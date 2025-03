ETV Bharat / lifestyle

ಮೈದಾ ಪೂರಿ ಬದಲು ಎಣ್ಣೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳದ 'ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರಿ' ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ?: ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಸೂಪರ್ - TOMATO POORI RECIP

How to Make Tomato Poori at Home: ಪೂರಿ ಬಹುತೇಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ಉಪಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪೂರಿ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅನೇಕರು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಉಪಹಾರವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮನೆಗೆ ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಹಾಗೂ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿಯಾಗಿಯೂ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂರಿ ಜೊತೆಗೆ ವೆಜ್​ ಕರಿ, ಚಿಕನ್ ಹಾಗೂ ಮಟನ್ ಕರಿ ಸಂಯೋಜನೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪೂರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಕಾರ ವಿಧಗಳಿವೆ. ಗೋಧಿ ಪೂರಿ, ಮೈದಾ ಪೂರಿ, ಮಸಾಲ ಪುರಿ, ಬೀಟ್‌ರೂಟ್ ಪುರಿ, ರವೆ ಪುರಿ ಹೀಗೆ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಪೂರಿಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಟೊಮೆಟೊಗಳೊಂದಿಗೆ ರುಚಿಕರವಾದ ಪೂರಿಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಪೂರಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.