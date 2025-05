ETV Bharat / lifestyle

ಹೆಚ್ಚು ನೀರಿರುವ ಎಳೆನೀರನ್ನು ಆರಿಸೋದು ಹೇಗೆ? ( Getty Images )

Tips to Pick The Right Coconut: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ಪಾನಕ, ಕಬ್ಬಿನ ಜ್ಯೂಸ್​ ಹಾಗೂ ಎಳೆನೀರಿನಂತಹ ಪಾನೀಯಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಎಳೆನೀರಿಗೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಎಳೆನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಸೋಡಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್‌ನಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್‌ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಎಳೆನೀರು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಎಳೆನೀರು ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ತ್ವರಿತ ಶಕ್ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಾನೀಯವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಎಳೆನೀರಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಖರೀದಿಸುವ ಎಳೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಣ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೇ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿ ಕೊಂಚ ಬೇಜಾರು ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಎಳೆನೀರು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಸ್​ ಅನುಸರಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಇರುವ ಎಳೆ ನೀರನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಲೈಟ್​ ಆಗಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಇರುವಂತಹ ಎಳೆ ನೀರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. ಹೆಚ್ಚು ನೀರಿರುವ ಎಳೆನೀರನ್ನು ಆರಿಸೋದು ಹೇಗೆ? (Getty Images) ಹೆಚ್ಚು ನೀರಿರುವ ಎಳೆನೀರನ್ನು ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಟಿಪ್ಸ್: ತೂಕ ಚೆಕ್​ ಮಾಡಿ: ಎಳೆನೀರು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ತೊಂದರೆಯಾದರೆ, ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ತೂಕವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಇರುವ ಎಳೆನೀರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದರ ಗಾತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಭಾರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಎಳೆನೀರು ಖರೀದಿಸುವಾಗ, ಯಾವಾಗಲೂ ಭಾರ ಇರುವ ಎಳೆನೀರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಏಕೆಂದರೆ, ಲೈಟ್​ ವೇಟ್​ ಇರುವ ಎಳೆನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಇರುತ್ತದೆ.