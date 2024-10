ETV Bharat / lifestyle

ಗರಂ ಗರಂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶ್ಯಾವಿಗೆ ಪಕೋಡಾ: ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿರೋ ಜೊತೆಗೆ ಸಖತ್ ರುಚಿ!

By ETV Bharat Lifestyle Team

How to Make Shavige Pakoda at Home: ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕುರುಕಲು ತಿನ್ನುವಂತೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಪಕೋಡಾವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆಲೂ ಬಜ್ಜಿ, ಪಾಲಕ್ ಪಕೋಡಾ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅದೇ ಪಕೋಡಾದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಶ್ಯಾವಿಗೆ ಪಕೋಡಾ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ರುಚಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಎಣ್ಣೆ ತಿಂಡಿಗೆ ಹೆದರುವವರು ಕೂಡಾ ಮತ್ತೆರಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಕೋಡಾಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ರುಚಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ನೋಡಿ. ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ..

ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳೇನು?: