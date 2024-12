ETV Bharat / lifestyle

ಚಳಿಗಾಲದ ವಿಶೇಷ ರೆಸಿಪಿ: ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ರಸಂ, ಟೇಸ್ಟ್​ ಕೂಡ ಸೂಪರ್​! - HOW TO MAKE GARLIC RASAM

How To Make Garlic Rasam at Home: ಅನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಸಾರು ಅಥವಾ ಪಲ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಾದ ಸಾಂಬಾರ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಸಖತ್​ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್​ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಸಾರು ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಆಗಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಬರುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ರಸಂ ಒಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಆ ಭಾವವೇ ಬೇರೆ. ರಸಂನ ಬಿಸಿ ಗಂಟಲಿಗೆ ತಾಕಿದರೆ ಸಾಕು ಆನಂದ ಭಾವ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಟೊಮೆಟೊ ರಸಂಗೆ ಹಲವರು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ರಸಂ ಸಖತ್​ ಟೇಸ್ಟ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಬಾರಿ ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಘಮಘಮಿಸುವ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ರಸಂ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ರಸಂ ರುಚಿ ಮಾತ್ರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಟೊಮೆಟೊ ರಸಂನಂತೆಯೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ರಸಂ ಅನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ವಯಸ್ಕರು ಕೂಡ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಶೀತ ಹಾಗೂ ಕೆಮ್ಮು ಸೇರಿದಂತೆ ಗಂಟಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ . ಈ ರಸಂ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೇನು? ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ರಸಂ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ರಸಂಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು: