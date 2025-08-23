ETV Bharat / lifestyle

ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಕೊಬ್ಬರಿ ಉಂಡೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋದು ಹೀಗೆ ನೋಡಿ - COCONUT LADDU RECIPES

Coconut Laddu Recipe: ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿರುವ ಕೊಬ್ಬರಿ ಉಂಡೆ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಕೊಬ್ಬರಿ ಉಂಡೆ (Getty Images, ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 23, 2025 at 9:57 PM IST

2 Min Read

Coconut Laddu Recipe: ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಕಾಯಿ ಒಡೆದ ಬಳಿಕ ಅನೇಕ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಕೊಬ್ಬರಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲಘುವಾಗಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವು ಹಾಳಾಗದಂತೆ ಕೆಲವು ರೆಸಿಪಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಕೊಬ್ಬರಿಯಿಂದ ರುಚಿಯಾದ ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸವಿಯಬಹುದು. ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು. ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸದೆ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳು ಇವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹಿಡಿಸುವಂತಹ ಕೊಬ್ಬರಿ ಉಂಡೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ನೋಡೋಣ.

ಕೊಬ್ಬರಿ ಉಂಡೆ (ETV Bharat)

ಕೊಬ್ಬರಿ ಉಂಡೆಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳೇನು?:

  • ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಪುಡಿ - ಮೂರು ಕಪ್
  • ಸಕ್ಕರೆ - ಒಂದೂವರೆ ಕಪ್
  • ಹಾಲು - ಒಂದೂವರೆ ಕಪ್
  • ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ - ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ ಪುಡಿ - ಸ್ವಲ್ಪ (ಲಡ್ಡುಗೆ ಲೇಪಿಸಲು)

ಕೊಬ್ಬರಿ ಉಂಡೆ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:

ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿ (Getty Images)
  • ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಕೊಬ್ಬರಿ ಉಂಡೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ, ನಾಲ್ಕು ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಬಟ್ಟಲು (ಸುಮಾರು ಎರಡು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ) ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೊಬ್ಬರಿಯನ್ನು ಅವುಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ.
  • ಎಲ್ಲಾ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಂದ ಕೊಬ್ಬರಿಯನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಚಾಕು ಅಥವಾ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿಯುವ ಯಂತ್ರದಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಈ ರೀತಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಕಂದು ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದು ಲಡ್ದು ಮಾಡಿದರೆ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
  • ಕೊಬ್ಬರಿಯ ಕಂದು ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದ ಬಳಿಕ ಮೂರು ಕಪ್‌ಗಳ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು.
  • ಬಳಿಕ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
ಹಾಲು (Getty Images)
  • ಬಳಿಕ ಮಿಕ್ಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ತುರಿದ ಕೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಗೂ ಹಸಿ ಹಾಲು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಈಗ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣವು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪವಾಗುವವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬೆರೆಸದೆ ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ.
  • ಮಿಶ್ರಣವು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪವಾಗಿ ಪಾತ್ರೆಯ ಅಂಚುಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರ್ಪಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ಅದು ಸರಿಯಾದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಮಿಶ್ರಣ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.
  • ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಲಡ್ಡುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಅವು ಬೇರ್ಪಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಅಥವಾ ತೆಳುವಾಗಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬೇಯಿಸಬೇಕು.
ಸಕ್ಕರೆ (Getty Images)
  • ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಿಶ್ರಣವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅದಕ್ಕೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ.
  • ಬಳಿಕ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಅಗಲವಾದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಲಡ್ಡುಗಳಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಉಂಡೆಗಳಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬೇಕು.
  • ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೊದಲೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ ಪುಡಿಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲೇಪಿಸಿಬೇಕು.
  • ಇದೀಗ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕರಗುವ ಕೊಬ್ಬರಿ ಉಂಡೆ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ.
ಏಲಕ್ಕಿ (Getty Images)

ಕೊಬ್ಬರಿ ಉಂಡೆಗಾಗಿ ಟಿಪ್ಸ್:

  • ಈ ಪಾಕವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಬಳಸಿದ ಅದೇ ಕಪ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು.
  • ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಬಹುದು ಹಾಗೂ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
  • ಇಲ್ಲಿ ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಲೇಪಿಸುವುದು ಐಚ್ಛಿಕ. ಇದು ಲಡ್ಡುಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಅಂಗಡಿ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ನೋಟ ಹಾಗೂ ರುಚಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

