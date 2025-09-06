ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಶ್ಯಾವಿಗೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು: ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ

Vermicelli Upma Recipe: ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಶ್ಯಾವಿಗೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : September 6, 2025 at 5:55 PM IST
Vermicelli Upma Recipe: ಉಪ್ಪಿಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಗೆಯಿದ್ದು ಬಹುತೇಕರು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ರುಚಿಕರವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ ಉಪಹಾರ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಶ್ಯಾವಿಗೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ರವೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿಗಿಂತಲೂ ಸಖತ್ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಶ್ಯಾವಿಗೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ಮೃದುವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲು ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೇ ಸಮಯವಾದರೂ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಎಣ್ಣೆಯ ಬದಲಿಗೆ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಶ್ಯಾವಿಗೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಶ್ಯಾವಿಗೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳೇನು?
- ಶ್ಯಾವಿಗೆ - 1 ಕಪ್
- ತುಪ್ಪ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಎಣ್ಣೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಸಾಸಿವೆ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಕಡಲೆಬೇಳೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಜೀರಿಗೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 3
- ಈರುಳ್ಳಿ - 1
- ಕ್ಯಾರೆಟ್ - 1
- ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ ಅಥವಾ ಬೀನ್ಸ್ - ಸ್ವಲ್ಪ
- ಕರಿಬೇವು - 1 ಎಸಳು
- ಅರಿಶಿನ - ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ
- ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ
- ನಿಂಬೆ ರಸ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು - ಸ್ವಲ್ಪ
- ಬಾದಾಮಿ ಮತ್ತು ಗೋಡಂಬಿ- ಸ್ವಲ್ಪ
ಶ್ಯಾವಿಗೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ:
ಶ್ಯಾವಿಗೆಯನ್ನು ಕುದಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಶೇ.75ರ ವರೆಗೆ ಕುದಿಸಿ, ಸೋಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಥವಾ ಶ್ಯಾವಿಗೆಯನ್ನು ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸದೆ ಹುರಿಯಬಹುದು.
ಶ್ಯಾವಿಗೆಯನ್ನು ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯುವ ಮೂಲಕ ಬಳಸಬಹುದು.
ಶ್ಯಾವಿಗೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ಮೊದಲು ಶ್ಯಾವಿಗೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ. ನೀವು ಶ್ಯಾವಿಗೆಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಬಹುದು.
- ಈಗ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಡಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ, ಮೊದಲು ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಕಡಲೆಬೇಳೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ನಂತರ ಗೋಡಂಬಿ ಮತ್ತು ಗೋಡಂಬಿ ಸೇರಿಸಿ. ಅವು ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುವವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಬಳಿಕ ಉಳಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಲಂಬವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಸೇರಿಸಿ. ಬಳಿಕ ತೆಳುವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಮೃದುವಾಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ. 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ತುರಿದ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಹಸಿರು ಬಟಾಣಿ ಅಥವಾ ಬೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಈಗ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ ಸೇರಿಸಿ ಇದು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ಒಂದು ಕಪ್ ಶ್ಯಾವಿಗೆಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ ನೀರು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನೀರು ಸೇರಿಸಿ, ಅದು ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಹುರಿದ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಶ್ಯಾವಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ. ಉರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಮತ್ತು 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ನೀರು ಬಹುತೇಕ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬೆರೆಸಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಹಿಂಡಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಬೇಕು.
- ಈ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟನ್ನು ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಬಡಿಸಿದರೆ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
