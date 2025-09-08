ಟೇಸ್ಟಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಪುದೀನಾ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ: ಊಟ ಮತ್ತು ಉಪಹಾರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಯೋಜನೆ
Pudina Tomato Chutney Recipe: ಊಟ ಮತ್ತು ಉಪಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದುವಂತಹ ಪುದೀನಾ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : September 8, 2025 at 7:30 PM IST
Pudina Tomato Chutney Recipe: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಅಡುಗೆ, ಬಿರಿಯಾನಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಉತ್ತಮ ರುಚಿಗಾಗಿ ಪುದೀನಾ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ವಿವಿಧ ಕರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುದೀನಾ ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಖಾದ್ಯವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅನೇಕರು ಪುದೀನಾ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಎಂದಿನಂತೆ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಟೊಮೆಟೊ ಜೊತೆಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಈ ಚಟ್ನಿ ಅದ್ಭುತ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿ ಅನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಟಿಫಿನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು, ರುಚಿಯು ಸಖತ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಸೂಪರ್ ರುಚಿಯ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಪುದೀನಾ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಪುದೀನಾ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೇನು?
- ಪುದೀನಾ ಸೊಪ್ಪು - ನಾಲ್ಕು ಕಪ್
- ಶೇಂಗಾ - ಐದರಿಂದ ಆರು ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 20 ಖಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ
- ಟೊಮೆಟೊ - ನಾಲ್ಕು
- ಹುಣಸೆ - ಸಣ್ಣ ನಿಂಬೆ ಗಾತ್ರ
- ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳು - 15 ರಿಂದ 20
- ಶುಂಠಿ - ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡು
- ಜೀರಿಗೆ - ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಪುದೀನಾ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಪುದೀನಾ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಮೊದಲು ತಾಜಾ ಪುದೀನಾ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ಕಪ್ಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
- ಟೊಮೆಟೊಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆದು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
- ಈಗ ಶೇಂಗಾ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಅವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದ ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
- ಬಳಿಕ ಅದೇ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಖಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಅವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ.
- ಬಳಿಕ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಟೊಮೆಟೊ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಅದೇ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹುರಿಯಿರಿ ಬಳಿಕ ಮುಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿ.
- ಟೊಮೆಟೊ ತುಂಡುಗಳು ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ತೊಳೆದ ಪುದೀನಾ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಸೇರಿಸಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಗೂ ಐದರಿಂದ ಆರು ನಿಮಿಷ ಬೇಯಲು ಬಿಡಿ.
- ಪುದೀನಾ ಹಾಗೂ ಟೊಮೆಟೊ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾಗಿ ಬೇಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಶೇ 80ರಷ್ಟು ಬೇಯಿಸಿದರೆ ಸಾಕು.
- ಈ ರೀತಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ.
- ಬಳಿಕ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹುರಿದ ಶೇಂಗಾ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು, ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳು, ಶುಂಠಿಯ ತುಂಡು, ಜೀರಿಗೆ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಬಳಿಕ ತಣ್ಣಗಾದ ಪುದೀನಾ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ರುಬ್ಬಿದ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ, ಅದು ಒರಟಾದ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಬಳಿಕ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚಟ್ನಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ತಯಾರಿಸಿ.
ಒಗ್ಗರಣೆಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:
- ಎಣ್ಣೆ - 3-4 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಸಾಸಿವೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಜೀರಿಗೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಕಡಲೆಬೇಳೆ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 4
- ಕರಿಬೇವು - ಸ್ವಲ್ಪ
- ಅರಿಶಿನ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಒಗ್ಗರಣೆಗಾಗಿ ಮೊದಲು ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಅವು ಹುರಿದು ಬಿಸಿಯಾದಾಗ, ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳು, ಕರಿಬೇವು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಇವೆಲ್ಲವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ಅರಿಶಿನ ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ, ಬಳಿಕ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ.
- ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ರುಬ್ಬಿದ ಚಟ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಗ್ಗರಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಈಗ ರುಚಿಕರವಾದ ಪುದೀನಾ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿಯು ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಪಾತಿ & ಪೂರಿ ಭರ್ಜರಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಚವಳಿಕಾಯಿ ಮಸಾಲ ಕರಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ?
ಬಲೂನ್ನಂತೆ ಉಬ್ಬಿದ ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಪೂರಿ: ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್