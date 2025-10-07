ನೊಬೆಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕುತೂಹಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ?
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಈವೆರೆಗೆ 9 ನೊಬೆಲ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಂದಿವೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಮುಂದಿನ ದಾರಿ ಏನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಾಜಿ ಉಪ ಕುಲಪತಿಗಳ ಲೇಖನ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : October 7, 2025 at 2:56 PM IST
ವಿಜ್ಞಾನ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವೀಡಿಷ್ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ನೊಬೆಲ್ ಅವರು ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುವ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ 1901 ರಿಂದ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಕುತೂಹಲ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಈ ಪುರಸ್ಕಾರ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯ. 1976 ರ 42 ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ 51A(h) ವಿಧಿಯು ಪ್ರತಿ ಪ್ರಜೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ, ಸುಧಾರಣೆಯ ಮನೋಭಾವದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನವತಾವಾದವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ವಿರುದ್ಧದ ವೈಚಾರಿಕತೆ, ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಪುರಾವೆ ಆಧಾರಿತ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಅಂತಿಮ ಗುರಿ ಮಾನವ ಕಲ್ಯಾಣವೆಂದು ಇದು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಸೃಜನಶೀಲ ಬರಹಗಾರರು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈವರೆಗೆ ಭಾರತ ಕೇವಲ 9 ನೊಬೆಲ್ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಅಮೆರಿಕ 400 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಯುಕೆ, ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ತಲಾ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿವೆ. ಸ್ವೀಡನ್ನಂತಹ ಸಣ್ಣ ದೇಶವು ಸಹ 35 ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ನೊಬೆಲ್ ಎಣಿಕೆಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸೂಚಕಗಳಾಗಿವೆ.
2047 ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗುವ ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಈ ಸೂಚಕವನ್ನು ಸಹ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿಲ್ಲ.
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ:
ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫೋರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಟಾಪ್ 2% ಮಾತ್ರ. ಸದ್ಯ ಈ ಪಟ್ಟಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿದೆ. 2024 ರಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು 5,300 ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನೊಬೆಲ್ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಸಾಧಿಸಿಲ್ಲ.
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಭಾರತೀಯರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಸಂಶೋಧನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವೈಭವವನ್ನು ಪ್ರಕಟವಾದ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಅಳೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ಸ್ವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನದಿಂದ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ COVID-19 ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ mRNA ಸಂಶೋಧನೆ ಅಥವಾ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಸಂಶೋಧನೆ. ಇವು ಎರಡೂ ದಶಕಗಳ ಕುತೂಹಲ ಆಧಾರಿತ ಶ್ರಮದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು “ಏಕೆ?” ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ ಹೊರತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.
ನಮ್ಮದೇ ಸಮಸ್ಯೆ: ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಕುತೂಹಲಿಗಳು. ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ “ಏಕೆ?” ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಪೋಷಿಸಿದರೆ, ಇದೇ ಕುತೂಹಲ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ನಾಂದಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. “ಏಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳುವುದನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಾದಗಳನ್ನು ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇರುವಂತೆಯೇ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತಿಕೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ತರುವುದು ಮತ್ತು ಪೇಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತವನ್ನು ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ವೃತ್ತಿಪರರ ದೇಶವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತಹ ಆವಿಷ್ಕಾರರ ದೇಶವಾಗಿ ಅಲ್ಲ.
ಕುತೂಹಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು: ಕುತೂಹಲ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲ - ಇದು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಿಸ್ತು. ಇದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಿಂದ ಯೋಚಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ನೊಬೆಲ್ ವಿಜೇತ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದವು, ಆದರೆ ಇವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಹೊಸ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡವು. ಕುತೂಹಲವು ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವಮಾನದ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕಲೆಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ - ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಪ್ರಗತಿಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಭಾರತವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಬಾರದು, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಮೌಖಿಕ ಕಲಿಕೆಯು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಕಲಿಕೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿನ ನವೀನತೆಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ನೀಡಬೇಕು. ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಮನ್ನಣೆಯು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸೃಜನಶೀಲ ವಿಚಾರಗಳಿಗೂ ಸಹ ಹೋಗಬೇಕು. ನೀತಿಗಳು ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು. ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಸಹ, ಮೂಲಭೂತ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಸಮಾಜದ ಮನೋಭಾವ ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು, ಅದನ್ನು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಬೇಕು. ಜಾಗತಿಕ ಸಹಯೋಗಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು. ಭಾರತವು ಕೇವಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಾರದು. ಜಗತ್ತನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಬೇಕು.
ಮುಂದಿನ ಗುರಿ: ಭಾರತಕ್ಕೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಕೊರತೆಯು ಕೇವಲ ಹಣ ಅಥವಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಳವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಪೋಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದರೂ, ಅವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸದಿದ್ದರೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ.
ಕುತೂಹಲವು ಐಷಾರಾಮಿ ಅಲ್ಲ - ಅದು ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಅಡಿಪಾಯ. ಭಾರತವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪರಿವರ್ತನಾಶೀಲ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಪೇಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಜವಾದ ಅವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ನಾವು ಆಗಾಗ ಮಾತ್ರ ಬರುವ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಮಾನವಾದ ಜಾಗತಿಕ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ತೃಪ್ತರಾಗಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಲೇಖನ: ಪ್ರೋ. ಅಪ್ಪಾ ರಾವ್ ಪೊಡಿಲೆ, ಮಾಜಿ ಉಪ ಕಲುಪತಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ