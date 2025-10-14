ETV Bharat / lifestyle

ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ಫಿಟೆನೆಸ್​ ರಹಸ್ಯವೇನು ಗೊತ್ತೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ 'ರೆಟಿನಾಲ್ ಜ್ಯೂಸ್': ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?

ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌ಗಳು, ವಿಟಮಿನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಫೈಬರ್‌ನಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ರೆಟಿನಾಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಚೀನ ಆಯುರ್ವೇದ ಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶದ ಕ್ಷೇಮದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

CELEBRITY HEALTH TREND MALAIKA ARORA MIXED FRUINT AND VEGETABLE JUICE ರೆಟಿನಾಲ್ ಜ್ಯೂಸ್
ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ಫಿಟೆನೆಸ್​ ರಹಸ್ಯವೇನು ಗೊತ್ತೇ? (Screengrab (MalaikaArora Instagram)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 14, 2025 at 11:58 AM IST

ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇಮದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೆಟ್ಟರ್ಸ್​ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ 50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಟಿ ಮತ್ತು ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಉತ್ಸಾಹಿ ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ತಮ್ಮ ಬೆಳಗಿನ ಡಯಟ್​ ಪ್ಲಾನ್​ ಅನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದುವೇ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ರೆಟಿನಾಲ್ ಜ್ಯೂಸ್.

ಹೌದು, ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಯೋಗ ಅವಧಿ ಅಥವಾ ಉಪಹಾರದ ಮೊದಲು, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲಾಸಕರವಾದ ಈ ಗ್ರೀನ್​ ಪಾನೀಯದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾಗಾದರೆ, ರೆಟಿನಾಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಂದರೇನು? ಅದು ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ? ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಹುರುಪಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ಸರಳ ಗ್ರೀನ್ ಪಾನೀಯವು ನಿಮ್ಮ ನೂತನ ನೆಚ್ಚಿನ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಬಹುದು.

ರೆಟಿನಾಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಿಟ್​ನೆಸ್​ ಉತ್ತಮವೇ?: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ "ಸೌಂದರ್ಯ ಪಾನೀಯ" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ರೆಟಿನಾಲ್ ಜ್ಯೂಸ್, ಪಾಲಕ್, ಆಮ್ಲಾ, ಸೌತೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಅಲೋವೆರಾದಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅವುಗಳ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್​ಯೌವನಗೊಳಿಸುವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಫಿಟ್​ನೆಸ್ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಡಾ. ತಾಹಿರ್ ಕಮ್ರಾನ್ ತಕ್ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ರೆಟಿನಾಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಮೃತವಾಗಿದ್ದು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ ಪೋಷಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವು ಹೊಳೆಯಲು, ಕಣ್ಣುಗಳು ಹೊಳೆಯಲು ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ರೆಟಿನಾಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ವಿಟಮಿನ್ ಎ-ಭರಿತ ಹಣ್ಣುಗಳು ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಬೀಟಾ-ಕ್ಯಾರೋಟಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ದೇಹವು ಅದನ್ನು ವಿಟಮಿನ್- ಎ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರೆಟಿನಾಲ್‌ನ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ದೃಷ್ಟಿ, ಚರ್ಮ ಹಾಗೂ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅತ್ಯಗತ್ಯ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ರೆಟಿನಾಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಲಭಿಸುವ ಲಾಭಗಳು: ವಿಟಮಿನ್- ಎ ಸೋಂಕುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದೇಹದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಇದು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀವಕೋಶ ಪುನರುತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಿಫ್ರೆಶ್​ ಆಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಶುಷ್ಕತೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೃಷ್ಟಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ದೇಹವನ್ನು ನಿರ್ವಿಷಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.

''ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಪಾನೀಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ದೈನಂದಿನ ಪೋಷಣೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಜ್ಯೂಸ್​ ಅನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ. ದೇಹವು ಹೈಡ್ರೇಟ್​ ಆಗಿರಿಸಲು ಈ ಗ್ರೀನ್​ ಜ್ಯೂಸ್​ನೊಂದಿಗೆ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಡಾ. ತಕ್ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

"ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಪೂರಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಲು ಈ ಪಾನೀಯ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಡಾ.ತಕ್ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

"ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಹಾರಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ವಿಭಿನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮಲೈಕಾ ರೆಟಿನಾಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೇನು?

  • 1 - ಸಣ್ಣ ಸೌತೆಕಾಯಿ (ಕತ್ತರಿಸಿದ)
  • 1 ಹಿಡಿ - ಪಾಲಕ್ ಎಲೆಗಳು
  • 1 - ಆಮ್ಲ (ಬೀಜ ತೆಗೆದು ಕತ್ತರಿಸಿದ)
  • 1 - ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ (ಐಚ್ಛಿಕ)
  • 1/2 - ನಿಂಬೆ (ರಸ)
  • 1/2 - ಇಂಚಿನ ಶುಂಠಿ (ತುರಿದ)
  • 1 - ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು

ರೆಟಿನಾಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:

  • ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್​ ಜಾರ್​ಗೆ ಸೇರಿಸಿ.
  • ನಯವಾದ ತನಕ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಜ್ಯೂಸ್​ ತೆಳ್ಳಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಸೋಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಜ್ಯೂಸ್​ ಅನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದು.

