ETV Bharat / lifestyle

ಟೇಸ್ಟಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಹಸಿರು ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ: ಊಟ, ಉಪಹಾರಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್

Green Tomato Chutney: ಹಸಿರು ಟೊಮೆಟೊದಿಂದಲೂ ರುಚಿಕರವಾದ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

Green Tomato Chutney How to make Green Tomato Chutney Tomato Chutney ಹಸಿರು ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ
ಹಸಿರು ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ (Getty Images, ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 10, 2025 at 4:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Green Tomato Chutney Recipe: ಮಾಗಿದ ಕೆಂಪು ಟೊಮೆಟೊಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೂಪ್, ಸಾಂಬಾರ್ ಮತ್ತು ಚಟ್ನಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಬಿಸಿ ಅನ್ನ, ಇಡ್ಲಿ ಹಾಗೂ ದೋಸೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಹಸಿರು ಟೊಮೆಟೊಗಳೊಂದಿಗೂ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಟೊಮೆಟೊಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಚಟ್ನಿ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರ ಮತ್ತು ಹುಳಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾದ ದೋಸೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಉಪಹಾರದೊಂದಿಗೆ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಟೊಮೆಟೊಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಎರಡೂ ಚಟ್ನಿಗಳು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

Green Tomato Chutney How to make Green Tomato Chutney Tomato Chutney ಹಸಿರು ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ
ಹಸಿರು ಟೊಮೆಟೊ (Getty Images)

ಹಸಿರು ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿ:

  • ಹಸಿರು ಟೊಮೆಟೊ - ಅರ್ಧ ಕೆ.ಜಿ
  • ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು
  • 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಎಣ್ಣೆ
  • ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಜೀರಿಗೆ
  • ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ
  • ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ - 8
  • ಕಾಲು ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಅರಿಶಿನ
  • ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 5
  • ಒಂದು ಹಿಡಿ - ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು
  • ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 5
Green Tomato Chutney How to make Green Tomato Chutney Tomato Chutney ಹಸಿರು ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ
ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (Getty Images)

ಒಗ್ಗರಣೆ:

  • ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಎಣ್ಣೆ
  • ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಸಾಸಿವೆ
  • ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಜೀರಿಗೆ
  • ಕಾಲು ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಇಂಗು
  • ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 2
  • ಕರಿಬೇವು - 2 ಎಸಳು
Green Tomato Chutney How to make Green Tomato Chutney Tomato Chutney ಹಸಿರು ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ
ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (Getty Images)

ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ವಿಧಾನ:

  • ಮೊದಲಿಗೆ ಹಸಿರು ಟೊಮೆಟೊಗಳನ್ನು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಬಾರಿ ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಬಳಿಕ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ.
  • ಈಗ ಒಲೆ ಹೊತ್ತಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಡಾಯಿ ಇಟ್ಟು 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಒಣಗಿದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
  • ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
Green Tomato Chutney How to make Green Tomato Chutney Tomato Chutney ಹಸಿರು ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು (Getty Images)
  • ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೇಯಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹಸಿರು ಟೊಮೆಟೊಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
  • ಪಾತ್ರೆ ಮುಚ್ಚಿ ಟೊಮೆಟೊ ತುಂಡುಗಳು ಮೃದುವಾಗುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಟೊಮೆಟೊ ತುಂಡುಗಳು ಮೃದುವಾಗಲು ಸುಮಾರು 10 ನಿಮಿಷಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಬೇಕು.
  • ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಂದ ಬಳಿಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು, ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ, ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ, ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಾಲು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿನ ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
Green Tomato Chutney How to make Green Tomato Chutney Tomato Chutney ಹಸಿರು ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ
ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು (Getty Images)
  • ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ಟೊಮೆಟೊ ಮಿಶ್ರಣವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ, ಅದನ್ನು ದಪ್ಪ ಪೇಸ್ಟ್‌ಗೆ ಪುಡಿಮಾಡಿ. ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬಿದ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಈಗ, ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಲು ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಮೇಲೆ ತಲಾ ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಕಾಲು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಇಂಗು, ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಕರಿಬೇವು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
  • ಈ ಒಗ್ಗರಣೆಯನ್ನು ಹಸಿರು ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಸರಳವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ರುಚಿಕರ ಹಸಿರು ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ. ಈ ಹಸಿರು ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡಿ.
Green Tomato Chutney How to make Green Tomato Chutney Tomato Chutney ಹಸಿರು ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ
ಹಸಿರು ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ (Getty Images, ETV Bharat)

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾದ ಅನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ರುಚಿಯ ಜೀರಿಗೆ ರಸಂ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ?

ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಸಖತ್ ರುಚಿಯಾದ ಬೂಂದಿ ಲಡ್ಡು ತಯಾರಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

For All Latest Updates

TAGGED:

GREEN TOMATO CHUTNEYHOW TO MAKE GREEN TOMATO CHUTNEYTOMATO CHUTNEYಹಸಿರು ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿGREEN TOMATO CHUTNEY RECIPE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಚಿತಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿ ಕೆಲಸ: ಸಾವಿರಾರು ಮೃತದೇಹಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಿದ ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿ ಸುಧಾರಾಣಿಯ ಸಾಹಸಗಾಥೆ

ವಾರೇ ವ್ಹಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ!: ಇಂಟರ್‌ಸೆಪ್ಟರ್‌ ಬೈಕ್​ನಿಂದ ಹೈಟೆಕ್​ ಆಗಲಿದೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ಪೊಲೀಸ್​!

ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರ ಹೆಮ್ಮೆ ಅರಕು ಕಾಫಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಬೇಡಿಕೆ: ಅರಸಿ ಬಂತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಗರಿ.. ಏನೀ Coffee ವಿಶೇಷತೆ?

'ಕಾಂತಾರ'ವನ್ನೇ ಮೀರಿಸಿದ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1': ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಕೆಜಿಎಫ್​ 2 ನಂತರದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಶೆಟ್ರ ಸಿನಿಮಾ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.