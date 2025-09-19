ETV Bharat / lifestyle

ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡಿ ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿ: ಅದ್ಭುತ ರುಚಿ!

Peanut Chutney Recipe: ವಿನೂತನ ಶೈಲಿಯ ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿ (ETV Bharat, Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 19, 2025 at 9:55 PM IST

Different Style Peanut Chutney Recipe: ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ, ವಡೆ, ಬೋಂಡಾ, ಊತ್ತಪ್ಪದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಟಿಫಿನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್​ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕರು ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹುರಿಯುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ, ಇನ್ನು ಹಲವರು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುರಿದು ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಂದಾದರೂ ಶೇಂಗಾವನ್ನು ಕುಕ್ಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ.

ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ತಯಾರಿಸಿದರೆ, ಈ ಚಟ್ನಿ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಸರಳ. ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಈ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ರುಚಿಕರವಾದ ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಶೇಂಗಾ (Getty Images)

ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು:

  • ಎಣ್ಣೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಶೇಂಗಾ - 1 ಕಪ್
  • ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 8
  • ಈರುಳ್ಳಿ - 1
  • ಟೊಮೆಟೊ - 3
  • ಶುಂಠಿ ತುಂಡು - ಸ್ವಲ್ಪ
  • ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ
  • ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳು - 7
  • ಕರಿಬೇವು ಎಲೆಗಳು - 2 ಚಿಗುರುಗಳು
  • ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ - ಒಂದು ಹಿಡಿ

ಒಗ್ಗರಣೆಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:

ಹಸಿಕೊಬ್ಬರಿ (Getty Images)
  • ಎಣ್ಣೆ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಸಾಸಿವೆ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಜೀರಿಗೆ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ- ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಕಡಲೆಬೇಳೆ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 2
  • ಕರಿಬೇವು - 2 ಚಿಗುರುಗಳು
ಒಗ್ಗರಣೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು (Getty Images)

ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:

  • ಮೊದಲು ಈ ಚಟ್ನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಈರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಜೊತೆಗೆ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ತೆಳುವಾದ ಹೋಳುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
  • ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಇಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಶೇಂಗಾ ಹಾಕಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹುರಿಯಿರಿ.
ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿ (ETV Bharat)
  • ಬಳಿಕ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಉಪ್ಪು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳು ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವು ಸೇರಿಸಿ ಸುಮಾರು 3 ನಿಮಿಷ ಹುರಿಯಿರಿ.
  • ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸೀಟಿ ಬರುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿ ಮತ್ತು ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ.
  • ಕುಕ್ಕರ್ ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ ಮುಚ್ಚಳ ತೆಗೆದು ಶೇಂಗಾ ಮಿಶ್ರಣವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ.
  • ಶೇಂಗಾ ಮಿಶ್ರಣ ಮತ್ತು ತುರಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್‌ಗೆ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಈ ರೀತಿ ರುಬ್ಬಿದ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಒಲೆ ಹಚ್ಚಿ ಕಡಾಯಿ ಇಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ, ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
  • ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಬೇವು ಸೇರಿಸಿ ಗರಿಗರಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ ಹಾಗೂ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ.
  • ಈ ಒಗ್ಗರಣೆಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ರುಬ್ಬಿದ ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಈಗ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿ ಟಿಪ್ಸ್:

  • ಸಾಮಾನ್ಯ ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿಯಂತೆ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಹುರಿಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹುರಿದು ನಂತರ ಬೇಯಿಸಿ.
  • ಇಷ್ಟವಾದ ಖಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಬದಲು ನೀವು ಪುಟಾಣಿಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

