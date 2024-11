ETV Bharat / lifestyle

ಹೊಳೆಯುವ ತರಕಾರಿ ಖರೀದಿಸುವುದು ಉತ್ತಮವೇ? ಕಲಬೆರಕೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಇಲ್ಲಿದೆ FSSAI ಸಲಹೆ

By ETV Bharat Health Team

How To Find Adulteration In Green Vegetables: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಶುದ್ಧ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋದಾಗ ತಾಜಾ ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ತರಕಾರಿಗಳು ಹಸಿರಾಗಿರುವಷ್ಟೂ ತಾಜಾ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಬೆರಕೆಯಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.

ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಾಜಾವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲಕೈಟ್ ಗ್ರೀನ್, ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್, ರೋಡಮೈನ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೈಡ್‌ನಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (FSSAI) ನೀಡಿರುವ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿನ ಕಲಬೆರಕೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲಕೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಗುರುತಿಸುವುದು (FSSAI)

ಏನಿದು ಮ್ಯಾಲಕೈಟ್ ಗ್ರೀನ್?: ಮಲಾಕೈಟ್ ಗ್ರೀನ್​ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಲಾಗುವ ಬಣ್ಣವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಆ್ಯಂಟಿಪ್ರೊಟೊಜೋಲ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿಫಂಗಲ್ ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಜಲಚರಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ದಾಳಿ, ಪ್ರೊಟೊಜೋವನ್ ಸೋಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ರೋಗಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಬಟಾಣಿ ಮತ್ತು ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪಿನಂತಹ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹಸಿರಾಗಿ ಕಾಣಲು ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.