ETV Bharat / lifestyle

ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ ರೆಸಿಪಿ: ಹಸಿಕೊಬ್ಬರಿಯಿಂದ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ.. ಅದರ ಗಮ್ಮತ್ತೇ ಬೇರೆ!!

ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ಎರಡು ವಿಶೇಷ ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಕೊಬ್ಬರಿ ಜಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬರಿ ಬರ್ಫಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

New style coconut coconut Barfi recipe coconut Jally recipe ಕೊಬ್ಬರಿ ಜಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕೊಬ್ಬರಿ ಬರ್ಫಿ
ಕೊಬ್ಬರಿ ಜಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕೊಬ್ಬರಿ ಬರ್ಫಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 12, 2025 at 4:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

New Style Coconut Recipe: ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಿಂದ ರುಚಿಕರವಾದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿಯಿಂದ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು.

ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿಯಿಂದ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಅದುವೇ ಕೊಬ್ಬರಿ ಜಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬರಿ ಬರ್ಫಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಈ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು. ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿಯಿಂದ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಬರ್ಫಿ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.

New style coconut coconut Barfi recipe coconut Jally recipe ಕೊಬ್ಬರಿ ಜಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕೊಬ್ಬರಿ ಬರ್ಫಿ
ಕೊಬ್ಬರಿ ಹಾಲು (Getty Images)

ಕೊಬ್ಬರಿ ಜಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:

  • ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿ - 1
  • ಕಾಲು ಕಪ್ - ಕಾರ್ನ್‌ಫ್ಲೋರ್
  • ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ - ಸಕ್ಕರೆ
New style coconut coconut Barfi recipe coconut Jally recipe ಕೊಬ್ಬರಿ ಜಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕೊಬ್ಬರಿ ಬರ್ಫಿ
ಕೊಬ್ಬರಿ ಹಾಲು (Getty Images)

ಕೊಬ್ಬರಿ ಜಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:

  • ಮೊದಲು ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಹಿಂಭಾಗದ ಕಂದು ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ.
  • ಈಗ ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್​​ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಳಿಕ ಎರಡು ಕಪ್ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ.
  • ಕೊಬ್ಬರಿ ರುಬ್ಬಿದ ಹಾಲನ್ನು ಸೋಸಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ರುಬ್ಬುವಾಗ ಹೊರಬರುವ ತುರಿದ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಸೆಯಬೇಡಿ. ಈ ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
  • ಈಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಕಪ್ ಕಾರ್ನ್‌ಫ್ಲೋರ್ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಉಂಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕಾರ್ನ್‌ಫ್ಲೋರ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತೆಂಗಿನ ಹಾಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
  • ಪಾತ್ರೆಯಲಿ ಹಾಕಿದ ಕೊಬ್ಬರಿ ಹಾಲಿನ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿ ಕುದಿಸಿ. ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನ ಹಾಲು ಯಾವುದೇ ಉಂಡೆಗಳಿಲ್ಲದೇ ದಪ್ಪವಾಗುವವರೆಗೆ ಕುದಿಸಿ.
  • ಈ ತೆಂಗಿನ ಹಾಲಿನ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಗಾಜಿನ ಟ್ರೇಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ಬಳಿಕ ಟ್ರೇ ಅನ್ನು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಫ್ರಿಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ನಂತರ ತೆಂಗಿ ಜಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಡಿಸಿ. ಇದೀಗ ಮೃದುವಾದ ತೆಂಗಿನ ಜಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ.
New style coconut coconut Barfi recipe coconut Jally recipe ಕೊಬ್ಬರಿ ಜಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕೊಬ್ಬರಿ ಬರ್ಫಿ
ಸಕ್ಕರೆ (Getty Images)

ಕೊಬ್ಬರಿ ಬರ್ಫಿ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು:

  • ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿ- 2 ಬಟ್ಟಲು
  • 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ತುಪ್ಪ
  • ಕಾಲು ಕಪ್ - ಸಕ್ಕರೆ
  • ಕಾಲು ಕಪ್ - ಕುದಿಸಿ ತಣ್ಣಗಾದ ಹಾಲು
  • ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ
New style coconut coconut Barfi recipe coconut Jally recipe ಕೊಬ್ಬರಿ ಜಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕೊಬ್ಬರಿ ಬರ್ಫಿ
ಕೊಬ್ಬರಿ ಬರ್ಫಿ (ETV Bharat)

ಕೊಬ್ಬರಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:

  • ಮೊದಲು ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಡಾಯಿ ಇಡಿ. 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ. ತುಪ್ಪ ಬಿಸಿಯಾದಾಗ ತೆಂಗಿನ ಹಾಲು ಸೇರಿಸಿ 2 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸಬೇಕು.
  • ಬಳಿಕ ಅದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಕುದಿಸಿ ತಣ್ಣಗಾದ ಹಾಲು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
  • ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಿಶ್ರಣ ದಪ್ಪಗಾದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಈ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಒಂದು ಟ್ರೇನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಜೋಡಿಸಿ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಗದ ಮತ್ತು ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕು. ಬರ್ಫಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸಬಹುದು.
  • ಈ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಕೊಬ್ಬರಿ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು.
New style coconut coconut Barfi recipe coconut Jally recipe ಕೊಬ್ಬರಿ ಜಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕೊಬ್ಬರಿ ಬರ್ಫಿ
ಕೊಬ್ಬರಿ ಜಲ್ಲಿ (ETV Bharat)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪುಟಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಲಡ್ಡು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕರಗುವ ಸಾಬುದಾನಿ ರಸಮಲೈ: ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಸುಲಭ ನೋಡಿ

For All Latest Updates

TAGGED:

COCONUT BARFI RECIPECOCONUT JALLY RECIPEಕೊಬ್ಬರಿ ಜಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕೊಬ್ಬರಿ ಬರ್ಫಿDUSSEHRA 2025NEW STYLE COCONUT RECIPE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಇವರು 'ಹವಾಮಾನ ಚಾಂಪಿಯನ್': ಹವಾಮಾನ ಪೂರಕ ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ; ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದ ಕ್ರಾಂತಿ

26 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್​, 7 ಸೀಟರ್, ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ: ಆದ್ರೂ ತಗ್ಗಿದ ಈ ಕಾರು ಮಾರಾಟ!

ದಸರಾ ವಿಶೇಷ ರೆಸಿಪಿ: ಟೇಸ್ಟಿ & ಗರಿಗರಿಯಾದ ಚಕ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

Interview: 'ನಾವು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಊಟ ಬಡಿಸಬೇಕು, ಕಂಟೆಂಟ್​ಗೆ ಭಾಷಾ ಗಡಿಯ ಹಂಗಿಲ್ಲ': ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.