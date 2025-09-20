ವೀಕೆಂಡ್ ವಿಶೇಷ ಭೋಜನ: ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಶೈಲಿಯ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚಿಕನ್ ರೋಸ್ಟ್, ಚಪಾತಿ & ಅನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜನೆ
ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ, ಚಪಾತಿ & ಅನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿರುವ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಶೈಲಿಯ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚಿಕನ್ ರೋಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದಬುನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : September 20, 2025 at 9:30 PM IST
Restaurant Style Garlic Chicken Roast: ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಜನರು ಕರಿ, ಫ್ರೈ, ಪಕೋಡಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಭಾನುವಾರದೊಂದಿಗೆ ಏನೂ ಮಾಡದೇ ತಿನ್ನಲು ಬಯಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಚಿಕನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿಕನ್ನಿಂದ ಮಾಡುವ ಪಾಕವಿಧಾನಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಶೈಲಿಯ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚಿಕನ್ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ.
ಈ ರೆಸಿಪಿಯ ರುಚಿಯನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಖಾರ ಹಾಗೂ ರುಚಿಕರವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು, ವಯಸ್ಕರು ಇಬ್ಬರೂ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚಿಕನ್ ರೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅನ್ನ, ಪುಲಾವ್, ಬಿರಿಯಾನಿ, ಚಪಾತಿ, ಪರೋಟ ಜೊತೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ತಡಮಾಡದೆ ರುಚಿಕರವಾದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚಿಕನ್ ರೋಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚಿಕನ್ ರೋಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೇನು?:
- ಚಿಕನ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಲು:
- ಈರುಳ್ಳಿ - 4 (ದೊಡ್ಡದು)
- ಕೋಳಿ - 750 ಗ್ರಾಂ
- ಉಪ್ಪು - 3 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಅರಿಶಿನ - ಕಾಲು ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಗರಂ ಮಸಾಲ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಮೊಸರು - ಅರ್ಧ ಕಪ್
- ಬೆಣ್ಣೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:
- ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳು - 10
- ಖಾರದ ಪುಡಿ - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
- ರತ್ನ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಪುಡಿ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಕರ್ರಿಗಾಗಿ:
- ಬೆಣ್ಣೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ - ಚಿಕ್ಕದು
- ಲವಂಗ - 2
- ಏಲಕ್ಕಿ - 2
- ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 2
- ಕರಿಬೇವು - ಒಂದು ಹಿಡಿಯಷ್ಟು
- ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು - ಸ್ವಲ್ಪ
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚಿಕನ್ ರೋಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ನೀರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಸಿಯುವವರೆಗೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ. ಈಗ ಹುರಿದ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಉದ್ದವಾದ, ತೆಳುವಾದ ಹೋಳುಗಳಾಗಿ ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಿರಿ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ. ಹುರಿದ ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ಚಿಕನ್ ತುಂಡುಗಳು, ಉಪ್ಪು, ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಅರಿಶಿನ, ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲಾ, ಗರಂ ಮಸಾಲಾ, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಮೊಸರು, ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಹುರಿದ ಈರುಳ್ಳಿ, ಕರಗಿದ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಮಸಾಲೆಗಳು ಚಿಕನ್ ತುಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲೇಪವಾಗುವವರೆಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ.
- ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ಗಾಗಿ, ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳು, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಜೀರಿಗೆ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಪುಡಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಅನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಿರಿ, ಈರುಳ್ಳಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಒರಟಾಗಿ ಪುಡಿಮಾಡಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
- 10 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ದಪ್ಪ ತಳದ ಪ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
- ಬೆಣ್ಣೆ ಕರಗಿದ ನಂತರ, ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ, ಏಲಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಲವಂಗ ಸೇರಿಸಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಬಳಿಕ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಿರಿ, ಚಿಕನ್ ತಿಳಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವವರೆಗೆ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ.
- ಚಿಕನ್ ಲಘುವಾಗಿ ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ, ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ. ಚಿಕನ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಂದ ನಂತರ ಹಾಗೂ ತುಂಡುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು ಆವಿಯಾದ ಬಳಿಕ, ಕರಿಬೇವು ಹಾಗೂ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಇದಾದ ನಂತರ ಹಿಂದೆ ರುಬ್ಬಿದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬೇಯಿಸಿ.
- ಎಣ್ಣೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತೇಲಿದಾಗ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ತಟ್ಟೆಗೆ ಬಡಿಸಬಹುದು. ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚಿಕನ್ ರೋಸ್ಟ್ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚಿಕನ್ ರೋಸ್ಟ್ಗಾಗಿ ಟಿಪ್ಸ್:
- ಚಿಕನ್ನ ರುಚಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಾಲ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
- ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ರುಬ್ಬುವಾಗ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಖಾರದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ರುಬ್ಬುವಾಗ ಸೇರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
- ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು ಬೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹುರಿಯದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಹುರಿಯುವುದರಿಂದ ರುಚಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ಗಳು ಬೇಯಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಸೇರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
