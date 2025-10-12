ಗರಿಗರಿಯಾದ ಸೂಜಿ ರವೆ ಚಿಪ್ಸ್ ತಯಾರಿಸಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ: ಈ ಟಿಪ್ಸ್​ ಬಳಸಿ ನೀವೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

ETV Bharat / lifestyle

Super Tasty Sooji Chips Recipe: ರುಚಿಕರ ಹಾಗೂ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಸೂಜಿ ರವೆ ಚಿಪ್ಸ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ

ಸೂಜಿ ರವೆ ಚಿಪ್ಸ್ (Getty Images, ETV Bharat)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 12, 2025 at 6:01 AM IST

Sooji Chips Recipe: ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಆಸೆ ಆದರೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವು ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಕುರುಕಲು ಮತ್ತು ಗರಿಗರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹಿಟ್ಟಿನ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಸೂಜಿ ರವೆದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಈ ತಿಂಡಿಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ.

ಜೊತೆಗೆ ಇವು ಹೊರಗಿನ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೈದಾ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಸೂಜಿ ರವೆ ಚಿಪ್ಸ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ (Getty Images)

ಸೂಜಿ ರವೆ ಚಿಪ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:

  • ಸೂಜಿ ರವೆ - ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ
  • ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು - 3 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
  • ಜೀರಿಗೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಅಜವಾನ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪುಡಿ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಕರಿಬೇವು - ಹಿಡಿಯಷ್ಟು
  • ಎಣ್ಣೆ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್

ಸೂಜಿ ರವೆ ಚಿಪ್ಸ್ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:

ಜೀರಿಗೆ (Getty Images)
  • ಮೊದಲಿಗೆ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ರವೆಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ರುಬ್ಬಿದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್‌ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ.
  • ನಂತರ 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ, 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅಜವಾನ, ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಸೋಂಪು, 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬದಲಿಗೆ, 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪ್ಲೆಕ್ಸ್, 2 ಕರಿಬೇವು ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಳುವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು.
  • ಬಳಿಕ 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ, ಕೊನೆಗೆ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಬೇಕು.
  • ಚಕ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದಂತೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಕವರ್‌ನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು.
  • 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ, ಹಿಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಚಿಪ್ಸ್ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈಗ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಉಂಡೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ. ಚಪಾತಿ ಮಣೆ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಪ್ರತಿ ಉಂಡೆಯನ್ನು ಚಪಾತಿಯಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಚಪಾತಿಯಂತೆ ಒಣ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಲಟ್ಟಿಸಬೇಕು.
  • ಉತ್ತಮ ಆಕಾರ ಬರಲು ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಚುಗಳನ್ನು ತೆಳುವಾದ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ.
  • ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು. ಈಗ ಆಳವಾದ ಕರಿಯಲು ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಮಾಣದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ.
  • ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹಿಟ್ಟಿನ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಿಯಿರಿ. ಅವು ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುವವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕರಿಯಬೇಕು. ಇವುಗಳು ಗರಿಗರಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಇವು ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ಇವುಗಳನ್ನು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಡಬೇಕು.

ಸೂಜಿ ರವೆ ಚಿಪ್ಸ್ (ETV Bharat)

