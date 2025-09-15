ಮತ್ತೆ ಹಳಿ ಹತ್ತಿದ ಭಾರತ - ಅಮೆರಿಕ ಸಂಬಂಧ: ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಮೆತ್ತಗಾಗಿದ್ದೇಕೆ?: ಭಾರತದ ತಂತ್ರ ಹೇಗಿತ್ತು?
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತೆ ಹಳಿಗೆ ಬರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮೆತ್ತಗಾಗಿದ್ದೇಕೆ?, ಭಾರತದ ರಣತಂತ್ರ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : September 15, 2025 at 8:09 PM IST
ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸುಂಕ ಹೇರುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೆತ್ತಗಾದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ತನ್ನ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ನೀತಿಗಳು ತಿರುಗುಬಾಣವಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡಿರುವ ಟ್ರಂಪ್ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಆಪ್ತ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಪೀಟರ್ ನವರೊ, ಸ್ಕಾಟ್ ಬೆಸೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಹೊವಾರ್ಡ್ ಲುಟ್ನಿಕ್ ಅವರು ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಪುಂಕಾನುಪುಂಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಟೀಕೆಗಳು, ಆರೋಪಗಳು ತಮ್ಮ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ನೀತಿಗೆ ಬಲ ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವಾಗ್ಬಾಣಗಳು ಉದ್ದೇಶಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಭಾರತ ಏಟಿಗೆ ಎದಿರೇಟು ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಆ ದೇಶದ ನಾಯಕರು ಮಾಡಿದ ನಿಂದನೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತೀಕಾರದ ಸುಂಕಗಳನ್ನೂ ವಿಧಿಸಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಭಾರತವು ಮೌನ ರಣತಂತ್ರ ರೂಪಿಸಿತು. ಅದುವೇ ಶಾಂಘೈ ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ (SCO) ಶೃಂಗಸಭೆ. ಚೀನಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ದಿಗ್ಗಜ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ 'ಸ್ನೇಹಹಸ್ತ'ವು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ತಿರುಗುಮುರುಗು ಮಾಡಿತು.
ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮೋದಿ ಕೈಕುಲುಕುವ ಫೋಟೋವು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಎಲ್ಲ ಆಸೆಗಳಿಗೆ ತಣ್ಣೀರು ಸುರಿಯಿತು. ಈ ಹೊಸ ಜೋಡಿ ಕಂಡು ಹತಾಶರಾದ ಟ್ರಂಪ್ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೇ ನೀಡಿದರು. "ಭಾರತವು ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾದ, ಅಂಧಕಾರದ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಸೋತಿದೆ" ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದರು. ಇದು ಅಮೆರಿಕದ ಹೊರತಾದ ಭಾರತದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಬಗೆಗಿನ ಅಸಮಾಧಾನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು.
ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ತಂತ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಪಶ್ಚಿಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರತವು ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ತಂಡವೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕೆಲವು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಈಗ CRINK ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಚೀನಾ, ರಷ್ಯಾ, ಇರಾನ್, ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತು ಅದರ ಪಾಲುದಾರರಿಂದ ಸಡಿಲವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲ್ಪಡುವ ಈ ಗುಂಪು ವಿಶಾಲವಾದ ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣದೊಂದಿಗೆ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ, ಈ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಬಲವು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಉದಯ: ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ - ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಅಕ್ಷವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಕಳವಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ನಂತಹ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಜಾಗತಿಕ ಜಿಡಿಪಿಯ ಸುಮಾರು 40 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ದೇಶಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಹತೋಟಿ ಹೊಂದಿವೆ. ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾದ ಚೀನಾ, ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತೆ ತನ್ನ ಪ್ರತೀಕಾರದ ನೀತಿಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಮೇಲೆ ನಿಜವಾದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ.
ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಖನಿಜಗಳ ನಿರ್ಣಾಯಕ ರಫ್ತನ್ನು ತಡೆಯುವ ಮೂಲಕ, ಬೀಜಿಂಗ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯೂ ಸೇರಿದೆ. ರಷ್ಯಾದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಅಮೆರಿಕವು ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಬೆದರಿಸುವ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ಸವಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಪುಟಿನ್ ನಡುವಿನ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಅಲಾಸ್ಕಾ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಸಂಘರ್ಷ ಪರಿಹಾರದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ದೂರದಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ರಷ್ಯಾ - ಉಕ್ರೇನ್ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಭಾರತದಂತಹ ತಟಸ್ಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನ ಒತ್ತಡವು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಬಾಗುವ ಬದಲು, ನವದೆಹಲಿ ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮರು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ವಿಧಾನವು ಎರಡು ನಿರ್ಣಾಯಕ ವಾಸ್ತವಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಕಠೋರ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಪಾಲುದಾರರು ತಮ್ಮ ಕಾಳಜಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನ್ನಣೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇಯದಾಗಿ, ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಭಾವವು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹತೋಟಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಅದರ ಮೃದು ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೂ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಬಲವಂತದ ಮೇಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಶೀತಲ ಸಮರದ ನಂತರದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವು ಜಾಗತಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿತು. ಬಹುಧ್ರುವೀಯತೆಯ ಉದಯ ಮತ್ತು ಉಳಿದವರ ಉದಯದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಿಕೆಯು ಸಾಮೂಹಿಕ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವನ್ನು ಅನಿವಾರ್ಯಗೊಳಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯ ಆಡಳಿತವು ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯ ವಹಿವಾಟಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್: 1970 ರ ದಶಕದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಕ್ತತೆಯ ನಂತರ, ಅಮೆರಿಕವು ಶೀತಲ ಸಮರದಿಂದ 9/11 ರ ದಾಳಿಯ ನಂತರದ ಸಂಘರ್ಷಗಳವರೆಗಿನ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಬೀಜಿಂಗ್ನ ಸ್ಥಿರತೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. 2000 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದ ವೇಳೆಗೆ, ಚೀನಾ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಿಲಿಟರಿ ಸವಾಲುಗಾರನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕಡಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ತನ್ನ ಪ್ರಗತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿತು. ಇದನ್ನು ಚೀನಾ ಆಘಾತ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ಇದೀಗ, ಟ್ರಂಪ್ರ ನೀತಿಗಳು ಆ ತಪ್ಪು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಭಾರತದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಪಾಲುದಾರನನ್ನು ಎದುರು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವುದು.
ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಹೂಡಿಕೆ ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಟ್ರಂಪ್ರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಶಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹೈಪರ್ಸಾನಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಮಾನವರಹಿತ ವೇದಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಭೂಗತ ಸಮುದ್ರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಂತಹ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಚೀನಾ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುವುದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಅಮೆರಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಭಾರತ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಾಯಕತ್ವವು ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಬಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ವಲಸೆ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ವಲಸೆಗಾರರು ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬದಲಾಗಿ, ಈ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತವೆ. ಭಾರತೀಯ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ 50% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಟ್ರಂಪ್ ನಿರ್ಧಾರವು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಕರಿನೆರಳು ಬೀರಿದೆ.
ಮತ್ತೆ ಹಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಸಂಬಂಧ?: ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹಿನ್ನಡೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಮರುಸಂಬಂಧ ಕುದುರಿಸುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತುಕತೆ ಮತ್ತು ರಾಜಿ ಸಂಧಾನದ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿವೆ. SCO ನಂತಹ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಾಗ, ಭಾರತವು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ವಿರೋಧಿತ್ವಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒತ್ತಿಹೇಳಿದೆ.
ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿ ಇದೆ. ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಾಗ, ವಹಿವಾಟು ರಾಜಕೀಯವು ದಶಕಗಳ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಒಮ್ಮುಖವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತವೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳು ಮತ್ತು ತಿಂಗಳುಗಳ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯು ಪ್ರಬಲ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳ ದುರ್ಬಲತೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯ ಮೀರಿ ತಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪೂರಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಇದು ಶಾಶ್ವತ ಮುರಿತಕ್ಕಿಂತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿರಬಹುದು.
(ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಲೇಖಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಾಗಿವುದಿಲ್ಲ.)
