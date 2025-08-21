Healthy Instant Oats Idli Recipe: ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಗುರವಾದ ಹಾಗೂ ತಿನ್ನಲು ರುಚಿಯಾದ ಟಿಫಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಇಡ್ಲಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಡ್ಲಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಅಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ಇಡ್ಲಿ ರವೆಯನ್ನು ನೆನೆಸಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ನೆನೆಸಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಸೇರಿಸಿ ಹುದುಗಿಸಿ ಬಳಿಕ ಇವುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಯಾರಿಸದೆ, ನೀವು ಬೇಗನೇ ಇಡ್ಲಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಓಟ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾಡುವ ಇಡ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ. ಇವುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಇಡ್ಲಿಗಳು ವರ್ಣಮಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿಯೂ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಓಟ್ಸ್ ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಓಟ್ಸ್ ಇಡ್ಲಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು:
- ಓಟ್ಸ್ - 2 ಕಪ್
- ಬಾಂಬೆ ರವೆ - 1 ಕಪ್
- ಮೊಸರು - 1 ಕಪ್
- ಕ್ಯಾರೆಟ್ - 1
- ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು - ಸ್ವಲ್ಪ
- ಕರಿಬೇವು - 3 ಚಿಗುರುಗಳು
- ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 3
- ಉಪ್ಪು - ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
- ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ - ಕಾಲು ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಓಟ್ಸ್ ಇಡ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ರುಚಿಕರವಾದ ಓಟ್ಸ್ ಇಡ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ ಒಲೆಯನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಓಟ್ಸ್ ಸೇರಿಸಿ. ಉರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗರಿಗರಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
- ಬಾಂಬೆ ರವೆಯನ್ನು ಅದೇ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಿರಿ, ಒಲೆಯನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ರವೆ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಬೇಕು.
- ಓಟ್ಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಒರಟಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಓಟ್ಸ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹೀಗೆ ರುಬ್ಬಿದ ನಂತರ ಹುರಿದ ರವೆ ಮತ್ತು ಮೊಸರು ಸೇರಿಸಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿನಂತೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
- ಈಗ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ನುಣ್ಣಗೆ ತುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಕರಿಬೇವು, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ತೆಳುವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ.
- ಕಾಲು ಗಂಟೆಯ ಬಳಿಕ ಓಟ್ಸ್ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ನುಣ್ಣಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಕರಿಬೇವು ಮತ್ತು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಕೊನೆಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿನಂತೆಯೇ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಒಲೆ ಹಚ್ಚಿ ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಸುರಿದು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ನೀರು ಬಿಸಿಯಾಗುವ ಮೊದಲು ಇಡ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಾದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡಿ, ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 12 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬೇಯಿಸಬೇಕು.
- ಇಡ್ಲಿಗಳು ಬೇಯಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಒಲೆ ಆರಿಸಿ ಮತ್ತು ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಬಡಿಸಿ. ಈಗ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಓಟ್ಸ್ ಇಡ್ಲಿಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಈ ರೀತಿ ಇಡ್ಲಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ಓಟ್ಸ್ ಇಡ್ಲಿಗಾಗಿ ಟಿಪ್ಸ್:
- ಈ ಮೇಲಿನ ಅಳತೆಗಳ ಬದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಓಟ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದೇ ಕಪ್ ರವೆ ಮತ್ತು ಮೊಸರನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು.
- ಓಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತುಂಬಾ ನುಣ್ಣಗೆ ಬದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಒರಟಾಗಿ ರುಬ್ಬಿದರೆ ನೀವು ಇಡ್ಲಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವಾಗ ರುಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಇತರ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಸೇರಿಸಬಹುದು.
