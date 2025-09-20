ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರ & ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಇಡ್ಲಿ: ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಫಟಾಫಟ್ ರೆಡಿ
ಸೌತೆಕಾಯಿಯಿಂದ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಇಡ್ಲಿ ರೆಸಿಪಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ..
Published : September 20, 2025 at 6:26 PM IST
Delicious And Soft Cucumber Idli: ಸೌತೆಕಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇದು ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಶಾಖವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೌತೆಕಾಯಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಸೌತೆಕಾಯಿ ನೇರವಾಗಿ ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕರು ಸೌತೆಕಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ವಿಧಗಳ ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ರೆಸಿಪಿಯು ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಸೌತೆಕಾಯಿಯಿಂದ ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಇಡ್ಲಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಇವುಗಳು ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಡ್ಲಿಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ತಿಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೌತೆಕಾಯಿಯಿಂದ ಮೃದುವಾದ ಇಡ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಸೌತೆಕಾಯಿ ಇಡ್ಲಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳೇನು?
- ಸೌತೆಕಾಯಿ - 2
- ಬಾಂಬೆ ರವೆ - 1 ಕಪ್
- ಮೊಸರು - ಅರ್ಧ ಕಪ್
- ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
- ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ - ಕಾಲು ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಸೌತೆಕಾಯಿ ಇಡ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
- ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರ ಹಾಗೂ ಮೃದುವಾದ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಇಡ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ, ಸೌತೆಕಾಯಿಯನ್ನು ತೊಳೆದು ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ತುದಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕತ್ತರಿಸಿ.
- ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನು ತುರಿಯುವ ಮಣೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ನುಣ್ಣಗೆ ತುರಿದು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
- ಬಾಂಬೆ ರವೆ, ಮೊಸರು ಹಾಗೂ ತುರಿದ ಸೌತೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಿರತೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಸೇರಿಸಿ, ಹಿಟ್ಟನ್ನು 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಕಾಲು ಗಂಟೆಯ ಬಳಿಕ, ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ರವೆ ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
- ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಇಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ.
- ಈ ನಡುವೆ, ಇಡ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಸವರಿ. ಬಳಿಕ ಮೊದಲೇ ಕಲಸಿದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿ.
- ನೀರು ಕುದಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಇಡ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ, ಮುಚ್ಚಿ 10 ರಿಂದ 12 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ.
- ಇಡ್ಲಿಗಳು ಬೆಂದ ಬಳಿಕ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ. ಸುಮಾರು 5 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ, ಅವುಗಳನ್ನು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಬಡಿಸಿ ಶೇಂಗಾ, ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಗೂ ಕೊಬ್ಬರಿ ಇಲ್ಲವೇ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಚಟ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಇಡ್ಲಿಗಳನ್ನು ಸವಿಯಬಹುದು.
ಸೌತೆಕಾಯಿ ಟಿಪ್ಸ್:
- ನೀವು ತೆಳುವಾದ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಸೌತೆಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಇಡ್ಲಿ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಉತ್ತಮ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ತುರಿಯುವ ಮೊದಲು ಅವು ಕಹಿಯಾಗಿವೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
- ಬಳಸಿದ ಮೊಸರಿನ ಹಾಗೂ ಬಾಂಬೆ ರವೆಯನ್ನು ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.
- ನೀವು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿದರೆ, ಇಡ್ಲಿಗಳು ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
