ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳೇ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತಾ?; ಎನ್ಡಿಎ ತನ್ನ ಹಿಡಿತ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ?
ಬಿಹಾರದ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿ - ಎನ್ಡಿಎ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಡುವೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ - ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕಠಿಣ ಹೋರಾಟ ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂದ ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು.
Published : October 9, 2025 at 4:55 PM IST
ಪಾಟ್ನಾ, ಬಿಹಾರ: ಈ ಬಾರಿ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲಿವೆ. ಆಡಳಿತಾರೂಢ 'ಎನ್ಡಿಎ' ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮಹಾಮೈತ್ರಿಕೂಟ INDIA ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆ ತೆತ್ತಾದರೂ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಈ ಎರಡು ಒಕ್ಕೂಟಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಅವರ ಜನ ಸೂರಾಜ್ ಪಕ್ಷ, ಅಸಾದುದ್ದೀನ್ ಓವೈಸಿ ಅವರ ಮಜ್ಲಿಸ್ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ವಿಐಪಿ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡಾ ತಮ್ಮ ಪ್ರಬಲ ಹೋರಾಟವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಚುನಾವಣಾ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿವೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣಾ ಅಖಾಡ ರಂಗೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಲೆಕ್ಕವೇ ಬೇರೆಯಾದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಲೆಕ್ಕವೇ ಒಂದು. ಇನ್ನು ಈ ಪಕ್ಷಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಗಮನವು ನವೆಂಬರ್ 6 ರಂದು 18 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 121 ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು? 2020ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತವೆಯೇ? ಎಂಬುದೇ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಆಗ 3 ಹಂತಗಳು, ಈಗ 2 ಹಂತಗಳೇ!: 2020ರಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದವು. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಮತದಾನ ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 243 ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ 121 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ನವೆಂಬರ್ 6 ರಂದು ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಉಳಿದ 122 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ನವೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮತ ಎಣಿಕೆ ನವೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.
2020 ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ?: ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನ ನಡೆಯುವ 121 ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಪಕ್ಷಗಳು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿವೆ. 2020ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ, ಇದು ಅರ್ಥವಾಗುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಆ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ, ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನತಾದಳ - ಆರ್ಜೆಡಿ 121 ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 42 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ.
ಇನ್ನು ಆರ್ಜೆಡಿ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 8, ಸಿಪಿಐ (ಎಂಎಲ್) 7, ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 2, ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವಾದಿ) 2 ಮತ್ತು ವಿಐಪಿ ಪಕ್ಷ 4 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ 32 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ, ಸಿಎಂ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜೆಡಿಯು 23 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ.
ಈ ಬಾರಿ, ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿರುವ 121 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ, ಮಹಾ ಘಟಬಂಧನ್ 61 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು NDA ಮೈತ್ರಿಕೂಟ 59 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಚಿರಾಗ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಅವರ ಲೋಕ ಜನಶಕ್ತಿ ಪಕ್ಷ (LJP) ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 1 ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು. ಆ ಪಕ್ಷವು ಬೇಗುಸರಾಯ್ನ ಮತಿಹಾನಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ನಂತರ LJPಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದ ಶಾಸಕರು ಜೆಡಿಯು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ 121 ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ, 60 ಸ್ಥಾನಗಳು NDAಗೆ ಮತ್ತು 61 ಸ್ಥಾನಗಳು ಇಂಡಿಯಾ ಮ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದವು.
ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆ ದಿನ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಗಳ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಹೋರಾಟವಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಬಾರಿಯೂ 121 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ತುರುಸಿನ ಬಿರುಸಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ವೀಕ್ಷಕರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಜನ ಸೂರಾಜ್ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಮಜ್ಲಿಸ್ನಂತಹ ಪಕ್ಷಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದಲ್ಲಿ 'ವಿಐಪಿ' ಪ್ರಬಲ: 2020ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ವಿಐಪಿ ಪಕ್ಷವು ನಾಲ್ಕು ಶಾಸಕರನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು. ಅವರಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದರು. ಬೊಚಾಹಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಮಾತ್ರ ವಿಐಪಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದರು. ಅವರ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣದಿಂದಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ, ಆರ್ಜೆಡಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ, ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ವಿಐಪಿ ಪಕ್ಷವು ತನ್ನ ಮೂವರು ಶಾಸಕರನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಎದುರಾಳಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅದು ಈಗ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಹಲವು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಐಪಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದಲ್ಲಿರುವ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಗೆಲುವು ಈ ಪಕ್ಷದ ಮತಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿವೆ.
ಎನ್ಡಿಎ ಕೈಯಲ್ಲಿವೆ ಆ 70 ಸ್ಥಾನಗಳು : ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿರುವ 121 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ 70 ಸ್ಥಾನಗಳು ತಿರ್ಹತ್ ಮತ್ತು ಮಿಥಿಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. 2020 ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ. ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ಜೆಡಿಯು ಮತ್ತು ಎಲ್ ಜೆಪಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಸಿಎಂ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಚಿರಾಗ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಅವರು NDA ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಪ್ರಚಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಭಾವನೆಯು ಆಡಳಿತ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಂಡಿತರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದವು. ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಜೆಡಿಯು ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಮಾತ್ರ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಬಾರಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಜೆಡಿಯುನ ಭದ್ರಕೋಟೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುವ ತಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕೆಚ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಚಿರಾಗ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಅವರ ಎಲ್ ಜೆಪಿ ಎನ್ ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ತೀವ್ರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಚಿರಾಗ್ ಸಿಎಂ ನಿತೀಶ್ ಅವರನ್ನು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭಾರತ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಆಶಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಘೋಷಣೆಯ ನಂತರವೇ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ರಾಜಕೀಯ ವೀಕ್ಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
18 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರ: ನವೆಂಬರ್ 6 ರಂದು ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿರುವ 121 ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳು 18 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿವೆ. 2020 ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಪಾಟ್ನಾ, ಭೋಜ್ಪುರ, ಬಕ್ಸಾರ್, ಸಿವಾನ್, ಸಮಷ್ಟಿಪುರ ಮತ್ತು ಬೇಗುಸರಾಯ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ತೋರಿಸಿದೆ. ಈ ಆರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 50 ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳಿವೆ.
ಮಹಾ ಘಟಬಂಧನ್ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಪಕ್ಷಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 33 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ವೈಶಾಲಿ, ಮುಜಫರ್ಪುರ, ಮಾಧೇಪುರ ಮತ್ತು ಖಗಾರಿಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ಮಹಾ ಘಟಬಂಧನ್ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ನಳಂದ, ದರ್ಭಂಗಾ, ಗೋಪಾಲ್ಗಂಜ್ ಮತ್ತು ಮುಜಫರ್ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ದರ್ಭಂಗಾ ಮತ್ತು ನಳಂದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಒಟ್ಟು 16 ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ 14 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು. ಆದರೆ, ಇತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಇತರ ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಮತ್ತು ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಸಮಾನ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದವು.
ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ ಲೋಕಸಭಾ ಮತ್ತು ಉಪಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು: 2024ರಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಇತ್ತೀಚಿನ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಮಾಪಕದಂತಿದೆ. ಆ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಯು ತಲಾ 12 ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದವು. ಹಿಂದಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಬಿಜೆಪಿ 5 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೆಡಿಯು 4 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಈ ಬಾರಿ ಬಿಹಾರದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಶಹಾಬಾದ್ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಗೆದ್ದಿದೆ.
ಆದರೆ, 2024 ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಶಹಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು INDIA ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ನೈತಿಕ ಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ಆಡಳಿತ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಸಿಎಂ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ , ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಪ್ರಚಾರ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜತೆಗೆ ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಹ ಕಣದಲ್ಲಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿರುವ 121 ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೈ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲದೇ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಚಿತ್ತ ನೆಟ್ಟಿದೆ.
ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾ? : 2020ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಹಾಬಾದ್ನ ಅನೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ನಾಶವಾಯಿತು. ಜೆಡಿಯು ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದವು. ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ವಿರುದ್ಧ ಮತದಾನ ನಡೆಯಿತು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಹಂತದ ಫಲಿತಾಂಶ ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಈ ಬಾರಿ ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ಕಾರವು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಆಡಳಿತ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ಇವುಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ . ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎನ್ಡಿಎ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ವಿಭಿನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿವೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರದಿರಬಹುದು. ಮುಖ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಭಾರತ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಮತ್ತು ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಾಟ್ನಾ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಚಂದ್ರಭೂಷಣ್ ರೈ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒವೈಸಿ, ಪಿಕೆ ಪ್ರಭಾವ: "ಒವೈಸಿ ಮತ್ತು ಪಿಕೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬಿಹಾರದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಯುವ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಜನಪ್ರಿಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿವೆ. ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತದಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯಬಾರದು.
2020 ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಈಗ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಗಳು ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಬಲದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಪ್ರಿಯರಂಜನ್ ಭಾರ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
