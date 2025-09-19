ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡಿ ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿ: ಅದ್ಭುತ ರುಚಿ!
Peanut Chutney Recipe: ವಿನೂತನ ಶೈಲಿಯ ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : September 19, 2025 at 9:55 PM IST
Different Style Peanut Chutney Recipe: ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ, ವಡೆ, ಬೋಂಡಾ, ಊತ್ತಪ್ಪದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಟಿಫಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕರು ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹುರಿಯುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ, ಇನ್ನು ಹಲವರು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುರಿದು ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಂದಾದರೂ ಶೇಂಗಾವನ್ನು ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ.
ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ತಯಾರಿಸಿದರೆ, ಈ ಚಟ್ನಿ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಸರಳ. ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಈ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ರುಚಿಕರವಾದ ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು:
- ಎಣ್ಣೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಶೇಂಗಾ - 1 ಕಪ್
- ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 8
- ಈರುಳ್ಳಿ - 1
- ಟೊಮೆಟೊ - 3
- ಶುಂಠಿ ತುಂಡು - ಸ್ವಲ್ಪ
- ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ
- ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳು - 7
- ಕರಿಬೇವು ಎಲೆಗಳು - 2 ಚಿಗುರುಗಳು
- ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ - ಒಂದು ಹಿಡಿ
ಒಗ್ಗರಣೆಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:
- ಎಣ್ಣೆ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಸಾಸಿವೆ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಜೀರಿಗೆ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ- ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಕಡಲೆಬೇಳೆ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 2
- ಕರಿಬೇವು - 2 ಚಿಗುರುಗಳು
ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ಮೊದಲು ಈ ಚಟ್ನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಈರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಜೊತೆಗೆ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ತೆಳುವಾದ ಹೋಳುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
- ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಇಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಶೇಂಗಾ ಹಾಕಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಬಳಿಕ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಉಪ್ಪು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳು ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವು ಸೇರಿಸಿ ಸುಮಾರು 3 ನಿಮಿಷ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸೀಟಿ ಬರುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿ ಮತ್ತು ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ.
- ಕುಕ್ಕರ್ ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ ಮುಚ್ಚಳ ತೆಗೆದು ಶೇಂಗಾ ಮಿಶ್ರಣವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ.
- ಶೇಂಗಾ ಮಿಶ್ರಣ ಮತ್ತು ತುರಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಈ ರೀತಿ ರುಬ್ಬಿದ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
- ಒಲೆ ಹಚ್ಚಿ ಕಡಾಯಿ ಇಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ, ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಬೇವು ಸೇರಿಸಿ ಗರಿಗರಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ ಹಾಗೂ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ.
- ಈ ಒಗ್ಗರಣೆಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ರುಬ್ಬಿದ ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಈಗ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿ ಟಿಪ್ಸ್:
- ಸಾಮಾನ್ಯ ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿಯಂತೆ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಹುರಿಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹುರಿದು ನಂತರ ಬೇಯಿಸಿ.
- ಇಷ್ಟವಾದ ಖಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಬದಲು ನೀವು ಪುಟಾಣಿಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ರವಾ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ?; ಇಲ್ಲಿವೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ಸ್!
ದಸರಾ ವಿಶೇಷ ರೆಸಿಪಿ: ರುಚಿಕರ & ಆರೋಗ್ಯಕರ ಶೇಂಗಾ ಚಿಕ್ಕಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ