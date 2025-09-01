Tasty Wheat Rava Coconut Bread Dosa: ಗೋಧಿ ರವೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಬ್ರೆಡ್ ದೋಸೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯಸ್ಕರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದೋಸೆ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಅನೇಕರು ದೋಸೆಗಳನ್ನು ಗೋಧಿ, ಜೋಳ ಮತ್ತು ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬಳಸಿ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿಯಿಂದ ಬ್ರೆಡ್ ದೋಸೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಗೋಧಿ ರವೆ ಹಾಗೂ ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಬಳಸಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ದೋಸೆಗಳು ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಗೋಧಿ ರವೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಬ್ರೆಡ್ ದೋಸೆಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿ:
- ಗೋಧಿ ರವೆ - 2 ಕಪ್
- ಮೊಸರು - 1 ಕಪ್
- ನೀರು - 2 ಕಪ್
- ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿ - ಒಂದೂವರೆ ಕಪ್
- ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ
- ಈರುಳ್ಳಿ - 1
- ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 2
- ಕರಿಬೇವು - 2 ಚಿಗುರುಗಳು
- ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು - ಸ್ವಲ್ಪ
- ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ - ಕಾಲು ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು- 4 ಟೀಸ್ಪೂನ್
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ಮೊದಲಿಗೆ, ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು, ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಉಂಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ, ಮುಚ್ಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
- ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೊಬ್ಬರಿಯ ಮೇಲಿನ ಕಪ್ಪು ಭಾಗ ತೆಗೆದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಒಂದೂವರೆ ಕಪ್ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
- ಬ್ರೆಡ್ ದೋಸೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಈರುಳ್ಳಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ತೆಳುವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
- ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನೆನೆಸಿದ ಬಳಿಕ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಕಾಲು ಕಪ್ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
- ಈ ರೀತಿ ರುಬ್ಬಿದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಈರುಳ್ಳಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕರಿಬೇವು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ. ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ದೋಸೆ ತವಾ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಟು 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ದೋಸೆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಮುಚ್ಚಿ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಬೇಕು. ಬ್ರೆಡ್ ದೋಸೆ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಹಾಗೂ ಕೆಂಪಾಗುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಳಿದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬ್ರೆಡ್ ದೋಸೆ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಅದು ಕೆಂಪಾಗುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಬೇಕು
- ಈಗ ದೋಸೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶೇಂಗಾ, ಟೊಮೊಟೊ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಚಟ್ನಿ, ಸಾಂಬಾರ್, ಸಾಗು ಹೀಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆಗೆ ಸವಿಯಿರಿ. ಗರಿಗರಿಯಾದ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬ್ರೆಡ್ ದೋಸೆಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಟಿಪ್ಸ್:
- ನೀವು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟೇ ಮೊಸರು, ನೀರು ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ಕಪ್ ರವೆಗೆ, ನೀವು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಮೊಸರು, ಅರ್ಧ ಕಪ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುಂಡುಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಪ್ ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀವು ಮಾಡುವ ಬ್ರೆಡ್ ದೋಸೆಗಳ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
- ಬ್ರೆಡ್ ದೋಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಐಚ್ಛಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೇಡವಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬಹುದು.
- ಈ ದೋಸೆಗೆ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತುರಿದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಬಹುದು.
- ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಹಾಕಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವವರೆಗೆ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಇಡಿ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಹಿಟ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ, ಹಿಟ್ಟು ಬೇಯುವುದಿಲ್ಲ.
