ETV Bharat / lifestyle

ತಂಪಾಗಿರುವ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವ ಸ್ಪೈಸಿ & ಟೇಸ್ಟಿ ಶುಂಠಿ ರಸಂ: ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋದು ಅಷ್ಟೇ ಸರಳ, ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

Ginger Rasam Recipe: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಶುಂಠಿ ರಸಂ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

SPICY TASTY GINGER RASAM RECIPE GINGER RASAM TASTY GINGER RASAM RECIPE ಸ್ಪೈಸಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಶುಂಠಿ ರಸಂ
ಸ್ಪೈಸಿ & ಟೇಸ್ಟಿ ಶುಂಠಿ ರಸಂ (Getty Images, Eenadu)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 10, 2025 at 8:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Ginger Rasam Recipe: ಮಳೆಗಾಲದ ತಂಪು ಹವಾಮಾನದ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಅನೇಕರು ಜ್ವರ, ಶೀತ ಹಾಗೂ ಕೆಮ್ಮಿನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಏನು ತಿಂದರೂ ಅದು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಕೆಲವರು ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಸೂಪ್‌ನೊಂದಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.

ಅಂತಹವರಿಗಾಗಿ ನಾವು ತಯಾರಿಸಲು ಸುಲಭವಾದ ಸೂಪರ್ ರಸಂ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದುವೇ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಹಾಗೂ ರುಚಿಕರವಾದ ಶುಂಠಿ ರಸಂ. ಈ ರೀತಿ ರಸಂ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ಈ ರಸಂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ರೆಸಿಪಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹಾಗೂ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

SPICY TASTY GINGER RASAM RECIPE GINGER RASAM TASTY GINGER RASAM RECIPE ಸ್ಪೈಸಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಶುಂಠಿ ರಸಂ
ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು (Getty Images)

ಶುಂಠಿ ರಸಂಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:

SPICY TASTY GINGER RASAM RECIPE GINGER RASAM TASTY GINGER RASAM RECIPE ಸ್ಪೈಸಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಶುಂಠಿ ರಸಂ
ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು (Getty Images)
  • ಮೂರು ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಬೇಳೆ
  • ಎರಡು ಎಸಳು - ಕರಿಬೇವು
  • ಕಾಲು ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಅರಿಶಿನ
  • ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು - ಟೊಮೆಟೊ
  • ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಮೆಣಸು
  • ಒಂದು ಇಂಚು ತುಂಡು - ಶುಂಠಿ
  • ಆರು - ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳು
  • ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಜೀರಿಗೆ
  • ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜಗಳು
  • ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಜೀರಿಗೆ
  • ಮೂರು ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ನಿಂಬೆ ರಸ
  • ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು - ಉಪ್ಪು
SPICY TASTY GINGER RASAM RECIPE GINGER RASAM TASTY GINGER RASAM RECIPE ಸ್ಪೈಸಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಶುಂಠಿ ರಸಂ
ಕಾಳುಮೆಣಸು (Getty Images)

ಶುಂಠಿ ರಸಂ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:

  • ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಶುಂಠಿ ರಸಂ ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆದು ನೆನೆಸಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯ ಬಳಿಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನೆಸಿದ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಕುಕ್ಕರ್​ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಅರಿಶಿನ, ಕರಿಬೇವು, ಟೊಮೆಟೊ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಸೀಟಿಗಳವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಬೇಕು.
  • ಬೇಳೆ ಮಿಶ್ರಣವು ಬೇಯಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ತೆಗೆದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಬೆರೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಬಳಿಕ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಸೋಸಿ ಮತ್ತು ತೆಳುವಾದ ಬೇಳೆ ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಈಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೆಣಸು, ಜೀರಿಗೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಶುಂಠಿ ಹಾಗೂ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪುಡಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
  • ಬಳಿಕ ರಸಂ ತಯಾರಿಸಲು ಸೋಸಿದ ಬೇಳೆ ನೀರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಒಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
  • ಬಳಿಕ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಯುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ. ರಸಂಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ತಯಾರಿಸಬೇಕು.
SPICY TASTY GINGER RASAM RECIPE GINGER RASAM TASTY GINGER RASAM RECIPE ಸ್ಪೈಸಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಶುಂಠಿ ರಸಂ
ತೊಗರಿಬೇಳೆ (Getty Images)

ಒಗ್ಗರಣೆಗಾಗಿ

SPICY TASTY GINGER RASAM RECIPE GINGER RASAM TASTY GINGER RASAM RECIPE ಸ್ಪೈಸಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಶುಂಠಿ ರಸಂ
ಶುಂಠಿ (Getty Images)
  • ಎಣ್ಣೆ - ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಸಾಸಿವೆ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಜೀರಿಗೆ - ಕಾಲು ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - ಎರಡು
  • ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು
  • ಎರಡು - ಲವಂಗ
  • ಮೆಂತ್ಯ - ಸ್ವಲ್ಪ
SPICY TASTY GINGER RASAM RECIPE GINGER RASAM TASTY GINGER RASAM RECIPE ಸ್ಪೈಸಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಶುಂಠಿ ರಸಂ
ಸ್ಪೈಸಿ & ಟೇಸ್ಟಿ ಶುಂಠಿ ರಸಂ (Eenadu)
  • ಒಗ್ಗರಣೆಗಾಗಿ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಸುರಿದು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಗೂ ಮೆಂತ್ಯ ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
  • ಅವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ಒಣಗಿದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು, ಕರಿಬೇವು ಹಾಗೂ ಇಂಗು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದು ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಬಳಿಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದ ಒಗ್ಗರಣೆಯನ್ನು ಮೊದಲೇ ತಯಾರಿಸಿದ ರಸಂಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಮ್ಮೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಈಗ ರುಚಿಯಾದ ಶುಂಠಿ ರಸಂ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿ ಅನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸವಿದರೆ ರುಚಿಯು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪುಟಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಲಡ್ಡು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ದಸರಾ ವಿಶೇಷ ರೆಸಿಪಿ: ಮೈದಾ ಬಳಸದೇ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕರಗುವ ಬೆಲ್ಲದ ಜಿಲೇಬಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

For All Latest Updates

TAGGED:

SPICY TASTY GINGER RASAM RECIPEGINGER RASAMTASTY GINGER RASAM RECIPEಸ್ಪೈಸಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಶುಂಠಿ ರಸಂGINGER RASAM RECIPE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಅತ್ಯಲ್ಪ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆದು ಅತ್ಯಧಿಕ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ ರೈತ: ಇವರು ತೆಗೆದ ಇಳುವರಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಅಫ್ಘಾನ್​ ಬ್ಯಾಟರ್: ಐಸಿಸಿ ರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ನಂ.1

ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಅಜೀರ್ಣಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಔಷಧ: ಈ ಚಿಕ್ಕ ಕಾಳಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಹೀಗಿವೆ!

ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗದಂತೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳೇನು?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.