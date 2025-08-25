ETV Bharat / lifestyle

Aloo Mushroom Kurma: ಪೂರಿ ಹಾಗೂ ಚಪಾತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿರುವ ಮಶ್ರೂಮ್ ಕುರ್ಮಾ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಆಲೂ ಮಶ್ರೂಮ್ ಕುರ್ಮಾ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 25, 2025 at 7:11 PM IST

Super tasty Aloo Mushroom Kurma Recipe: ಚಪಾತಿ, ಪೂರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಟನ್ ಅಥವಾ ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಸಖತ್‌ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಪ್ರಿಯರು ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಮಾಂಸಾಹಾರ ತಿನ್ನಲು ಬೇಸರವಾಗಬಹುದು. ಆಲೂ ಮಶ್ರೂಮ್ ಕುರ್ಮಾ ಅನ್ನು ಪೂರಿ ಜೊತೆಗೆ ಸವಿದರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾಂಸಾಹಾರದಂತೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಮಳ ಬರುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ 20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ ಆಲೂ ಮಶ್ರೂಮ್ ಕುರ್ಮಾ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಆಲೂ ಮಶ್ರೂಮ್ ಕುರ್ಮಾ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿ:

ಮಶ್ರೂಮ್ (ETV Bharat)
  • 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಎಣ್ಣೆ
  • 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಗೋಡಂಬಿ
  • 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ತುರಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ
  • 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಜೀರಿಗೆ
  • 2 - ಏಲಕ್ಕಿ
  • 2 - ಲವಂಗ
  • ಸಣ್ಣ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ
  • 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್- ಗಸಗಸೆ
  • 1/2 ಕಪ್ - ಈರುಳ್ಳಿ ಹೋಳುಗಳು (ತೆಳುವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದು)
  • 5 ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
  • 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ
  • ಒಂದು ಹಿಡಿಯಷ್ಟು - ಕರಿಬೇವು
  • 2 ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
  • ಸುಲಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಚೂರುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ
  • 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಶುಂಠಿ - ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್
  • ಕಾಲ ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಅರಿಶಿನ
  • ಕಾಲು ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ
  • ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು
  • ಕಾಲು ಟೀಸ್ಪೂನ್ - ಗರಂ ಮಸಾಲ
  • ಕಾಲು ಕಪ್ ನೀರು
  • ಮಶ್ರೂಮ್ ಹೋಳು- 1 ಕಪ್
  • ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು
  • ಸ್ವಲ್ಪ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ (ETV Bharat)

ಆಲೂ ಮಶ್ರೂಮ್ ಕುರ್ಮಾ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:

  • ಮೊದಲು ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಇಟ್ಟು ಎರಡು ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿ.
  • 2 ಚಮಚ ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹುರಿದು ನಂತರ 2 ಚಮಚ ತುರಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಸೇರಿಸಿ.
  • ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ ಹಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಒಣಗಿದ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು.
  • ಈಗ ಜೀರಿಗೆ, ಲವಂಗ, ಏಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
  • ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ಗಸಗಸೆ ಸೇರಿಸಿ ಗರಿಗರಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ. ಬಳಿಕ ಈರುಳ್ಳಿ ಚೂರುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
ಆಲೂ ಮಶ್ರೂಮ್ ಕುರ್ಮಾಗೆ ಮಸಾಲೆ (ETV Bharat)
ಆಲೂ ಮಶ್ರೂಮ್ ಕುರ್ಮಾ (ETV Bharat)
  • ಈರುಳ್ಳಿ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಚೂರುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
  • ಈಗ ಅದೇ ಕುಕ್ಕರ್​ಗೆ 3 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
  • ಅದು ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಜೀರಿಗೆ, ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕರಿಬೇವು ಮತ್ತು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಚೂರುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
  • ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
ಆಲೂ ಮಶ್ರೂಮ್ ಕುರ್ಮಾ (ETV Bharat)
  • ಬಳಿಕ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ. ಬಳಿಕ ಮಸಾಲೆ ಸೇರಿಸಿ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಿ. ಎಣ್ಣೆ ತೇಲಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅಣಬೆ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಹುರಿಯಿರಿ.
  • ಈಗ ನೀವು ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿದ ಮಸಾಲೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದೂವರೆ ಕಪ್ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಬೇಯಿಸಿ.
  • ಬಳಿಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿಡಿ. 3 ಸೀಟಿ ಬರುವವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಹಬೆ ಹೋಗುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿ.
  • ಬಳಿಕ ಮುಚ್ಚಳ ತೆಗೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿದರೆ ರುಚಿಯಾದ ಆಲೂ ಮಶ್ರೂಮ್ ಕುರ್ಮಾ ಸಿದ್ಧ.
  • ನೀವು ಇದನ್ನು ಪೂರಿ, ಚಪಾತಿ, ಪರೋಟ ಜೊತೆಗೆ ತಿಂದರೆ ರುಚಿ ಅದ್ಬುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಆಲೂ ಮಶ್ರೂಮ್ ಕುರ್ಮಾವನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡಿ.

Aloo Mushroom Kurma Aloo Mushroom Kurma Recipe How to Make Aloo Mushroom Kurma ಆಲೂ ಮಶ್ರೂಮ್ ಕುರ್ಮಾ
Aloo Mushroom Kurma Aloo Mushroom Kurma Recipe How to Make Aloo Mushroom Kurma ಆಲೂ ಮಶ್ರೂಮ್ ಕುರ್ಮಾ
Aloo Mushroom Kurma Aloo Mushroom Kurma Recipe How to Make Aloo Mushroom Kurma ಆಲೂ ಮಶ್ರೂಮ್ ಕುರ್ಮಾ
Aloo Mushroom Kurma Aloo Mushroom Kurma Recipe How to Make Aloo Mushroom Kurma ಆಲೂ ಮಶ್ರೂಮ್ ಕುರ್ಮಾ
Aloo Mushroom Kurma Aloo Mushroom Kurma Recipe How to Make Aloo Mushroom Kurma ಆಲೂ ಮಶ್ರೂಮ್ ಕುರ್ಮಾ
