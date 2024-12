ETV Bharat / lifestyle

ಎಣ್ಣೆ, ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ, ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಇಲ್ಲದೇ ಸ್ಪಂಜ್​ ದೋಸೆ, ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಸಖತ್​ ರುಚಿ!

By ETV Bharat Lifestyle Team

How to Make Sponge Dosa Recipe in Kannada: ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಮೃದುವಾದ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾದ ದೋಸೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಮೃದುವಾದ ದೋಸೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಸ್​ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂಜ್ ದೋಸೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು. ಎಣ್ಣೆ, ಮೊಸರು, ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ, ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಈ ದೋಸೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮೃದುವಾದ ದೋಸೆಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸರಳವಾಗಿ ಸ್ಪಂಜ್ ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ.

ಸ್ಪಾಂಜ್ ದೋಸೆಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು: