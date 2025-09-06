Super soft poori Recipe: ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾದ ಬಲೂನ್ನಂತೆ ಉಬ್ಬಿದ ಪೂರಿ ರೆಸಿಪಿ ತಯಾರಿಸಲು ತಜ್ಞರು ನೀಡಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾದ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ.
Published : September 6, 2025 at 6:01 AM IST
Super soft poori Recipe: ಅನೇಕ ಆಹಾರ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಪೂರಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿ ಪೂರಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕರಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ತಿಂದರೆ ಅದ್ಭುತ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ತಿನ್ನಲು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುವ ಪೂರಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರಿ ಉಬ್ಬಿರುವ ಜೊತೆಗೆ ಗರಿಗರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಉಬ್ಬುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಪೂರಿಗಳ ತಯಾರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಬಾಂಬೆ ರವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನೂ ಸೇರಿಸದೆ ಮಾಡಿದರೂ ಪೂರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಉಬ್ಬಿ ಬರಲು ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ತಡಮಾಡದೆ ಪೂರಿ ರೆಸಿಪಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಮೃದುವಾದ ಪೂರಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು:
- ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು - 2 ಕಪ್
- ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ
- ಎಣ್ಣೆ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಪೂರಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸಾಣಿಸಿಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಹಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಎಣ್ಣೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬೆರೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹಿಡಿದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
- ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಹಿಟ್ಟು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ನೀರು ಸಾಕು ಎಂದರೆ ಬಳಿಕ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾಗಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನಾದಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ. ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ.
- ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಕಡಾಯಿ ಇಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪ್ರೈ ಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಎಣ್ಣೆ ಕುದಿಯುವ ಮೊದಲು ಪೂರಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ.
- ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಟ್ಟನು ಉಂಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೆದುಕೊಂಡು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೂರಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಲಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ ಬಳಿಕ ತಯಾರಾದ ಪೂರಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಹಾಗೂ ಪೂರಿಯನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸಮವಾಗಿ ಊದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
- ಪುರಿ ಒಂದು ಬದಿ ಪ್ರೈ ಆದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕರಿಯಬೇಕು. ಎರಡೂ ಬದಿ ಪ್ರೈ ಆದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ನೊಂದಿಗೆ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರತೆಗೆಯಿರಿ.
- ಉಳಿದ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಪೂರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಯಿರಿ.
- ತಯಾರಿಸಿದ ಪೂರಿಗಳನ್ನು ಸಾಗು, ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಡಿಸಿ. ಈಗ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಪೂರಿಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ.
ಮೃದುವಾದ ಪೂರಿಗಾಗಿ ಟಿಪ್ಸ್
- ಪೂರಿಗಳು ಉಬ್ಬಿ ಬರಲು ನೀವು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಾಲ ಹಾಗೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು.
- ಒಣ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕವೂ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪೂರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಹಿಟ್ಟು ಪೂರಿಯ ಮೇಲೆ ಉಳಿದು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
- ಪುರಿಯನ್ನು ತುಂಬಾ ತೆಳುವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.ಎಣ್ಣೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪೂರಿಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ದಪ್ಪವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳಗಿನ ಹಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಪೂರಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಅದು ಒಂದೇ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
- ಪೂರಿಗಳನ್ನು ಕರಿಯಲು ಎಣ್ಣೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಿಸಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇದ್ದರೆ ಪೂರಿಗಳು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಪೂರಿಗಳನ್ನು ಕರಿಯುವಾಗ ಉರಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು.
