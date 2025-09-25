ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮಿಸ್!
What Is Best Method Of Cooking: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಡುಗೆಗಾಗಿ ತಜ್ಞರು ನೀಡಿರುವ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ.
Published : September 25, 2025 at 9:25 PM IST
What Is Best Method Of Cooking: ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಸೊಪ್ಪುಗಳು, ಮೊಟ್ಟೆಗಳು, ನಾರಿನ ಅಂಶಗಳಿರುವ ಆಹಾರಗಳು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿವೆ. ಆದ್ರೆ, ನಾವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಹುರಿಯುವಾಗ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಗಾಳಿಯಾಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ: ಮಸಾಲೆಗಳು, ಪುಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಯಾಡದ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಚ್ಚಳಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟರೆ, ಅವು ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನವು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಉಂಡೆಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹಾನಿಯಾದವುಗಳನ್ನು ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದರೆ, ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ: ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಸತ್ವಗಳು, ಖನಿಜಗಳು ಹಾಗೂ ಫೈಟೊಕೆಮಿಕಲ್ಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಸೊಪ್ಪು, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಕತ್ತರಿಸಿ: ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೊಪ್ಪುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಸತ್ವಗಳು, ಖನಿಜಗಳು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇವು ತಾಜಾ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಜೀವಸತ್ವಗಳು, ಬೀಟಾ ಕ್ಯಾರೋಟಿನ್ ಅವು ಒಣಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ತೊಳೆದು ನಂತರ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲು ಕತ್ತರಿಸಿ ನಂತರ ತೊಳೆದರೆ, ಕತ್ತರಿಸಿದ ಭಾಗದಿಂದ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳು ನೀರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಬಳಿಕ ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಡಿ: ತರಕಾರಿಗಳು, ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮಾಂಸವನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಾಂಸಾಹಾರವು ಬೇಗನೆ ಕಲುಷಿತವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಾಹಾರವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟರೆ, ಮಾಂಸದ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತವೆ.
ದೊಡ್ಡ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ: ಸಾಂಬಾರ್, ಕುರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಸೂಪ್ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದರೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸಾಂಬಾರ್, ರಸಂ ಮತ್ತು ಕುರ್ಮಾವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಬೇಯಿಸಬಾರದು. ಅಧಿಕ ಶಾಖದಿಂದ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಆವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೇಯಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮಾಡಿ: ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಬೇಯಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮೇಲಿನ ಪದರದ ಕೆಳಗಿರುವ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳು ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಬಳಿಕ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದರೂ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಮೊದಲೇ ತೆಗೆದು ತಯಾರಿಸಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.
ಬಿ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು: ಅಕ್ಕಿಯ ಮೇಲಿನ ಪದರ ಮತ್ತು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಫೈಬರ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳಿವೆ. ಹೆಚ್ಚು ತೊಳೆದರೆ ಅವು ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕಡಿಮೆ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿದ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡದ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಪಡಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಸೇರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದರೆ ಅದು ಕರಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ತೊಳೆದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಹೇಗೆ ಬೇಯಿಸಬೇಕು?: ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ. ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಅಂಶಗಳು ಒಡೆಯುತ್ತವೆ. ಬಳಿಕ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಅದರ ಜೈವಿಕ ಲಭ್ಯತೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್: ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಬೇಯಿಸಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಹಳದಿ ಲೋಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಯಾನು ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬೇಯಿಸಿದರೆ, ಅದು ಗಂಧಕದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಅಯಾನು ಸಲ್ಫೈಡ್ ಉಂಗುರವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಬಿಳಿ ಭಾಗವು ರಬ್ಬರ್ನಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಯಾನುಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.