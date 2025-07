ETV Bharat / lifestyle

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು? - SAFETY TIPS FOR DRIVING IN THE RAIN

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಲು ಟಿಪ್ಸ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ ( IANS )

By ETV Bharat Lifestyle Team Published : July 29, 2025 at 6:15 PM IST 3 Min Read

Tips For Driving In The Rain: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವುದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಲಘು ತುಂತುರು ಮಳೆ ಹಾಗೂ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ಮುದ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿದರೆ, ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇ.75 ರಷ್ಟು ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಹೌದು, ಶೇ.47ರಷ್ಟು ಅಪಘಾತಗಳು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಅಪಘಾತಗಳು ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ? ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಏಕೆ? ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಗೋಚರತೆ, ಜಾರುವ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಹರಿವಿನಿಂದ ಟೈರ್​ಗಳು ಜಾರುತ್ತವೆ. ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಟೈರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯ ನಡುವಿನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಾಹನಗಳು ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಣಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಚಾಲಕರು ಇತರರನ್ನು ನೋಡಲು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಿ: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಲು ಟಿಪ್ಸ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)