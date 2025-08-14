ಹೈದರಾಬಾದ್: ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಮ್ಮನ್ನು ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳದೇ, ಹೊರಗೆ ಆಡವಾಡದೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಓಡುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನು ಹುರಿ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ನಾಯುಗಳ ದುರ್ಬಲತೆ ಕಾಡಲಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಈ ರೀತಿ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಇಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಂಕ ಮತ್ತು ರ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಎಳೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಇಡೀ ದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಅಚ್ಚರಿ ಎಂದರೆ, ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ಸೂರ್ಯೋದಯ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಸ್ತವನ್ನೇ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳ ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ತಜ್ಞರು ದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಬೆಂಚ್ ಮತ್ತು ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತದೆ, ಆಟ, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಕೊರತೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಆಂಧ್ರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರಾಗಿರುವ ಪತುರಿ ವೆಂಕಟ ರಾಮರಾವ್, ಮಕ್ಕಳು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಂನಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆದಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯ ಕೂಡಾ ಕುಗ್ಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಯಾಮವಿಲ್ಲದೇ ಅವರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲವು ಆಟ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ.
ಏಕಾಗ್ರತೆ ಕೊರತೆ: ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಿಶಕ್ತಿ, ತಲೆಸುತ್ತು, ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘ ಕಾಲಿಕ ರಿಕೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿನ ಮೂಳೆಗಳು ಮೃದು ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲವಾಗವ ರಿಕೆಟ್ಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತೊಡಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎ ಕ್ಲೆವೆಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಪ್ರಕಾರ, ದೀರ್ಘ ಕಾಲಿಕ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಜೊತೆಗೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಕೊರತೆ ಕಾಡಲಿದೆ. ಹಾಗೇ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಬೋರ್ಡ್, ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡುವುದರಿಂದ ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಲಿದ್ದು, ಇದು ದೃಷ್ಟಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ.
ಬೆಟರ್ ಹೆಲ್ತ್.ವಿಐಸಿ. ಜಿಒವಿ.ಎಯು ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಮಲಗುವುದು ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ಮಧುಮೇಹ, ಮತ್ತು ಇತರ ತರಹದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ಥೂಲಕಾಯಕ್ಕೆ ದಾರಿ: ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆಟ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕೊರತೆ, ಹಾಗೂ ಅಧಿಕ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯು ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಹಾಗೂ ಸ್ಥೂಲಕಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೂ ದಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಖುಷಿಯಿಂದ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ಕಳಪೆ ಆರೋಗ್ಯ, ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ದಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಎಲ್ಇಡಿ ಬೆಳಕಿನ ಅಪಾಯ: ಎಲ್ಇಡಿ ಬೆಳಕು ನೀಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರ ನಿದ್ರೆಗೂ ತೊಂದರೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ನೀಲಿ ಬೆಳಕಿನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಅವರ ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಜೊತೆಗೆ ತಲೆನೋವು ಅಥವಾ ಮೈಗ್ರೇನ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಓದಿನ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
