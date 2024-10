ETV Bharat / lifestyle

ದೀಪಾವಳಿ ಐದು ದಿನಗಳ ಹಬ್ಬ: ಇದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಗೊತ್ತಾ?

By ETV Bharat Lifestyle Team

Why Diwali Celebrated Five Days in India: ದೀಪಾವಳಿ.. ಅಮವಾಸ್ಯೆಯು ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ತರಲು ಸಂತೋಷದ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿನವರಿಂದ ಹಿರಿಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ, ವ್ರತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ದಿನದ ಹಬ್ಬ ಮುಗಿಯಿತು ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ..

ಐದು ದಿನಗಳ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಆಚರಣೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ರಾಮ, ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ನಾಗೇಂದ್ರ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧನತ್ರಯೋದಶಿಯ ಈ ಐದು ದಿನಗಳ ಹಬ್ಬವು ಶಾಪಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ, ದೀಪಾವಳಿಯು ಅಮವಾಸ್ಯೆ, ಬಲಿ ಪಾಡ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ಭೈದೂಜದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಯಾವ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ಧನ ತ್ರಯೋದಶಿ: ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಆಶ್ವಯುಜ ಮತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣಾಯನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣಾಯನದಲ್ಲಿ ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ ಪನ್ಪ ಪಕ್ಷ ತ್ರಯೋದಶಿಯಿಂದ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ದ್ವಿಯದವರೆಗಿನ ಈ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳ ಹಬ್ಬವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೊದಲ ದಿನವನ್ನು ಧನ ತ್ರಯೋದಶಿ/ಧಂತೇರಸ್ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸದ ತ್ರಯೋದಶಿ ತಿಥಿಯಂದು ಸಾಗರ ಮಂಥನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧನ್ವಂತರಿಯು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದನು.

ಅಂದಿನಿಂದ ಈ ಧನತ್ರಯೋದಶಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಎಂದು ಪುರಾಣಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಇಂದು ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿನ್ನ) ಖರೀದಿಸಿ ಮನೆಗೆ ತರುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ದೀಪಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ.. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ಯಮರಾಜನು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾನೆ.. ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ವರ್ಷ ಧನ್ತೇರಸ್ ಅನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29, 2024 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ: ದ್ವಾಪರ ಯುಗದ ಈ ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಚತುರ್ದಶಿ ತಿಥಿಯಂದು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಸತ್ಯಭಾಮೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವದ ರಾಜನಾದ ನರಕಾಸುರನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಅಂದಿನಿಂದ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿಯ ದಿನ ಐದು ಅಥವಾ ಏಳು ದೀಪಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಖ್ಯಾತ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಮಾಚಿರಾಜು ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.