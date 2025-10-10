ಟೇಸ್ಟಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಹಸಿರು ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ: ಊಟ, ಉಪಹಾರಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್
Green Tomato Chutney: ಹಸಿರು ಟೊಮೆಟೊದಿಂದಲೂ ರುಚಿಕರವಾದ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : October 10, 2025 at 4:22 PM IST
Green Tomato Chutney Recipe: ಮಾಗಿದ ಕೆಂಪು ಟೊಮೆಟೊಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೂಪ್, ಸಾಂಬಾರ್ ಮತ್ತು ಚಟ್ನಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಬಿಸಿ ಅನ್ನ, ಇಡ್ಲಿ ಹಾಗೂ ದೋಸೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಹಸಿರು ಟೊಮೆಟೊಗಳೊಂದಿಗೂ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಟೊಮೆಟೊಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಚಟ್ನಿ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರ ಮತ್ತು ಹುಳಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾದ ದೋಸೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಉಪಹಾರದೊಂದಿಗೆ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಟೊಮೆಟೊಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಎರಡೂ ಚಟ್ನಿಗಳು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಹಸಿರು ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿ:
- ಹಸಿರು ಟೊಮೆಟೊ - ಅರ್ಧ ಕೆ.ಜಿ
- ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು
- 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಎಣ್ಣೆ
- ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಜೀರಿಗೆ
- ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ
- ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ - 8
- ಕಾಲು ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಅರಿಶಿನ
- ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 5
- ಒಂದು ಹಿಡಿ - ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು
- ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 5
ಒಗ್ಗರಣೆ:
- ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಎಣ್ಣೆ
- ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಸಾಸಿವೆ
- ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಜೀರಿಗೆ
- ಕಾಲು ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಇಂಗು
- ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 2
- ಕರಿಬೇವು - 2 ಎಸಳು
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ಮೊದಲಿಗೆ ಹಸಿರು ಟೊಮೆಟೊಗಳನ್ನು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಬಾರಿ ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಬಳಿಕ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ.
- ಈಗ ಒಲೆ ಹೊತ್ತಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಡಾಯಿ ಇಟ್ಟು 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಒಣಗಿದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೇಯಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹಸಿರು ಟೊಮೆಟೊಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಪಾತ್ರೆ ಮುಚ್ಚಿ ಟೊಮೆಟೊ ತುಂಡುಗಳು ಮೃದುವಾಗುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಟೊಮೆಟೊ ತುಂಡುಗಳು ಮೃದುವಾಗಲು ಸುಮಾರು 10 ನಿಮಿಷಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಬೇಕು.
- ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಂದ ಬಳಿಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು, ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ, ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ, ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಾಲು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿನ ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ಟೊಮೆಟೊ ಮಿಶ್ರಣವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ, ಅದನ್ನು ದಪ್ಪ ಪೇಸ್ಟ್ಗೆ ಪುಡಿಮಾಡಿ. ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬಿದ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
- ಈಗ, ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಲು ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಮೇಲೆ ತಲಾ ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಕಾಲು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಇಂಗು, ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಕರಿಬೇವು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಈ ಒಗ್ಗರಣೆಯನ್ನು ಹಸಿರು ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಸರಳವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ರುಚಿಕರ ಹಸಿರು ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ. ಈ ಹಸಿರು ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡಿ.
