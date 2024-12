ETV Bharat / lifestyle

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಸಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿವಹಿಸೋದು ಹೇಗೆ?: ಈ ಟಿಪ್ಸ್​ ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ನೋಡಿ - PLANTS GROWING TIPS

How to Take Care of Plants in Winter: ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಈಗ ಅನೇಕ ಜನರ ನೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯ ಹಾಗೂ ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಹಲವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನಃಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗವಿದ್ದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೆಟ್ಟಾಗ ಗಿಡಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಅದರ ಆರೈಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಋತುಮಾನಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಗಿಡಗಳ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳ ಆರೈಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.