ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕಲಿಸಿದ ಪಾಠಗಳು: ಭವಿಷ್ಯದ ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರಗಳೇನು?
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಮಂಡಿಯೂರಿಸಿದ್ದರೂ, ಅದರಿಂದ ಸೇನೆಯು ಹಲವು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕಿದೆ.
Published : September 28, 2025 at 9:29 AM IST
ನಿವೃತ್ತ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಕೆ.ಆರ್. ರಾವ್
ಯಶಸ್ಸಿನಂತ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಮಂಡಿಯೂರುವಂತೆ ಮಾಡಿದವು. ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ನಿಖರ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಹಾನಿ ನೋಡಲು ಮತ್ತು ನಂಬಲು ನಮಗೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಇದು, ಮೂರು ಪಡೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರವೂ ಈ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಮಹೋನ್ನತ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾಗರಿಕಾರಾದ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು.
ಮೂರೂ ಪಡೆಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿವೆ. ಇದು ಮಾನವಬಲ, ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ ಅಧಿಕ ಲಾಭ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ನ ಮೊದಲ ಹಂತವೇ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ನಿರಂತರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಯುದ್ಧ ತತ್ವಗಳ ಅನ್ವಯದಂತಹ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಇತರ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದೇ? ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯು ತನ್ನ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಅರ್ಹವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದರೂ, ಇತರ ಸೇವೆಗಳ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಬಳಕೆಯಾಗಲಿಲ್ಲವೇ? ಅಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದವು? ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ನಂತಹ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಬಳಸಲಿಲ್ಲ? ಯಾವುದಾದರೂ ಅವಕಾಶ ಕೈಚೆಲ್ಲಿದೆವೇ? ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಇತರ ಕೆಲವು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಬಹುದೇ ಎಂದು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದಾಗ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಳಿದಾಡುತ್ತವೆ.
ಈ ಲೇಖನದ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ, ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಫೈರ್ಪವರ್ನ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಡೆಸುವುದು. ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು. ನಮ್ಮ ಶಸ್ತ್ರಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆಯೇ ಎಂದು ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಹೊರತರುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೇವೆಯು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪುಗಳಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಲಿತ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಹೊರತರಲು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಭದ್ರತಾ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ದುರ್ಬಲ ಅಂಶಗಳು ಅಂತರ-ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಗಡಿಗಳಾಗಿವೆ ಎಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾತು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೇವೆಯು ತನ್ನದೇ ಆದ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೇವೆಯ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅತಿಕ್ರಮಿಸುವ ಪಾತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಡೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದು ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಕೆಡವುದಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ? ಹೌದು ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಉತ್ತರ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಶಿಬಿರಗಳು ಮತ್ತೆ ತಲೆಯೆತ್ತಬಹುದು. ಬಹುಶಃ ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಲೂಬಹುದು.
ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು 2025 ರ ಮೇ 7 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಸಂಘಟಿತ ನಿಖರ ದಾಳಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯೇ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್. ಭಾರತೀಯ ಭೂಪ್ರದೇಶದಿಂದ ನಡೆಸಲಾದ ಸೇನೆ, ನೌಕಾಪಡೆ ಮತ್ತು ವಾಯುಪಡೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿರುವ ಜೈಶ್-ಎ-ಮೊಹಮ್ಮದ್, ಲಷ್ಕರ್-ಎ-ತೈಬಾ ಮತ್ತು ಹಿಜ್ಬುಲ್ ಮುಜಾಹಿದ್ದೀನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ದಾಳಿಗಳು ನಡೆದವು. ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುವ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ದಾಳಿಗಳು ಹೊಂದಿದ್ದವು.
ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ (IAF) ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಹಾನಿಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಲು SCALP ಕ್ರೂಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು, ಹ್ಯಾಮರ್ ನಿಖರ-ನಿರ್ದೇಶಿತ ಬಾಂಬ್ಗಳು ಮತ್ತು ಲೊಯಟರಿಂಗ್ ಯುದ್ಧಸಾಮಗ್ರಿಗಳಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿತು. ಅವುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:
SCALP ಕ್ರೂಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ: ಇರಾಕ್, ಲಿಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಸಿರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ SCALP ಎಂದರೆ "ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಶ್ಯಾಡೋ". ಇದು ದೀರ್ಘ-ಶ್ರೇಣಿಯ ವಾಯು-ಉಡಾವಣಾ ಕ್ರೂಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹10-12 ಕೋಟಿ. ಇದನ್ನು ಶತ್ರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋಟೆಯ ನೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ, ಸ್ಥಿರ ಗುರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆಳವಾದ, ನಿಖರವಾದ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹ್ಯಾಮರ್, ನಿರ್ದೇಶಿತ ಬಾಂಬ್ : ಜಿಪಿಎಸ್, ಐಆರ್ ಮತ್ತು ಲೇಸರ್ನ ವಿವಿಧ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹ್ಯಾಮರ್ (ಹೈಲಿ ಅಗೈಲ್ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯುನಿಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ರೇಂಜ್) ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ತಾಣಗಳಂತಹ ಮಧ್ಯಮ-ಶ್ರೇಣಿಯ ನಿಖರತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಗುರಿಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ವೆಚ್ಚ ಸುಮಾರು ₹3 ಕೋಟಿ.
ಲಾಟೆರಿಂಗ್ ಯುದ್ಧಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: ಕಾಮಿಕೇಜ್ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ, ನೈಜ-ಸಮಯದ ಗುಪ್ತಚರ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಯತ್ತ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹಾರಾಡುವ ಯುದ್ಧಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಣ್ಗಾವಲು ಮತ್ತು ಗುರಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಖರವಾದ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೊದಲು ಶತ್ರು ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅಲೆದಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ ತುಣುಕಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹5 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೇನೆ ಕೆಲವು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿ. IAF ಅನ್ನು ವಾಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಇತರ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ನೆಲ-ಆಧಾರಿತ ಲಾಂಚರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದೇ ಎಂದು ನಾವು ಚರ್ಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಬಳಕೆಯಾಗಿದ್ದ ವೆಚ್ಚ-ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅನ್ವಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಂಕ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ-ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚ-ಪರಿಣಾಮದ ಈ ವಿಷಯವು ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದ ಕೈಪಿಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಯೋಜನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಶೇಷ ವಿಷಯವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಫಿರಂಗಿದಳವು ಅದೇ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ, ಈ ಪಾತ್ರವು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ಗುರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಆಯುಧ ಮತ್ತು ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ವಿವರವಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಯೋಜನೆಯು ಪ್ರತಿ ಲಾಂಚರ್ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳು ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗುರಿಯ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಪದಾತಿ ದಳದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೊದಲು ಇದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ, ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಸಿಡಿತಲೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿವೆ. ತಮ್ಮ ಪೈಲಟ್ಗಳ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿಮಾನಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಅಥವಾ ದೂರದಿಂದಲೇ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಮಾನವ ದೋಷದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ನಾವು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ನಮ್ಮ ಫಿರಂಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ರಾಕೆಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಪೃಥ್ವಿ ಅಥವಾ ಅಗ್ನಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಹಲವಾರು ಗುರಿಗಳಿದ್ದವು. ಇವುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚ-ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ವಿಮಾನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ವಿನಾಶದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತವೆ.
ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಕ್ಷಿಪಣಿ vs ವಿಮಾನಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಡಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಎರಡೂ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಯಾವುದೂ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಿವೆ. ವೇಗ, ನಿಖರತೆ, ವೆಚ್ಚ-ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವ ಮತ್ತು ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ನಿಖರವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಸೂಪರ್ಸಾನಿಕ್ ಅಥವಾ ಹೈಪರ್ಸಾನಿಕ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಗುರಿಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ವಿಮಾನಗಳು ಸ್ಕ್ರಾಂಬಲ್ ಮಾಡಲು, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತಲುಪಲು ಮತ್ತು ಶತ್ರುಗಳ ವಾಯು ರಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ತ್ವರಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಥವಾಗಿವೆ.
ಮಿಲಿಟರಿ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಗಣನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಾಧೀನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಎರಡರ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ. ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರತಿ-ಯೂನಿಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಘಟಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದಾಗ ಮುಂದುವರಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿಮಾನಗಳ ಫ್ಲೀಟ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಅವುಗಳ ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಪೈಲಟ್ ತರಬೇತಿ ಅಥವಾ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಬಲದಲ್ಲಿ ಅವು ವಿಮಾನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಅವುಗಳ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಆಫ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಕಡಿಮೆಯಾದ ದುರ್ಬಲತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಪೈಲಟ್ಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಾವುನೋವುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಪಾಯ ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ನಿಯೋಜನಾ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತವೆ. ವಿಮಾನಗಳಿಗಿಂತ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು, ಪ್ರತಿರೋಧ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವ ಹಲವಾರು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೂಪರ್ಸಾನಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯಾಗಿದ್ದು, 500 ಕಿಮೀ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಆಫ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಸ್ವಯಂ-ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ, ಕಡಿಮೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಮಯ, ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಮಾರಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚವು ವಿಮಾನಗಳ ಬಳಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚ-ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನೆಲದ-ಆಧಾರಿತ ಲಾಂಚರ್ಗಳು ವಾಯುಗಾಮಿ ಲಾಂಚರ್ಗಳು ಅಥವಾ ವಿಮಾನಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತದೆ.
ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ಅಂದಾಜು ಘಟಕ ವೆಚ್ಚವು ಅದರ ಆವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂರಚನೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ₹18-22 ಕೋಟಿಗಳ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಪೃಥ್ವಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಯು ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ಗಿಂತ ಅಗ್ಗವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ವೆಚ್ಚ ಸುಮಾರು ₹4-7 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅಗ್ನಿ ಘಟಕದ ವೆಚ್ಚವು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಗ್ನಿ I ಸುಮಾರು ₹35-50 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈಗ ನಾವು ರಫೇಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇದು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು, ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಪ್ರತಿ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ₹800-900 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಮಿರಾಜ್ 2000 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನದ ವೆಚ್ಚ ₹300-400 ಕೋಟಿ. ಸುಖೋಯ್-30MKI ₹450-550 ಕೋಟಿ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಾವು ಪೈಲಟ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಲುಪುವಿಕೆ, ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಸರಳ ಹೋಲಿಕೆ. ನಾವು ರಫೇಲ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಸುಮಾರು 40 ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಇನ್ನೂರು ಪೃಥ್ವಿಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಬಹುದು. ಅದು ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ನಮ್ಯತೆ.
ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವಾಯುಬಲದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳಿಂದಲೇ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಬಹುದೆಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ರಫೇಲ್, ಮಿರಾಜ್ ಮತ್ತು ಸುಖೋಯ್ನ ಎರಡು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸುಮಾರು 4000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 200 ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಅದೇ ಮಟ್ಟದ ಗುರಿ ನಾಶದೊಂದಿಗೆ ಹಾರಿಸಬಹುದು.
ಸೇನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನವು ದಾಳಿ ನಿಗ್ರಹದತ್ತ ಬದಲಾದಾಗ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಾವಧಿಯ ಯುದ್ಧಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಮೂರು ಪಡೆಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಸೈನ್ಯದೊಳಗೆ ಸಹ ಅದರ ಗಮನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
(ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಲೇಖಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)
