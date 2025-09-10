ತಂಪಾಗಿರುವ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವ ಸ್ಪೈಸಿ & ಟೇಸ್ಟಿ ಶುಂಠಿ ರಸಂ: ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋದು ಅಷ್ಟೇ ಸರಳ, ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
Ginger Rasam Recipe: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಶುಂಠಿ ರಸಂ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : September 10, 2025 at 8:39 PM IST
Ginger Rasam Recipe: ಮಳೆಗಾಲದ ತಂಪು ಹವಾಮಾನದ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಅನೇಕರು ಜ್ವರ, ಶೀತ ಹಾಗೂ ಕೆಮ್ಮಿನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಏನು ತಿಂದರೂ ಅದು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಕೆಲವರು ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಸೂಪ್ನೊಂದಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಅಂತಹವರಿಗಾಗಿ ನಾವು ತಯಾರಿಸಲು ಸುಲಭವಾದ ಸೂಪರ್ ರಸಂ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದುವೇ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಹಾಗೂ ರುಚಿಕರವಾದ ಶುಂಠಿ ರಸಂ. ಈ ರೀತಿ ರಸಂ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ಈ ರಸಂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ರೆಸಿಪಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹಾಗೂ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಶುಂಠಿ ರಸಂಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:
- ಮೂರು ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಬೇಳೆ
- ಎರಡು ಎಸಳು - ಕರಿಬೇವು
- ಕಾಲು ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಅರಿಶಿನ
- ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು - ಟೊಮೆಟೊ
- ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಮೆಣಸು
- ಒಂದು ಇಂಚು ತುಂಡು - ಶುಂಠಿ
- ಆರು - ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳು
- ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಜೀರಿಗೆ
- ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜಗಳು
- ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಜೀರಿಗೆ
- ಮೂರು ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ನಿಂಬೆ ರಸ
- ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು - ಉಪ್ಪು
ಶುಂಠಿ ರಸಂ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಶುಂಠಿ ರಸಂ ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆದು ನೆನೆಸಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯ ಬಳಿಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನೆಸಿದ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಅರಿಶಿನ, ಕರಿಬೇವು, ಟೊಮೆಟೊ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಸೀಟಿಗಳವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಬೇಕು.
- ಬೇಳೆ ಮಿಶ್ರಣವು ಬೇಯಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ತೆಗೆದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಬೆರೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಬಳಿಕ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಸೋಸಿ ಮತ್ತು ತೆಳುವಾದ ಬೇಳೆ ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
- ಈಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಣಸು, ಜೀರಿಗೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಶುಂಠಿ ಹಾಗೂ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪುಡಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
- ಬಳಿಕ ರಸಂ ತಯಾರಿಸಲು ಸೋಸಿದ ಬೇಳೆ ನೀರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಒಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಬಳಿಕ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಯುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ. ರಸಂಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ತಯಾರಿಸಬೇಕು.
ಒಗ್ಗರಣೆಗಾಗಿ
- ಎಣ್ಣೆ - ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಸಾಸಿವೆ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಜೀರಿಗೆ - ಕಾಲು ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - ಎರಡು
- ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು
- ಎರಡು - ಲವಂಗ
- ಮೆಂತ್ಯ - ಸ್ವಲ್ಪ
- ಒಗ್ಗರಣೆಗಾಗಿ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಸುರಿದು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಗೂ ಮೆಂತ್ಯ ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಅವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ಒಣಗಿದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು, ಕರಿಬೇವು ಹಾಗೂ ಇಂಗು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದು ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಬಳಿಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದ ಒಗ್ಗರಣೆಯನ್ನು ಮೊದಲೇ ತಯಾರಿಸಿದ ರಸಂಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಮ್ಮೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಈಗ ರುಚಿಯಾದ ಶುಂಠಿ ರಸಂ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿ ಅನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸವಿದರೆ ರುಚಿಯು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
