ETV Bharat / lifestyle

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಟೇಸ್ಟಿ & ಹೆಲ್ದಿ ಪುದೀನಾ ಜ್ಯೂಸ್: ಒಂದು ಬಾರಿ ರುಚಿ ನೋಡಿ! - SUMMER DRINK PUDINA JUICE

By ETV Bharat Lifestyle Team

How To Make Pudina Juice At Home: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬೇಸಿಗೆ ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿಲ ಝಳದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯರವರೆಗೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕುಡಿಯಬಹುದಾದ ತಂಪು ಪಾನೀಯ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ತಂದಿದ್ದೇವೆ.

ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸಲು ಪುದೀನಾ ಜ್ಯೂಸ್ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ. ದೇಹಕ್ಕೂ ತಂಪು, ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಸಮಾಧಾನ ದೊರೆಯುುತ್ತದೆ. ಈ ಜ್ಯೂಸ್ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪಾನೀಯ ಪುದೀನಾ ಜ್ಯೂಸ್​ ಅನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ನಿಂಬೆ ರಸ ಮತ್ತು ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಜೀರಿಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ಜೀರಾ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಒಣಮಾವಿನ ಪುಡಿಯಂತಹ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪುದೀನಾ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.