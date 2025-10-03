ಆಧಾರ್ಗೆ 15 ವರ್ಷ: ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಐಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳು!
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2009ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಯೋಜನೆ 1.43 ಬಿಲಿಯನ್ ಜನರನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿನ ಬೃಹತ್ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಐಡಿಯಾಗಿದೆ.
ರಮೇಶ ಕೊಟ್ನಾನ
'ನನ್ನ ಏಕೈಕ ಗುರುತು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಿಗೂ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ನಾನು ಹೊರಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಎಂದು ನಂದನ್ ನಿಲೇಕಣಿ 2009ರ ಜುಲೈ 9ರಂದು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಂತೆ ಆಧಾರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ರಚಿಸಿದರು. 2010ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಆರಂಭವಾದ ಕಾರ್ಯ ಇದೀಗ 1.43 ಬಿಲಿಯನ್ ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ 15 ವರ್ಷಗಳ ಸಾಧನೆ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿದೆ. ಆಧಾರ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಐಎಂಎಫ್ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭಾರತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿವೆ.
ಹೀಗೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಪ್ರಯಾಣ: ಆಧಾರ್ ಯೋಜನೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದು 2006ರಲ್ಲಿ. 2009ರ ಜೂನ್ 25ರಂದು ಯುಐಡಿಎಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಆಗಿನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿತು. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸಹ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ನಂದನ್ ನಿಲೇಕಣಿ ಅವರನ್ನು ಇದರ ಮುಂದಾಳತ್ವಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿ, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಅಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಕೂಡ ಜುಲೈ 6ರಂದು 120 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಿದರು. 2009ರ ಜುಲೈ 23ರಂದು ನಂದನ್ ನಿಲೇಕಣಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯುಐಡಿಎಐಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡರು. ಬಳಿಕ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆರ್.ಎಸ್. ಶರ್ಮಾ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡರು. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ನಂದನ್ ನಿಲೇಕಣಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ತಜ್ಞರು, ನಾಗರಿಕ ಸೇವಕರು ಮತ್ತು ಐಐಟಿಯನ್ನರ ತಂಡವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದರು. 2016 ರಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ತರಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾನೂನುಗಳು (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಕಾಯ್ದೆ, 2019 ಅನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು, ಇದು ಯುಐಡಿಎಐಗೆ ನಿಯಂತ್ರಕ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿತು.
ಆಧಾರ್ನ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ:
ಪ್ರತಿ ಭಾರತೀಯನಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತು: ಆಧಾರ್ ಪ್ರತಿ ನಿವಾಸಿಗೂ 12 ಡಿಜಿಟಲ್ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚು, ಕಣ್ಣಿನ ಗುರುತು ಹಾಗೂ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಡೇಟಾ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 1.43 ಬಿಲಿಯನ್ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, 1700 ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆ/ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಧಾರ್ ಮೂಲಕ ಸರಾಗವಾಗಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸದಾ ಲಭ್ಯ: ಆಧಾರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಐಡಿಯು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಮ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಧಾರ್ ವೇಗ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಾಧನವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದೊಂದೇ ಐಡಿ ಯಾವುದೇ ಭೌತಿಕ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲದೇ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಲು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಶಕ್ತಿ: ಆಧಾರ್ ಜಗತ್ತಿನ ಬಹು ಯಶಸ್ಸಿನ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಐಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಸೇತುವೆ ಆಗಿದೆ. ಆಧಾರ್ ಎಂಬ ಏಕ ಐಡಿಯು ಅನೇಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸರಾಗ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಅವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಆಧಾರ್ ಇ-ಕೆವೈಸಿ- ಉದ್ಯಮದ ಚಾಲನೆ:
ಆಧಾರ್ ಇ ಕೆವೈಸಿ ಅನೇಕ ಉದ್ಯಮಗಳ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟೆಲಿಕಾಂ, ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಆರ್ಥಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. 2016ರಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಟೆಲಿಕಾಂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಆಧಾರ್ ಇ ಕೆವೈಸಿ ಮೂಲಕ ಈ ಹಿಂದಿದ್ದ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಬದಲಾಗಿ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಯ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ವೆಚ್ಚವನ್ನೂ ತಗ್ಗಿಸಿತು. ಈ ಅವಿಷ್ಕಾರವೂ ಕೂಡ ಜೀಯೋದ ವೇಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 16 ಮಿಲಿಯನ್ ಚಂದಾದರಾದರು. 83 ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 50 ಮಿಲಿಯ್ ದಾಟಿತು. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ 2024 ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಆಧಾರ್ ಸೇವೆ ಬಳಕೆಯು ಸಂಘಟನೆಗಳ ಇ ಕೆವೈಸಿಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಇದು 1000 ದಿಂದ 6ರೂಗೆ ಇಳಿಸಿತು.
ಜೆಎಎಂ ಟ್ರಿನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್: ಜನ್ಧನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ, ಆಧಾರ್ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಪರ್ಕದಂತಹ ಜೆಎಂ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬಿಪಿಎಲ್ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ನೇರ ನಗದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಈ ಆಧಾರ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 2014ರ ಆಗಸ್ಟ್ 28ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜನ್ ಧನ್ ಯೋಜನೆ ಯೋಜನೆಯು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕಳೆದ 11 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 56 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ್ ಧನ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸಂಚಿತ ಠೇವಣಿಗಳು 2.68 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಗಳನ್ನೂ ಮೀರಿದೆ. ಖಾತೆದಾರರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಬಲೀಕರಣವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ.
ನಂಬಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾದ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪರಿಶೀಲನೆ: ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಮಟ್ಟದ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 150 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಘಟಕಗಳು ಆಧಾರ್ ಹಂತಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. 2025ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಹಾಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 13 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಈ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕರಹಿತ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಗುರುತನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಯೋಗದ ಅಡಿ 850 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಹಾಜರಾತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿವೆ. 2022ರಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಡಿಜಿ ಯಾತ್ರಾದ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ 24 ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ 60 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಘರ್ಷಣೆರಹಿತ ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿದೆ.
ನೇರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್: 2013ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ ನೇರ ಪ್ರಯೋಜನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು, 4.15 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ನಕಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು 5.03 ಕೋಟಿ ನಕಲಿ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಗಳ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿತು. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಅನುಷ್ಠಾನವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತಗೊಳಿಸಿತು. ಈ ದೃಢೀಕರಣವು ಆಧಾರ್ - ಲಿಂಕ್ಡ್ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಗಳ ಮೂಲಕ ಆಹಾರ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳಲ್ಲಿ 1.85 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇದು ನರೇಗಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 98ರಷ್ಟು ಸಕಾಲಿಕ ವೇತನ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅನರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 22,106 ಕೋಟಿ ರೂ ಉಳಿತಾಯವಾಗಿದೆ.
ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಧಾರ ಪರಿಣಾಮ: ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳ ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ನೇರ ಪ್ರಯೋಜನ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಸರ್ಕಾರವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಲುಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸೋರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಳಂಬವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ನಾಗರಿಕರು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಮೈಕ್ರೋ ಎಟಿಎಂಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಆಧಾರ್-ಸಂಬಂಧಿತ ಕೊವಿನ್ ಲಸಿಕೆ ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿತು, ಭಾರತವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ 220 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಡೋಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು.
ಆಧಾರ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ರಾಂತಿ: ಆಧಾರ್ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜನ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 41 ಕೋಟಿ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದೆ. ಇದು 1.40 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ ಮೌಲ್ಯದ 9.84 ಕೋಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯ: ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಡೇಟಾ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮತ್ತು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮಾಹಿತಿಯ ದುರುಪಯೋಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಇದು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ 2013ರಲ್ಲಿ ಎಂದು ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶ ನೀಡಿತು. ಇದು ಆಧಾರ್ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿಸಿತು. 2014 ರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಯಾರಿಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿತು. ಆದರೂ 2015 ರಲ್ಲಿ, ಸಂವಿಧಾನವು ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ವಾದಿಸಿದ ನಂತರ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು ಬರುವವರೆಗೆ ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಆಧಾರ್ (ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು, ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಉದ್ದೇಶಿತ ವಿತರಣೆ) ಕಾಯ್ದೆ, 2016, ಕೆಲವು ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸೆಕ್ಷನ್ 7 ರ ಅಡಿ ಆಧಾರ್ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಆದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನೀತಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ತರುವಾಯ, ಯುಜಿಸಿ, ಸಿಬಿಎಸ್ಇ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿಗಳು, ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಪೂರೈಕೆದಾರರು, ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿ, ಜೆಇಇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ವಿವಿಧ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದರು.
ಸವಾಲು: ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ, ಆಧಾರ್ ಒಂದು ಗುರುತಿನಿಂದ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಐಡಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದವು. ಆಧಾರ್ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅಥವಾ ಅವರ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಿಜವಾದ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಕೋವಿಡ್ 19 ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಯಿತು. ಆಧಾರ್ ದಾಖಲಾತಿ, ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮರುಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ವಯಸ್ಸು ಸೇರಿದಂತೆ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಡೇಟಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇಶದ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕ ಲಿಂಕ್, ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಕೆವೈಸಿ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ದೋಷಪೂರಿತ ಆಧಾರ್ ಪಾವತಿ ಸೇತುವೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕಲ್ಯಾಣ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ದೂಡಿದೆ. ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದಂತೆ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮಾತೃ ವಂದನಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸುಮಾರು ಶೇ 28ರಷ್ಟು ಮಾತೃತ್ವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತಪ್ಪು ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳಿಂದಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪಡಿತರ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆಧಾರ್ನ ಸೇರ್ಪಡೆಯ ಭರವಸೆಯನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸಿದೆ.
2025ರಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೈಫಲ್ಯಗಳು, ಡೇಟಾ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳು ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಳವಳಗಳಿಂದಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಸಮಿತಿ (ಪ್ಯಾಕ್) ತಪ್ಪಾದ ಆಧಾರ್ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ದೃಢೀಕರಣ ವೈಫಲ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ತೋರಿಸಿದೆ, ಇದು ನಿಜವಾದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಪಿಡಿಎಸ್ ಮತ್ತು ನರೇಗಾದಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ನಾಗರಿಕರಲ್ಲದವರಿಂದ ಆಧಾರ್ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಅದರ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು, ಪ್ಯಾಕ್ ಹಲವಾರು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.
