ಹೈದರಾಬಾದ್ : ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಮಚ್ಚಾ ಹೈಪ್ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಟೀ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಾ ಹಸಿರು ರೋಮಾಂಚಕ ವೈಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಫೆಗಳು ಇದನ್ನು ಲ್ಯಾಟೆಗಳು, ಕೇಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಗ್ಗಿಲ್ಲದೇ ಬಳಸಲು ಮುಂದಾದವು. ಹೀಗಾಗಿ, ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಅದರ ಬಳಕೆ ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಪಸರಿಸಿತು.
ಆದ್ರೆ, ಹೊಜಿಚಾ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಎಂಬುದು ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೊಂಚ ಭಿನ್ನವೇ ಸರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ವಸಂತಕಾಲದ ಹುಲ್ಲಿಗಿಂತ ಶರತ್ಕಾಲದ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಸೌಮ್ಯವಾದ, ಟೇಸ್ಟಿ ಸುವಾಸನೆಯೊಂದಿಗೆ ಹುರಿದ ಜಪಾನೀಸ್ ಹಸಿರು ಚಹಾವಾಗಿದೆ.
ಈ ಚಹಾ ಯಾವುದೇ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಭಾವಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಳಕೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಕ್ಯಾಂಪ್ಫೈರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಫೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ತಣ್ಣಗೆ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದೀಗ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆಹ್ಲಾದಕರ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹೊಜಿಚಾದ ಉಗಮ ಹೇಗಾಯ್ತು? : ಜಪಾನಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಕಥೆಗಳಂತೆಯೇ ಹೊಜಿಚಾ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಕಥೆಯೂ ಪಾನೀಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಸಿರು ಚಹಾವು ಮೊದಲು ಜಪಾನ್ಗೆ ನಾರಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ (ಕ್ರಿ.ಶ. 710–794) ಅಂದರೆ ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಂದ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಇದನ್ನು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಭಾಗಶಃ ಅದರ ಶಾಂತಗೊಳಿಸುವ ಗುಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತು ಭಾಗಶಃ ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಜಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ.
ರಾಜಮನೆತನದವರು ಹಿಯಾನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 1211 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಝೆನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಯೋನ್ ಐಸೈ ಕಿಸ್ಸಾ ಯೋಜೋಕಿ (ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಹೇಗೆ) ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದರು. ಇದಾದ ನಂತರ ಈ ಹೊಜಿಚಾದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು.
ಹೊಜಿಚಾ vs ಮಚ್ಚಾ : ಮಚ್ಚಾ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ವಸಂತ ಕಾಲದ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಹೊಜಿಚಾ ಶರತ್ಕಾಲದ ಅಂತ್ಯದ ಕಾಡು ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಚ್ಚಾವು ತನ್ನ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಹಸಿರು ಪುಡಿ, ಸಸ್ಯದ ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಕಹಿಯ ಸುಳಿವಿನ ನಡುವೆ ತೂಗಾಡುವ ಸುವಾಸನೆಯೊಂದಿಗೆ ಟೀ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೊಜಿಚಾ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ(ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೃದುವಾದ ಚೆಸ್ಟ್ನಟ್ ಬಣ್ಣ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಹುತೇಕ ತಾಮ್ರ, ಸಸ್ಯದ ಯಾವ ಭಾಗವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಹುರಿಯಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ).
ಮಚ್ಚಾ ಗ್ರೀನ್ ಟೀಯನ್ನು ಕಲ್ಲಿನ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಜಿಚಾದಲ್ಲಿನ ಕಹಿಯ ಅಂಶವನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹುರಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಟೀಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಅದು ನಯವಾದ, ಸಿಹಿಯಾದ ಮತ್ತು ಕೋಕೋವನ್ನು ನೆನಪಿಸುವಂತಿರುತ್ತದೆ.
ಹೊಜಿಚಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು : ಹೊಜಿಚಾವು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದು, ಇದು ರಾಡಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ಯೌವನಯುತವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮಚ್ಚಾದಲ್ಲಿರುವ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲದಿಂದಾಗಿ ಒತ್ತಡ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಕಾಳುಮೆಣಸು ಸೇವನೆಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವು ಲಾಭ - BLACK PEPPER BENEFITS