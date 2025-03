ETV Bharat / lifestyle

ನೀವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಇಡ್ಲಿಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿವೆಯೇ? ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಇದೊಂದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತವೆ: ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ - SUPER SOFT IDLI RECIPE

By ETV Bharat Lifestyle Team

How to Make Soft Idli at Home: ಇಡ್ಲಿಗಳು ಬಹುತೇಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ಉಪಹಾರವಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಬಾರಿ ಇಡ್ಲಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವಂತಹ ಇಡ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮೃದುವಾದ ಇಡ್ಲಿಗಳನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.

ಇಡ್ಲಿಗಳು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸದಿರುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಹಿಟ್ಟು ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಇದೊಂದು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ಹಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಡ್ಲಿಗಳು ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ತಿನ್ನಲು ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ತಡಮಾಡದೆ ಸಾಫ್ಟ್​ ಇಡ್ಲಿಯ ರಹಸ್ಯವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.