ಕರ್ವಾ ಚೌತ್ ಉಪವಾಸಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ & ನಂತರ ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು, ತಿನ್ನಬಾರದು? ಆರೋಗ್ಯಕರ ಉಪವಾಸಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಸ್

ಸರ್ಗಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಸರ್ಗಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರದ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷವಾದ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕರ್ವಾ ಚೌತ್ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 8, 2025 at 10:47 PM IST

4 Min Read
Karwa Chauth 2025: ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ದಿನದಂದು ನೀರಿಲ್ಲದ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಕರ್ವಾ ಚೌತ್ ಅನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಉಪವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಉಪವಾಸವು ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸರ್ಗಿ (ವಿಶೇಷ ಊಟ) ಸೇವಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಬಳಿಕ ಅವರು ಇಡೀ ದಿನ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲವೇ ನೀರಿನಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನನ್ನು ನೋಡಿದ ಬಳಿಕ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಉಪವಾಸ ಕೈಬಿಡುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಉಪವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಂತರ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ತಲೆನೋವು, ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲವೇ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಹಾಗೂ ಆಮ್ಲೀಯತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮರುದಿನವೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು?: ಹೋಮಿಯೋ ಕೇರ್ ದೆಹಲಿಯ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೈದ್ಯೆ ಡಾ. ಸಾಧನಾ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಉಪವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡರೆ, ಉಪವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಆಮ್ಲೀಯತೆ, ಮಧುಮೇಹ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು, ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಉಪವಾಸವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಕರ್ವಾ ಚೌತ್ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಒಂದು ವೇಳೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸುವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರು ಉಪವಾಸದ ಮೊದಲು, ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬಳಿಕ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಸರ್ಗಿ ಹಾಗೂ ಮೊದಲ ದಿನದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು?: ಸರ್ಗಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು (ಸರ್ಗಿ ಎಂದರೆ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವ ಊಟ) ಅನುಸರಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಸರ್ಗಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದ ಪ್ರಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ, ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾಗಿ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುವ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಲ್ಲದೇ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್, ತಲೆನೋವು, ಆಲಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಸಾಧನಾ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಪನೀರ್ ಅಥವಾ ಚೀಸ್ ಆಧಾರಿತ ಆಹಾರಗಳು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಭರಿತ ಮಿಶ್ರ ಹಿಟ್ಟಿನ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳು, ಒಣಗಿದ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣುಗಳು, ನಟ್ಸ್​ನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಗಂಜಿ ಹಾಗೂ ತೆಂಗಿನ ನೀರನ್ನು ಆಹಾರದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ದೇಹವನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹಸಿವಿನಿಂದ ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ. ಉಪವಾಸ ಮುರಿಯುವಾಗ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ

ಕರ್ವಾ ಚೌತ್ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಪೂರಿ ಹಾಗೂ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಉಪವಾಸ ಮುರಿಯಲು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ದಿನವಿಡೀ ಬೇರೆ ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನದೇ ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯದೇ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಥವಾ ಆಮ್ಲೀಯತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತೀವ್ರ ತಲೆನೋವು ಸಹ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಉಪವಾಸದ ನಂತರ ಏನನ್ನಾದರೂ ತಿನ್ನುವ ಮೊದಲು, ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು, ಅಥವಾ ನಿಂಬೆ ಪಾನಕ, ಲಸ್ಸಿ, ತೆಂಗಿನ ನೀರು ಅಥವಾ ಕಾಲೋಚಿತ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಹಗುರವಾದ ಹಾಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಯಾವಾಗಲೂ ಉಪವಾಸ ಮುರಿಯಬೇಕು. ಮಹಿಳೆಯರು ದಿನವಿಡೀ ಏನನ್ನೂ ಸೇವಿಸಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಉಪವಾಸವನ್ನು ತಡರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮುರಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಮತ್ತಷ್ಟು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು?: ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಉಪವಾಸದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಸಿವು ಇಲ್ಲವೇ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ತಡವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರುತ್ತಾರೆ.

ದಿನವಿಡೀ ತಮ್ಮನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿರಿಸಲು ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ದೇಹದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸೋಮಾರಿತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಕೋಪ ಹಾಗೂ ಕಿರಿಕಿರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಬೇಗನೆ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ಉಪವಾಸದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಅವರು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪವಾಸದ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರು, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಗೃಹಿಣಿಯರಾಗಿರಲಿ, ತಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಡಾ. ಸಾಧನಾ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಡಿ: ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅವರ ಹಾಗೂ ಅವರ ಹುಟ್ಟಲಿರುವ ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ದಿನವಿಡೀ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲುವ ಬದಲು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಬೀಜಗಳು, ಹಾಲು, ತಾಜಾ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ, ತೆಂಗಿನ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಡಾ. ಸಾಧನಾ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

