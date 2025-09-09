ದಸರಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಟೇಸ್ಟಿ & ಗರಿಗರಿಯಾದ 'ಶಂಕರಪಾಳಿ' ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಟೇಸ್ಟಿ & ಗರಿಗರಿಯಾದ 'ಶಂಕರಪಾಳಿ' ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
Published : September 9, 2025 at 9:54 PM IST
Shankarpali Recipe: ದಸರಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನೆರಹೊರೆಯವರು ಹಾಗೂ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಗೆ ಬಂದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿಯಾಗಿ ನೀಡಲು ವಿವಿಧ ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ತಾಯಂದಿರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಖಾರದ ಹಾಗೂ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.
ಅವರಿಗಾಗಿ ಶಂಕರಪಾಳಿ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಶಂಕರಪಾಳಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ರುಚಿಕರವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಶಂಕರಪಾಳಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಕುರುಕಲು ಶಂಕರಪಾಳಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಶಂಕರಪಾಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು:
- ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು - 2 ಕಪ್
- ಬಾಂಬೆ ರವೆ - ಅರ್ಧ ಕಪ್
- ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿ - ಅರ್ಧ ಕಪ್
- ಏಲಕ್ಕಿ - 4
- ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ - ಕಾಲು ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಉಪ್ಪು - ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ
- ತುಪ್ಪ - 3 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಬಡೆಸೋಂಪು - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಶಂಕರಪಾಳಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಶಂಕರಪಾಳಿ ತಯಾರಿಸಲು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ, ಒಣಗಿದ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುಂಡುಗಳು ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು, ಬಾಂಬೆ ರವೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಮಿಶ್ರಣ, ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಹಾಗೂ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ. ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಬಳಿಕ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಉಂಡೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಸಿಹಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಿಟ್ಟು ಉಂಡೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಈಗ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಹಿಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಹಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾಗದೆ ಅರೆ ಮೃದುವಾಗುವಂತೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಕಾಲು ಗಂಟೆ ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಿ.
- ಹಿಟ್ಟು ನೆನೆಸಿದ ಬಳಿಕ, ಮುಚ್ಚಳ ತೆಗೆದು ಬಡೆಸೋಂಪುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಕಡಾಯಿ ಹಾಕಿ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಸುರಿಯಿರಿ. ಎಣ್ಣೆ ಕುದಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು, ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ.
- ಚಪಾತಿ ಮಣೆ ಮೇಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಉಂಡೆಯನ್ನು ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಲತ್ತುಗುಣಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪವಾಗಿ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ನಂತರ ತುದಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಉದ್ದವಾದ ಸೀಳುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಇವುಗಳನ್ನು ವಜ್ರದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರತೆಗೆಯಿರಿ.
- ಉಳಿದ ಹಿಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ, ಕತ್ತರಿಸಿದ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸೇರಿಸಿ.
- ಹೆಚ್ಚಿನ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಹೊಂಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೆ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಇವುಗಳು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತೇಲುವ ನಂತರ, ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಬದಿಗಳು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಎರಡೂ ಬದಿಗಳನ್ನು ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ಲೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೊರತೆಗೆಯಿರಿ. ಉಳಿದವುಗಳನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ, ಅವುಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಯಾಡದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡಿ. ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಗರಿಗರಿಯಾದ ಶಂಕರಪಾಳಿ ಸ್ವೀಟ್ ಸಿದ್ಧ.
ಶಂಕರಪಾಳಿಗಾಗಿ ಟಿಪ್ಸ್:
- ಸಿಹಿ ರುಚಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬಳಸಿ. ನಿಮಗೆ ಮೈದಾ ಬೇಡವಾದರೆ, ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಅರ್ಧ ಮೈದಾ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸಬಹುದು.
- ಪುಡಿ ಸಕ್ಕರೆ ಇದ್ದರೆ, ಅಳತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಕಪ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
- ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬೆರೆಸಲು ನೀವು ನೀರಿನ ಬದಲಿಗೆ ಹಾಲನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
- ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನು ತೆಳುವಾಗಿಸದೆ ದಪ್ಪವಾಗಿಸಿ, ವಜ್ರ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಪುಟಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಲಡ್ಡು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಗರಿಗರಿಯಾದ ಹೆಸರುಕಾಳಿನ ವಡಾ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೀಗೆ ನೋಡಿ: ಮನೆಯೊಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ