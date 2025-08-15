ನವದೆಹಲಿ: ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಖರೀದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸರಕುಗಳ ಆಮದಿನ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 50ರಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ಥಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಸಾರಲಾಗಿದ್ದ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಕದನವಿರಾಮದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮೋದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆಯೂ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಸದ್ಯ ಸುಂಕ ಸಮರದಿಂದ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿವೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ 'ಆರ್ಥಿಕ ಬೆದರಿಕೆ'ಗೆ ಬಲಿಯಾಗದಿರುವ ಕೇಂದ್ರದ ನಿಲುವನ್ನು ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ.
ಅಮೆರಿಕ ವಿಧಿಸಿರುವ ಸುಂಕದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಭಾರತ ದೇಶ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯನ್ನೇ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು 'ಅನ್ಯಾಯ' ಎಂದು ಕರೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಭಾರತವು ತನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಹಬುದು.
'ರೈತರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆ: ಭಾರತ ಎಂದಿಗೂ ರೈತರು, ಮೀನುಗಾರರು ಮತ್ತು ಹೈನುಗಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾದರೂ ನಾನು ಸಿದ್ಧ' ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಸಂದೇಶದಿಂದ ಭಾರತವು ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಇತರ ನಾಯಕರಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಸುಂಕದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮನವಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ಗೆ ತೆರಳಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಅಹಂಕಾರ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಂತಾನೆ ಶಾಂತವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಭಾರತವು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ದೇಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಬಿಸಿ ತಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಮುಂದಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾತುಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ವಾಡ್ ಸಭೆ ಮೇಲೆ ಕರಿನೆರಳು: ಭಾರತಕ್ಕೆ, ಅಮೆರಿಕವು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರನಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರಮುಖ ರಕ್ಷಣಾ ಮಿತ್ರ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆದಾರ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು QUADನ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇವರ ನಾಯಕತ್ವದಡಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೃಂಗಸಭೆ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸಭೆಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಶೃಂಗಸಭೆ ನಡೆಯದಿರಬಹುದು.
ಈಗಾಗಲೇ ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಸಹಿ: ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಹಲವು ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಮಾಹಿತಿ ಭದ್ರತಾ ಒಪ್ಪಂದವೂ ಸೇರಿದೆ. ಇದು ಗೌಪ್ಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಮಾಹಿತಿಯ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಎರಡೂ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಿನಿಮಯ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿವೆ. ಇದು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಪರಸ್ಪರರ ಮಿಲಿಟರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂವಹನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಒಪ್ಪಂದವೂ ಇದೆ. ಇದು ಎರಡು ಸೇನೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಭೌಗೋಳಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಮೂಲ ವಿನಿಮಯ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಒಪ್ಪಂದವೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ. ಇವು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ರಕ್ಷಣಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಹಯೋಗದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ INDUS-X (ಯುಎಸ್-ಭಾರತ ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಉಪಕ್ರಮ) ಹಾಗೂ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಗಳು ನಡೆಸುವ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ ಸಹ ಇದೆ. ಇದು ಹೈಟೆಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ರಕ್ಷಣಾ ಪಾಲುದಾರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಧಿಕಾರ -1 ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಪರಸ್ಪರ ರಕ್ಷಣಾ ಖರೀದಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಖರೀದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಂಟಿ ಮಿಲಿಟರಿ ತಾಲೀಮು: ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಂಟಿ ಮಿಲಿಟರಿ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಮೂರೂ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಮಲಬಾರ್ ನೌಕಾ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ಅಭ್ಯಾಸ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾದವುಗಳು. ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು 10 ವರ್ಷಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದವೂ ಸಹ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು, ಇಂಡೋ - ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಚೀನಾವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಕಳವಳಕಾರಿ ವಿಷಯವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ದೊಡ್ಡ ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ ಮಾರ್ಕ್ 1 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಕ್ಕಾಗಿ GE F404 ಎಂಜಿನ್ಗಳು ಕೂಡ ಸೇರಿವೆ. ಪೂರೈಕೆ ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ವಾಯು ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ತೇಜಸ್ ಮಾರ್ಕ್ 2 ಮತ್ತು ನೌಕಾಪಡೆಯ ಅವಳಿ-ಎಂಜಿನ್ ಡೆಕ್-ಆಧಾರಿತ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಕ್ಕಾಗಿ GE F414 ಎಂಜಿನ್ಗಳ ಸಹ-ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2024ರಲ್ಲಿ 31 ಜನರಲ್ ಅಟಾಮಿಕ್ಸ್ MQ-9B ಸೀ ಗಾರ್ಡಿಯನ್/ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಮಾನವರಹಿತ ವೈಮಾನಿಕ ವಾಹನಗಳ (UAV ಗಳು) ಖರೀದಿಗಾಗಿ 3.5 ಶತಕೋಟಿ USD ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಸ್ಥಳೀಯ ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ, ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೂಲಂಕಷ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಪೋಸಿಡಾನ್ ಪಿ-8I ಕಡಲ ಕಣ್ಗಾವಲು ವಿಮಾನಗಳ ಖರೀದಿ ಮಾತುಕತೆ: ಆರು ಪೋಸಿಡಾನ್ ಪಿ-8I ಕಡಲ ಕಣ್ಗಾವಲು ವಿಮಾನಗಳ ಖರೀದಿ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಇವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿವೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜಾವೆಲಿನ್ ವಿರೋಧಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಪದಾತಿ ದಳದ ಯುದ್ಧ ವಾಹನದ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅಪಾಚೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಖರೀದಿ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಅಮೆರಿಕ ಭೇಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ನೀಡಿದ್ದ ಎಫ್ -35 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾರತ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅಮೆರಿಕವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ರಕ್ಷಣಾ ಪೂರೈಕೆದಾರನಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
ವ್ಯಾಪಾರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತರ್ಕಕ್ಕಿಂತ ಸೇಡು ಪ್ರದರ್ಶನ: ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ವಿಸ್ತರಣಾವಾದವನ್ನು ಎದುರಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುವುದು ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮಿಲಿಟರಿ ನಾಯಕತ್ವ ಅರಿತುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಿವಾದಗಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಕಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿಲ್ಲ, ಅದು ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಬಾರಿ ವಿವಾದವು ಹೊಸ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ, ಟ್ರಂಪ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತರ್ಕಕ್ಕಿಂತ ಸೇಡನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬಂತಿದೆ.
ಆದರೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸಾಮೀಪ್ಯ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಭಾರತದ ಆತಂಕವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಡುವುದು ಅವರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ - ಅಮೆರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಭವಿಷ್ಯದ ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತವು ತನ್ನ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ತನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವಾದವು ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲು ಅದು ಬಿಡಬಾರದು. ಯುರೋಪ್ ಉಕ್ರೇನ್ಗೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ನಿರಂತರ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಲಭ್ಯತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಸೀಮಿತ ಆಯ್ಕೆ.
ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗಬಹುದು: ರಷ್ಯಾದೊಂದಿಗಿನ ಭಾರತದ ನಿಕಟತೆಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರು ಭಾರತವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಅದರ ರಕ್ಷಣಾ ಖರೀದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಇನ್ನೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂಟಿತವಾಗಬಹುದು. ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ 'ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ'ಗೆ ಹಿಂದೇಟಾಗಬಹುದು.
ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಅಹಂಕಾರವು ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಹೇರುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕಾರಣ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು. ಇದು ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಈ ಹಿಂದೆ ನಂಬಿದಂತೆ ಅಮೆರಿಕ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮಿತ್ರನಲ್ಲ ಎಂಬ ಧ್ವನಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ರಕ್ಷಣಾ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಿಂಜರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅಮೆರಿಕದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ 'kill-switch' ವದಂತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹಬ್ಬುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ದಶಕಗಳ ಕಾಲದ್ದಾಗಿದೆ. ಈಗ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಸೇಡಿನ ಏಕೈಕ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಖರೀದಿಗಳ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ವಿರಾಮ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಈಗ ಬೇಕಿದೆ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ: ಹಾಗಾಗಿ ಸದ್ಯ ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ (ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ) ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಕಾರವನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಯುದ್ಧದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಾಧಾರವಾಗಿ ಉಳಿಯಬೇಕು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜಕರು ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಘರ್ಷದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಇಡಬೇಕು.
