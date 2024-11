ETV Bharat / lifestyle

ಗರಿಗರಿ ಸಾಬುದಾನಿ ಪಕೋಡ: ಮನೆ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ! ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ

How to Make Sabudana Pakodi at Home: ಪಕೋಡ. ಈ ರೆಸಿಪಿಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಳಗವಂತೂ ದೊಡ್ಡದೇ ಇದೆ. ಪಕೋಡ ತಿನ್ನಲು ಆಸೆಯಾದರೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಈರುಳ್ಳಿ, ಪಾಲಕ್ ಮುಂತಾದ ತರಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪಕೋಡಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಾಬುದಾನಿ ಪಕೋಡವನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು. ರುಚಿ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರ ರುಚಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಪಕೋಡಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹಾಗೂ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಸಾಬುದಾನಿ ಪಕೋಡ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿ: