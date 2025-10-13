ETV Bharat / lifestyle

ಹೊಸ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆಸಿಪಿ: ಪಾಲಕ್ ಮೆಂತ್ಯೆ ಪಕೋಡ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

Methi Palak Pakoda Recipe: ಪಾಲಕ್ ಮೆಂತ್ಯೆ ಪಕೋಡ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಪಾಲಕ್ ಮೆಂತ್ಯೆ ಪಕೋಡ (ETV Bharat, Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 13, 2025 at 8:03 PM IST

Methi Palak Pakoda Recipe: ತಂಪು ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲವೇ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ, ಮೈಸೂರು ಬಜ್ಜಿ, ಬೋಂಡಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಜ್ಜಿ ಕೂಡ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಹೊರಗೆ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಹಾಗೂ ಒಳಗೆ ಮೃದುವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು.

ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಚಹಾ ಕುಡಿದರೆ ರುಚಿ ಬೇರೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಜ್ಜಿಗಳನ್ನು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಈರುಳ್ಳಿ ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಸೊಪ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ಬಜ್ಜಿ ತಯಾರಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲವಾದರೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ತಯಾರಿಸಿ ನೋಡಿ, ರುಚಿ ಮಾತ್ರ ಅದ್ಭುತ.

ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ರುಚಿಯಾದ ಬಿಸಿ ಪಾಲಕ್ ಮೆಂತ್ಯೆ ಬಜ್ಜಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು (Getty Images)

ಪಾಲಕ್ ಮೆಂತ್ಯೆ ಪಕೋಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:

  • ಕರಿಮೆಣಸು - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಜೀರಿಗೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಕೊತ್ತಂಬರಿ - 1 ಕಪ್
  • ಮೆಂತ್ಯೆ ಸೊಪ್ಪು - 1 ಕಪ್
  • ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು - 1 ಕಪ್
  • ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 3
  • ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ - ಕಾಲು ಚಮಚ
  • ನಿಂಬೆ ರಸ - ಸ್ವಲ್ಪ
  • ಅಜವಾನ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಎಣ್ಣೆ - ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ
ಮೆಂತ್ಯೆ ಸೊಪ್ಪು (Getty Images)

ಪಾಲಕ್ ಮೆಂತ್ಯೆ ಪಕೋಡ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:

  • ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಕರಿಮೆಣಸು, ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ, ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಇನ್ನೊಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಬಳಿಕ ಮುಚ್ಚಿ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇಡಬೇಕು.
ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು (Getty Images)
  • ಬಳಿಕ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ ನುಣ್ಣಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಒಂದು ಕಪ್ ಮೆಂತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಪ್ ಪಾಲಕ್ ಸೇರಿಸಿ.
  • ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಬಳಿಕ ಮುಚ್ಚಿ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡಿ.
  • 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಲು ಚಮಚ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
  • ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಪುಡಿಮಾಡಿದ ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ (Getty Images)
  • ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಕಡಾಯಿ ಇಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಆಳವಾಗಿ ಕರಿಯಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಬಜ್ಜಿಗಳ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಬಜ್ಜಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕರಿದಷ್ಟೂ ಅವು ಗರಿಗರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.
  • ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ಇವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಡಿಸಿಬಹುದು.
  • ಇದೀಗ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಬಿಸಿ ಪಾಲಕ್ ಮೆಂತ್ಯೆ ಪಕೋಡ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ.
  • ಈ ಬಜ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪುದೀನಾ, ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ತಿಂದರೆ ಅದ್ಭುತ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪಾಲಕ್ ಮೆಂತ್ಯೆ ಪಕೋಡ (ETV Bharat)

