ETV Bharat / lifestyle

ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರ & ಗರಿಗರಿಯಾದ ಬ್ರೆಡ್ ಮಂಚೂರಿಯನ್: ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು.. ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

Bread Manchurian Recipe: ರುಚಿಕರ ಹಾಗೂ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಬ್ರೆಡ್ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

HOW TO MAKE BREAD MANCHURIAN BREAD MANCHURIAN DELICIOUS CRISPY BREAD MANCHURIAN ಬ್ರೆಡ್ ಮಂಚೂರಿಯನ್
ಬ್ರೆಡ್ ಮಂಚೂರಿಯನ್ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 13, 2025 at 6:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Bread Manchurian Recipe: ಚಕ್ಲಿ, ಬೋಂಡಾ, ಮಿರ್ಚಿ ಬಜ್ಜಿಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಹಾರವಾಗಿ ತಿಂದು ಬೇಸರವಾಗಿದೆಯೇ? ಹೊಸ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ಸವಿಯಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆಸೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಪಾಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ನಾವು ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದುವೇ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಬ್ರೆಡ್ ಮಂಚೂರಿಯನ್. ಮನೆ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ರಸಿಪಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸರಳವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ಪದಾರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್‌ನೊಂದಿಗೆ ತಿಂದರೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಗರಿಗರಿಯಾದ ಹಾಗೂ ರುಚಿಯಾದ ಬ್ರೆಡ್ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

HOW TO MAKE BREAD MANCHURIAN BREAD MANCHURIAN DELICIOUS CRISPY BREAD MANCHURIAN ಬ್ರೆಡ್ ಮಂಚೂರಿಯನ್
ಬ್ರೆಡ್ (Getty Images)

ಬ್ರೆಡ್ ಮಂಚೂರಿಯನ್​ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳೇನು?:

  • ಬ್ರೆಡ್ -1 ಪ್ಯಾಕೆಟ್
  • ಶುಂಠಿ - 1 ಇಂಚು
  • ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ -1 ಎಸಳು
  • ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಗರಂ ಮಸಾಲ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಕೊತ್ತಂಬರಿ - ಸ್ವಲ್ಪ
  • ಈರುಳ್ಳಿ - ಮೂರು
  • ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ
  • ಅರಿಶಿನ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್

ಬ್ರೆಡ್ ಮಂಚೂರಿಯನ್​ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:

HOW TO MAKE BREAD MANCHURIAN BREAD MANCHURIAN DELICIOUS CRISPY BREAD MANCHURIAN ಬ್ರೆಡ್ ಮಂಚೂರಿಯನ್
ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (Getty Images)
  • ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರವಾದ ಬ್ರೆಡ್ ಮಂಚೂರಿಯನ್​ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ.
  • ಈಗ ಬ್ರೆಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬದಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ. ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚೂರುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ, ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
HOW TO MAKE BREAD MANCHURIAN BREAD MANCHURIAN DELICIOUS CRISPY BREAD MANCHURIAN ಬ್ರೆಡ್ ಮಂಚೂರಿಯನ್
ಈರುಳ್ಳಿ (Getty Images)
  • ಇದೀಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿ ಚೂರುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಉಪ್ಪು, ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿನ ಸೇರಿಸಿ. ಬಳಿಕ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಟ್ಟಿನಂತೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು.
  • ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳಂತೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕಬೇಕು.
HOW TO MAKE BREAD MANCHURIAN BREAD MANCHURIAN DELICIOUS CRISPY BREAD MANCHURIAN ಬ್ರೆಡ್ ಮಂಚೂರಿಯನ್
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ (Getty Images)
  • ಇವುಗಳನ್ನು ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುವವರೆಗೆ ಕರಿಯಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಇವುಗಳನ್ನು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸವಿಯಬಹುದು. ಇದೀಗ ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾದ ಟೇಸ್ಟಿ ಬ್ರೆಡ್ ಮಂಚೂರಿಯನ್​ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
  • ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸಲು ಸೂಪರ್ ರುಚಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
  • ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಫಟಾಫಟ್​ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
HOW TO MAKE BREAD MANCHURIAN BREAD MANCHURIAN DELICIOUS CRISPY BREAD MANCHURIAN ಬ್ರೆಡ್ ಮಂಚೂರಿಯನ್
ಬ್ರೆಡ್ ಮಂಚೂರಿಯನ್ (Getty Images)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗರಿಗರಿಯಾದ ಸೂಜಿ ರವೆ ಚಿಪ್ಸ್ ತಯಾರಿಸಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ: ಈ ಟಿಪ್ಸ್​ ಬಳಸಿ ನೀವೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಶೈಲಿಯ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರ ಮೇಥಿ ಚಮನ್ ಕರಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

For All Latest Updates

TAGGED:

HOW TO MAKE BREAD MANCHURIANBREAD MANCHURIANDELICIOUS CRISPY BREAD MANCHURIANಬ್ರೆಡ್ ಮಂಚೂರಿಯನ್BREAD MANCHURIAN RECIPE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚೇಂಜ್​: ಈಗ ಹೋಮ್ ಟ್ಯಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್​, ಡಿಎಂ!

ಇವರು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ 4 ರೇಸರ್: ಕೇವಲ 17ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ!

ಕಾಂತಾರ ದಾಖಲೆಯ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು? ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿನಿ ಕೆರಿಯರ್​ನಲ್ಲಿ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು

ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಲೈವ್​ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಟೈಮ್: ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಪರಿಚಯ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.