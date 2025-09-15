ದಸರಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ: ಹೊರಗೆ ಗರಿಗರಿ & ಒಳಗೆ ಮೃದುವಾದ ಕರ್ಚಿಕಾಯಿ; ಹೀಗೆ ತಯಾರಿಸಿ
ದಸರಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಸ್ವೀಟ್ ರೆಸಿಪಿಯೊಂದನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ತಂದಿದ್ದೇವೆ.
Published : September 15, 2025 at 6:53 PM IST
Dasara festival Recipe: ಹೊರಗೆ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಒಳಗೆ ಮೃದುವಾಗಿರುವ ಕರ್ಚಿಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ವಯಸ್ಕರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಯಿಂದ ತಿನ್ನುವರು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವು ಮೇಲೆ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಇವು ಸಿಹಿ ಕಡಿಮೆಯೂ ಬರಬಹುದು. ಅಂಥವರು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಕರ್ಚಿಕಾಯಿಗಳನ್ನು ರಡಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಕರ್ಚಿಕಾಯಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:
- ಹಿಟ್ಟಿಗಾಗಿ, ಮೈದಾ - ಎರಡು ಕಪ್
- ತೆಳು ಬಾಂಬೆ ರವೆ - ಕಾಲು ಕಪ್
- ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
- ತುಪ್ಪ - ಮೂರು ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಎಣ್ಣೆ - ಕರಿಯಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು
ಕರ್ಚಿಕಾಯಿಯೊಳಗೆ ತುಂಬಲು:
- ತುಪ್ಪ - ಮೂರು ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೇಸ್ಟ್ - ಕಾಲು ಕಪ್
- ಬಾಂಬೆ ರವೆ - ಅರ್ಧ ಕಪ್
- ತುರಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ - ಒಂದು ಕಪ್
- ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ - ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಸಕ್ಕರೆ - ಅರ್ಧ ಕಪ್
ಕರ್ಚಿಕಾಯಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ಮೊದಲು ಕರ್ಚಿಕಾಯಿ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾಣಲೆ ತೆಳುವಾದ ಬಾಂಬೆ ರವೆ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒಮ್ಮೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಬಳಿಕ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಅರೆ ಮೃದುವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡಿ.
- ಬಳಿಕ ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಎರಡು ಚಮಚ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ. ಅದು ಕರಗಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ತೆಳುವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್ (ಗೋಡಂಬಿ, ಬಾದಾಮಿ, ಪಿಸ್ತಾ) ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಅವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ಬಾಂಬೆ ರವೆ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಪರಿಮಳ ಬರುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಬಳಿಕ ತೆಳುವಾಗಿ ತುರಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಒಂದು ಚಮಚ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೂಡ ಪರಿಮಳ ಬರುವವರೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಒಣಗಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಸುಡದೆ ತಿಳಿ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೆ ಹುರಿದು, ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಒಲೆಯಿಂದ ತೆಗೆಯುವ ಮೊದಲು ಒಮ್ಮೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಈಗ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಒರಟಾಗಿ ಪುಡಿಮಾಡಿ ಹಿಂದೆ ಹುರಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಕರ್ಚಿಕಾಯಿಗೆ ತುಂಬಲು ಹೂರಣ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಬಳಿಕ ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಹಿಟ್ಟಿನ ಉಂಡೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಬಳಿಕ ಉಂಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತಗೆದುಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಚಪಾತಿ ಮಣೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಸಮತಟ್ಟಾದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಹಿಟ್ಟಿನ ತುಂಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚಪಾತಿ ರೋಲರ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಮವಾಗಿ ಹರಡಬೇಕು.
- ದೊಡ್ಡ ಅಗಲವಾದ ಚಪಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಚೂಪಾದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಮುಚ್ಚಳದಿಂದ ಒತ್ತಿ ದುಂಡಗಿನ ಪೂರಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ.
- ಈಗ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದು ಉಳಿದ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡೆಯಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ.
- ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನೇಕರು ಚಪಾತಿಗಳಂತೆ ಸಣ್ಣ ಹಿಟ್ಟಿನ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಕರ್ಚಿಕಾಯಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕರ್ಚಿಕಾಯಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
- ಬಳಿಕ ತಯಾರಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೂರಿ ಮೇಲೆ ಹೂರಣ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಅಂಚುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನಿಂದ ತೇವಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಂಚುಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರದಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಬೇಕು.
- ಅದರ ಬಳಿಕ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಕಾರ ನೀಡಲು ಫೋರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಚಮಚದಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದರೆ ಸಾಕು.
- ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕರ್ಚಿಕಾಯಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ.
- ಈಗ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಡಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕರಿಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಒಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಾದ ಕರ್ಚಿಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಘುವಾಗಿ ಕರಿಯಿರಿ.
- ಬಳಿಕ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಬದಿಗಳು ಗರಿಗರಿಯಾದ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿರಿಸಿ. ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ ಬಡಿಸಬೇಕು. ಈಗ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಕರ್ಜಿಕಾಯಿಗಳು ಸಿದ್ಧ.
ಟಿಪ್ಸ್:
- ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬಳಸಲು ಬಯಸದಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಬಳಸಬಹುದು.
- ಬಾಂಬೆ ರವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿ.
- ಬಾಂಬೆ ರವೆ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಕರ್ಚಿಕಾಯಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಪದರ ಗರಿಗರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಕರ್ಚಿಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಾಗ ಅವು ಬೇರ್ಪಡದಂತೆ ಒತ್ತಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಯುವಾಗ ಹೂರಣ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ: ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಮಸ್ತ ಮಸ್ತ ಜಾಂಗೀರ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ವಿಧಾನ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಸರಾ ವಿಶೇಷ ರೆಸಿಪಿ: ರುಚಿಕರ & ಆರೋಗ್ಯಕರ ಶೇಂಗಾ ಚಿಕ್ಕಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ