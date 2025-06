ETV Bharat / lifestyle

ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ:ಏನಿದು ಶೂನ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಅಡುಗೆ? ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್​, ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ - WHAT IS ZERO WASTE COOKING

ಏನಿದು ಶೂನ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಅಡುಗೆ? - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ ( Getty Images, ETV Bharat )

By ETV Bharat Lifestyle Team Published : June 5, 2025 at 5:04 PM IST 2 Min Read

World Environment Day 2025: ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಜೂನ್ 5ರಂದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದರೆ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಪರಿಸರ ದಿನವನ್ನು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮರ ನೆಡುವುದು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಶಾಲೆಗಳು, ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತವೆ. 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳು ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಶ್ವದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಸರಿಸುಮಾರು ಐದನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ದೇಶವು 9.3 ರಿಂದ 9.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದಿನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸುಮಾರು 0.12 ಕೆಜಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವು ನಮ್ಮಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಪರಿಸರವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಮನೆ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರದ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ನೈತಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ಪೂರೈಸಬಹುದು. ಇದೀಗ ಸುಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಶೂನ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯೋಣ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್​ ತ್ಯಾಜ್ಯ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images) ಏನಿದು ಶೂನ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಅಡುಗೆ?: ಶೂನ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಅಡುಗೆ (zero waste cooking) ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ. ಅಡುಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದರರ್ಥ ಆಹಾರದ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು.